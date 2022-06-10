https://ria.ru/20220610/geografiya-1794438163.html

Байден насчитал на Земле больше двух полушарий

Байден насчитал на Земле больше двух полушарий - РИА Новости, 10.06.2022

Байден насчитал на Земле больше двух полушарий

Президент США Джо Байден заявил, что в ближайшее десятилетие Западное полушарие уже сейчас опережает по числу демократий "все остальные полушария". РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T00:28

2022-06-10T00:28

2022-06-10T00:37

в мире

сша

джо байден

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ВАШИНГТОН, 10 июн – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что в ближайшее десятилетие Западное полушарие уже сейчас опережает по числу демократий "все остальные полушария".Саммит собрал представителей стран Северной, Центральной и Южной Америк, а также бассейна Карибского моря. Помимо традиционной встречи лидеров, в Лос-Анджелесе проходят форумы представителей гражданского общества, молодежи и глав компаний, представленных в регионе.Ряд лидеров латиноамериканских стран, включая президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, отказались ехать или не были приглашены на мероприятие.

https://ria.ru/20220514/bayden-1788533299.html

сша

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в мире, сша, джо байден