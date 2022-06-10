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Эксперт рассказал, вернутся ли прежние цены на газ - РИА Новости, 10.06.2022
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Эксперт рассказал, вернутся ли прежние цены на газ
Эксперт рассказал, вернутся ли прежние цены на газ - РИА Новости, 10.06.2022
Эксперт рассказал, вернутся ли прежние цены на газ
Межсезонье - основная причина снижения цен на газ в Европе. Отопительный период закончился, а сезон кондиционирования - когда много энергии начинают тратить на... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T01:16
2022-06-10T01:16
экономика
европа
азия
природный газ
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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Межсезонье - основная причина снижения цен на газ в Европе. Отопительный период закончился, а сезон кондиционирования - когда много энергии начинают тратить на охлаждение воздуха - еще не начался, рассказал агентству "Прайм" ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков.Сейчас приходит период затишья, когда потребление газа снизилось, и цены пошли вниз. Сезон кондиционирования в Европе наступит только в июле. В Азии потребление энергии упало из-за очередной вспышки коронавируса, соответственно, упали и цены. "Хотя конечно, 900 долларов за тысячу кубов в мае-июне это фантастика, никогда в истории такого не было. Мы говорим о том, что эта цена - это "подешевело", - добавил эксперт. Для сравнения, пару лет назад трубопроводный газ для Европы стоил 300-400 долларов за тысячу кубов.Юшков считает, что такие цены вряд ли вернутся. Этого не произойдет, во-первых, из-за дефицита сырья на рынках. Во-вторых, активность в азиатских странах скоро возобновится, начнется наращивание потребления.
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экономика, европа, азия, природный газ
01:16 10.06.2022
 
Эксперт рассказал, вернутся ли прежние цены на газ

Эксперт Юшков усомнился в возможности возвращения цен на газ на уровень в 400 долларов

© AP Photo / Bela SzandelszkyГазоприемная станция FGSZ Ltd в Венгрии
Газоприемная станция FGSZ Ltd в Венгрии - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© AP Photo / Bela Szandelszky
Газоприемная станция FGSZ Ltd в Венгрии. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Межсезонье - основная причина снижения цен на газ в Европе. Отопительный период закончился, а сезон кондиционирования - когда много энергии начинают тратить на охлаждение воздуха - еще не начался, рассказал агентству "Прайм" ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков.
Сейчас приходит период затишья, когда потребление газа снизилось, и цены пошли вниз. Сезон кондиционирования в Европе наступит только в июле. В Азии потребление энергии упало из-за очередной вспышки коронавируса, соответственно, упали и цены. "Хотя конечно, 900 долларов за тысячу кубов в мае-июне это фантастика, никогда в истории такого не было. Мы говорим о том, что эта цена - это "подешевело", - добавил эксперт. Для сравнения, пару лет назад трубопроводный газ для Европы стоил 300-400 долларов за тысячу кубов.
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Юшков считает, что такие цены вряд ли вернутся. Этого не произойдет, во-первых, из-за дефицита сырья на рынках. Во-вторых, активность в азиатских странах скоро возобновится, начнется наращивание потребления.
 
ЭкономикаЕвропаАзияПриродный газ
 
 
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