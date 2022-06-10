https://ria.ru/20220610/gaz-1794439600.html

Эксперт рассказал, вернутся ли прежние цены на газ

Эксперт рассказал, вернутся ли прежние цены на газ - РИА Новости, 10.06.2022

Эксперт рассказал, вернутся ли прежние цены на газ

Межсезонье - основная причина снижения цен на газ в Европе. Отопительный период закончился, а сезон кондиционирования - когда много энергии начинают тратить на... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T01:16

2022-06-10T01:16

2022-06-10T01:16

экономика

европа

азия

природный газ

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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Межсезонье - основная причина снижения цен на газ в Европе. Отопительный период закончился, а сезон кондиционирования - когда много энергии начинают тратить на охлаждение воздуха - еще не начался, рассказал агентству "Прайм" ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков.Сейчас приходит период затишья, когда потребление газа снизилось, и цены пошли вниз. Сезон кондиционирования в Европе наступит только в июле. В Азии потребление энергии упало из-за очередной вспышки коронавируса, соответственно, упали и цены. "Хотя конечно, 900 долларов за тысячу кубов в мае-июне это фантастика, никогда в истории такого не было. Мы говорим о том, что эта цена - это "подешевело", - добавил эксперт. Для сравнения, пару лет назад трубопроводный газ для Европы стоил 300-400 долларов за тысячу кубов.Юшков считает, что такие цены вряд ли вернутся. Этого не произойдет, во-первых, из-за дефицита сырья на рынках. Во-вторых, активность в азиатских странах скоро возобновится, начнется наращивание потребления.

https://ria.ru/20220609/es-1794380767.html

европа

азия

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, европа, азия, природный газ