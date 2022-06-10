Проблема с выплатами по госдолгу техническая, заявила Набиуллина
Глава ЦБ Набиуллина: проблема с выплатами по госдолгу техническая, средства есть
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Российская Федерация обладает достаточными ресурсами для исполнения государственных долговых обязательства, проблемная ситуация связана с техническими трудностями выплачивать суверенный долг в валюте и с ограничением международных банковских операций, заявила глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина.
"Часто дефолт определяют как неспособность и нежелание заемщика платить по долгам. С точки зрения финансовых ресурсов у нас возможности и способности все есть, желание платить тоже есть. Минфином были продемонстрированы все разные варианты. Проблемная ситуация, в которой оказалась Россия сейчас, связана с техническими трудностями выплачивать суверенный долг в валюте, с ограничением международных банковских операций. При этом обычно, когда возникают проблемы по выплате суверенных долгов, это проблемы с бюджетом, у нас таких проблем нет, то есть все ресурсы для выплаты долгов есть", - сказала она, выступая на пресс-конференции в пятницу.
"Какие последствия могут быть? Отток инвесторов, снижение стоимости активов государства в этой связи, но в случае с Россией это уже произошло, поэтому такого немедленного последствия не ожидается, но и вся эта ситуация, хочу подчеркнуть, не оказывает никакого влияния на исполнение государством своих обязательств перед российскими гражданами, перед российскими резидентами, которые купили облигации федерального займа", - добавила Набиуллина.
Минфин США не продлил в конце мая лицензию, которая позволяла России обслуживать внешний долг в условиях санкций. Минфин России в свою очередь сообщил, что несмотря на ужесточение внешних ограничений продолжит исполнение государственных долговых обязательств, выплаты будут осуществляться в рублях.
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