Эксперт рассказал, вернутся ли прежние цены на газ
Эксперт Юшков усомнился в возможности возвращения цен на газ на уровень в 400 долларов
© AP Photo / Bela SzandelszkyГазоприемная станция FGSZ Ltd в Венгрии
© AP Photo / Bela Szandelszky
Газоприемная станция FGSZ Ltd в Венгрии. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Межсезонье - основная причина снижения цен на газ в Европе. Отопительный период закончился, а сезон кондиционирования - когда много энергии начинают тратить на охлаждение воздуха - еще не начался, рассказал агентству "Прайм" ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков.
Сейчас приходит период затишья, когда потребление газа снизилось, и цены пошли вниз. Сезон кондиционирования в Европе наступит только в июле. В Азии потребление энергии упало из-за очередной вспышки коронавируса, соответственно, упали и цены. "Хотя конечно, 900 долларов за тысячу кубов в мае-июне это фантастика, никогда в истории такого не было. Мы говорим о том, что эта цена - это "подешевело", - добавил эксперт. Для сравнения, пару лет назад трубопроводный газ для Европы стоил 300-400 долларов за тысячу кубов.
Юшков считает, что такие цены вряд ли вернутся. Этого не произойдет, во-первых, из-за дефицита сырья на рынках. Во-вторых, активность в азиатских странах скоро возобновится, начнется наращивание потребления.