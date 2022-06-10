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Проблема с выплатами по госдолгу техническая, заявила Набиуллина - РИА Новости, 10.06.2022
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Проблема с выплатами по госдолгу техническая, заявила Набиуллина
Проблема с выплатами по госдолгу техническая, заявила Набиуллина - РИА Новости, 10.06.2022
Проблема с выплатами по госдолгу техническая, заявила Набиуллина
Российская Федерация обладает достаточными ресурсами для исполнения государственных долговых обязательства, проблемная ситуация связана с техническими... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T17:06
2022-06-10T17:06
экономика
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
министерство финансов сша
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Российская Федерация обладает достаточными ресурсами для исполнения государственных долговых обязательства, проблемная ситуация связана с техническими трудностями выплачивать суверенный долг в валюте и с ограничением международных банковских операций, заявила глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина."Часто дефолт определяют как неспособность и нежелание заемщика платить по долгам. С точки зрения финансовых ресурсов у нас возможности и способности все есть, желание платить тоже есть. Минфином были продемонстрированы все разные варианты. Проблемная ситуация, в которой оказалась Россия сейчас, связана с техническими трудностями выплачивать суверенный долг в валюте, с ограничением международных банковских операций. При этом обычно, когда возникают проблемы по выплате суверенных долгов, это проблемы с бюджетом, у нас таких проблем нет, то есть все ресурсы для выплаты долгов есть", - сказала она, выступая на пресс-конференции в пятницу."Какие последствия могут быть? Отток инвесторов, снижение стоимости активов государства в этой связи, но в случае с Россией это уже произошло, поэтому такого немедленного последствия не ожидается, но и вся эта ситуация, хочу подчеркнуть, не оказывает никакого влияния на исполнение государством своих обязательств перед российскими гражданами, перед российскими резидентами, которые купили облигации федерального займа", - добавила Набиуллина.Минфин США не продлил в конце мая лицензию, которая позволяла России обслуживать внешний долг в условиях санкций. Минфин России в свою очередь сообщил, что несмотря на ужесточение внешних ограничений продолжит исполнение государственных долговых обязательств, выплаты будут осуществляться в рублях.
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экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии), министерство финансов сша, эльвира набиуллина
17:06 10.06.2022
 
Проблема с выплатами по госдолгу техническая, заявила Набиуллина

Глава ЦБ Набиуллина: проблема с выплатами по госдолгу техническая, средства есть

© РИА Новости / ЦБ РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© РИА Новости / ЦБ РФ
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Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Российская Федерация обладает достаточными ресурсами для исполнения государственных долговых обязательства, проблемная ситуация связана с техническими трудностями выплачивать суверенный долг в валюте и с ограничением международных банковских операций, заявила глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина.
"Часто дефолт определяют как неспособность и нежелание заемщика платить по долгам. С точки зрения финансовых ресурсов у нас возможности и способности все есть, желание платить тоже есть. Минфином были продемонстрированы все разные варианты. Проблемная ситуация, в которой оказалась Россия сейчас, связана с техническими трудностями выплачивать суверенный долг в валюте, с ограничением международных банковских операций. При этом обычно, когда возникают проблемы по выплате суверенных долгов, это проблемы с бюджетом, у нас таких проблем нет, то есть все ресурсы для выплаты долгов есть", - сказала она, выступая на пресс-конференции в пятницу.
"Какие последствия могут быть? Отток инвесторов, снижение стоимости активов государства в этой связи, но в случае с Россией это уже произошло, поэтому такого немедленного последствия не ожидается, но и вся эта ситуация, хочу подчеркнуть, не оказывает никакого влияния на исполнение государством своих обязательств перед российскими гражданами, перед российскими резидентами, которые купили облигации федерального займа", - добавила Набиуллина.
Минфин США не продлил в конце мая лицензию, которая позволяла России обслуживать внешний долг в условиях санкций. Минфин России в свою очередь сообщил, что несмотря на ужесточение внешних ограничений продолжит исполнение государственных долговых обязательств, выплаты будут осуществляться в рублях.
Министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании фракции партии Единая Россия в Государственной думе - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
30 мая, 07:12
Силуанов назвал способ расчета по госдолгу России
 
ЭкономикаРоссияМинистерство финансов РФ (Минфин России)Министерство финансов СШАЭльвира Набиуллина
 
 
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