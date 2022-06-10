https://ria.ru/20220610/germaniya-1794546044.html

Глава Минэкономики Германии заявил, что страну ждут сложные осень и зима

Глава Минэкономики Германии заявил, что страну ждут сложные осень и зима - РИА Новости, 10.06.2022

Глава Минэкономики Германии заявил, что страну ждут сложные осень и зима

Глава минэкономики ФРГ, вице-канцлер Роберт Хабек заявил, что Германии предстоит "сложная осень" и "сложная зима" с точки зрения энергетики. РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T13:56

2022-06-10T13:56

2022-06-10T14:13

в мире

германия

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БЕРЛИН, 10 июн - РИА Новости. Глава минэкономики ФРГ, вице-канцлер Роберт Хабек заявил, что Германии предстоит "сложная осень" и "сложная зима" с точки зрения энергетики."Что касается поддержки людей, которые нуждаются в ней, то я ясно указал, что нам предстоит и что уже сейчас частично является реальностью, но еще не окончательно пришло. Нужно ясно сказать, что нам предстоит очень сложная осень и очень сложная зима. Оба компенсационных пакета законов, которые мы, как правительство, создали, содержат ответы", - сказал Хабек, представляя в Берлине новую инициативу, направленную на энергосбережение.

https://radiosputnik.ria.ru/20220608/konkov-1794116808.html

германия

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, германия