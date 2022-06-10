https://ria.ru/20220610/geografiya-1794438163.html
Байден насчитал на Земле больше двух полушарий
Байден насчитал на Земле больше двух полушарий - РИА Новости, 10.06.2022
Байден насчитал на Земле больше двух полушарий
Президент США Джо Байден заявил, что в ближайшее десятилетие Западное полушарие уже сейчас опережает по числу демократий "все остальные полушария". РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T00:28
2022-06-10T00:28
2022-06-10T00:37
в мире
сша
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155723/56/1557235685_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_738a963e9ab66b880cb041532633dd5c.jpg
ВАШИНГТОН, 10 июн – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что в ближайшее десятилетие Западное полушарие уже сейчас опережает по числу демократий "все остальные полушария".Саммит собрал представителей стран Северной, Центральной и Южной Америк, а также бассейна Карибского моря. Помимо традиционной встречи лидеров, в Лос-Анджелесе проходят форумы представителей гражданского общества, молодежи и глав компаний, представленных в регионе.Ряд лидеров латиноамериканских стран, включая президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, отказались ехать или не были приглашены на мероприятие.
https://ria.ru/20220514/bayden-1788533299.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155723/56/1557235685_184:0:1891:1280_1920x0_80_0_0_a4df20aeec25e3c13488b96c51b3bbf4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, джо байден
00:28 10.06.2022 (обновлено: 00:37 10.06.2022)
Байден насчитал на Земле больше двух полушарий
Президент США Байден: Западное полушарие демократичнее "всех остальных полушарий"