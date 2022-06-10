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Глава Минэкономики Германии заявил, что страну ждут сложные осень и зима
Глава Минэкономики Германии заявил, что страну ждут сложные осень и зима - РИА Новости, 10.06.2022
Глава Минэкономики Германии заявил, что страну ждут сложные осень и зима
Глава минэкономики ФРГ, вице-канцлер Роберт Хабек заявил, что Германии предстоит "сложная осень" и "сложная зима" с точки зрения энергетики. РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T13:56
2022-06-10T13:56
2022-06-10T14:13
в мире
германия
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БЕРЛИН, 10 июн - РИА Новости. Глава минэкономики ФРГ, вице-канцлер Роберт Хабек заявил, что Германии предстоит "сложная осень" и "сложная зима" с точки зрения энергетики."Что касается поддержки людей, которые нуждаются в ней, то я ясно указал, что нам предстоит и что уже сейчас частично является реальностью, но еще не окончательно пришло. Нужно ясно сказать, что нам предстоит очень сложная осень и очень сложная зима. Оба компенсационных пакета законов, которые мы, как правительство, создали, содержат ответы", - сказал Хабек, представляя в Берлине новую инициативу, направленную на энергосбережение.
https://radiosputnik.ria.ru/20220608/konkov-1794116808.html
германия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия
13:56 10.06.2022 (обновлено: 14:13 10.06.2022)
Глава Минэкономики Германии заявил, что страну ждут сложные осень и зима
Глава Минэкономики Германии Хабек: осень и зима будут сложными с точки зрения энергетики