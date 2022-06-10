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Байден насчитал на Земле больше двух полушарий - РИА Новости, 10.06.2022
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Байден насчитал на Земле больше двух полушарий
Байден насчитал на Земле больше двух полушарий - РИА Новости, 10.06.2022
Байден насчитал на Земле больше двух полушарий
Президент США Джо Байден заявил, что в ближайшее десятилетие Западное полушарие уже сейчас опережает по числу демократий "все остальные полушария". РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T00:28
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в мире
сша
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ВАШИНГТОН, 10 июн – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что в ближайшее десятилетие Западное полушарие уже сейчас опережает по числу демократий "все остальные полушария".Саммит собрал представителей стран Северной, Центральной и Южной Америк, а также бассейна Карибского моря. Помимо традиционной встречи лидеров, в Лос-Анджелесе проходят форумы представителей гражданского общества, молодежи и глав компаний, представленных в регионе.Ряд лидеров латиноамериканских стран, включая президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, отказались ехать или не были приглашены на мероприятие.
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в мире, сша, джо байден
00:28 10.06.2022 (обновлено: 00:37 10.06.2022)
 
Байден насчитал на Земле больше двух полушарий

Президент США Байден: Западное полушарие демократичнее "всех остальных полушарий"

© Pixabay / Amber Avalona / PixabayГлобус
Глобус - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© Pixabay / Amber Avalona / Pixabay
Глобус . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 июн – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что в ближайшее десятилетие Западное полушарие уже сейчас опережает по числу демократий "все остальные полушария".
"Я не нахожу причин, почему Западное полушарие в следующие десять лет не разовьется в самое демократичное полушарие в мире... У нас есть для этого все. Есть люди, есть ресурсы, есть больше демократий в этом полушарии, чем в любом другом полушарии", - сказал он, выступая на саммите Америк.
Саммит собрал представителей стран Северной, Центральной и Южной Америк, а также бассейна Карибского моря. Помимо традиционной встречи лидеров, в Лос-Анджелесе проходят форумы представителей гражданского общества, молодежи и глав компаний, представленных в регионе.
Ряд лидеров латиноамериканских стран, включая президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, отказались ехать или не были приглашены на мероприятие.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
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