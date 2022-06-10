Рейтинг@Mail.ru
Глава Минэкономики Германии заявил, что страну ждут сложные осень и зима - РИА Новости, 10.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220610/germaniya-1794546044.html
Глава Минэкономики Германии заявил, что страну ждут сложные осень и зима
Глава Минэкономики Германии заявил, что страну ждут сложные осень и зима - РИА Новости, 10.06.2022
Глава Минэкономики Германии заявил, что страну ждут сложные осень и зима
Глава минэкономики ФРГ, вице-канцлер Роберт Хабек заявил, что Германии предстоит "сложная осень" и "сложная зима" с точки зрения энергетики. РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T13:56
2022-06-10T14:13
в мире
германия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/11/1768274109_0:118:3096:1860_1920x0_80_0_0_77c27cc3b0c59444b4961536b6bd14a2.jpg
БЕРЛИН, 10 июн - РИА Новости. Глава минэкономики ФРГ, вице-канцлер Роберт Хабек заявил, что Германии предстоит "сложная осень" и "сложная зима" с точки зрения энергетики."Что касается поддержки людей, которые нуждаются в ней, то я ясно указал, что нам предстоит и что уже сейчас частично является реальностью, но еще не окончательно пришло. Нужно ясно сказать, что нам предстоит очень сложная осень и очень сложная зима. Оба компенсационных пакета законов, которые мы, как правительство, создали, содержат ответы", - сказал Хабек, представляя в Берлине новую инициативу, направленную на энергосбережение.
https://radiosputnik.ria.ru/20220608/konkov-1794116808.html
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/11/1768274109_77:0:2806:2047_1920x0_80_0_0_f70565607a9ce0a7c664000bcb4f45d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия
13:56 10.06.2022 (обновлено: 14:13 10.06.2022)
 
Глава Минэкономики Германии заявил, что страну ждут сложные осень и зима

Глава Минэкономики Германии Хабек: осень и зима будут сложными с точки зрения энергетики

© AP Photo / Markus SchreiberБундестаг в Берлине
Бундестаг в Берлине - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Бундестаг в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 10 июн - РИА Новости. Глава минэкономики ФРГ, вице-канцлер Роберт Хабек заявил, что Германии предстоит "сложная осень" и "сложная зима" с точки зрения энергетики.
"Что касается поддержки людей, которые нуждаются в ней, то я ясно указал, что нам предстоит и что уже сейчас частично является реальностью, но еще не окончательно пришло. Нужно ясно сказать, что нам предстоит очень сложная осень и очень сложная зима. Оба компенсационных пакета законов, которые мы, как правительство, создали, содержат ответы", - сказал Хабек, представляя в Берлине новую инициативу, направленную на энергосбережение.
Канцлер Германии Олаф Шольц во время телевизионного обращения в Берлине - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
8 июня, 21:50Сказано в эфире
Александр Коньков: Германия в Европе начинает проигрывать даже Польше
 
В миреГермания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала