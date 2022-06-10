https://ria.ru/20220610/gosdolg-1794619531.html

Проблема с выплатами по госдолгу техническая, заявила Набиуллина

Проблема с выплатами по госдолгу техническая, заявила Набиуллина - РИА Новости, 10.06.2022

Проблема с выплатами по госдолгу техническая, заявила Набиуллина

Российская Федерация обладает достаточными ресурсами для исполнения государственных долговых обязательства, проблемная ситуация связана с техническими... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T17:06

2022-06-10T17:06

2022-06-10T17:06

экономика

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

министерство финансов сша

эльвира набиуллина

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Российская Федерация обладает достаточными ресурсами для исполнения государственных долговых обязательства, проблемная ситуация связана с техническими трудностями выплачивать суверенный долг в валюте и с ограничением международных банковских операций, заявила глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина."Часто дефолт определяют как неспособность и нежелание заемщика платить по долгам. С точки зрения финансовых ресурсов у нас возможности и способности все есть, желание платить тоже есть. Минфином были продемонстрированы все разные варианты. Проблемная ситуация, в которой оказалась Россия сейчас, связана с техническими трудностями выплачивать суверенный долг в валюте, с ограничением международных банковских операций. При этом обычно, когда возникают проблемы по выплате суверенных долгов, это проблемы с бюджетом, у нас таких проблем нет, то есть все ресурсы для выплаты долгов есть", - сказала она, выступая на пресс-конференции в пятницу."Какие последствия могут быть? Отток инвесторов, снижение стоимости активов государства в этой связи, но в случае с Россией это уже произошло, поэтому такого немедленного последствия не ожидается, но и вся эта ситуация, хочу подчеркнуть, не оказывает никакого влияния на исполнение государством своих обязательств перед российскими гражданами, перед российскими резидентами, которые купили облигации федерального займа", - добавила Набиуллина.Минфин США не продлил в конце мая лицензию, которая позволяла России обслуживать внешний долг в условиях санкций. Минфин России в свою очередь сообщил, что несмотря на ужесточение внешних ограничений продолжит исполнение государственных долговых обязательств, выплаты будут осуществляться в рублях.

https://ria.ru/20220530/gosdolg-1791637360.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии), министерство финансов сша, эльвира набиуллина