https://ria.ru/20220610/finlyandiya-1794608007.html

Британцы высмеяли неожиданную реакцию президента Финляндии на слова Путина

Британцы высмеяли неожиданную реакцию президента Финляндии на слова Путина - РИА Новости, 10.06.2022

Британцы высмеяли неожиданную реакцию президента Финляндии на слова Путина

Читатели британской газеты Daily Mail прокомментировали статью о том, что президент Финляндии Саули Ниинистё неожиданно отменил ужин с королем Швеции Густавом... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T16:38

2022-06-10T16:38

2022-06-10T17:25

в мире

петр i

финляндия

швеция

хельсинки

нато

саули ниинисте

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail прокомментировали статью о том, что президент Финляндии Саули Ниинистё неожиданно отменил ужин с королем Швеции Густавом XVI, находясь на праздновании столетия автономии Аландских островов.Как утверждало СМИ, инцидент случился после вчерашнего выступления Владимира Путина на встрече с молодыми предпринимателями: среди прочего президент рассказал, что Петр I, несмотря на войны со Швецией, ничего не отторгал, а возвращал. "Судя по всему, нам на нашу долю тоже выпало возвращать и укреплять", — отметил Путин.По версии британского таблоида, спустя несколько часов после этого Ниинистё вместе с супругой улетели в Хельсинки на вертолете, отменив запланированный ужин с королем и его женой. Комментаторы сочли такое поведение президента Финляндии закономерным и посоветовали перестать "флиртовать" с НАТО."Все перепугались, аж трясутся от страха. Если Путин захочет вернуть себе земли, то обязательно вернет. Вот и все", — отметил BidenFan."Побежал домой штаны переодевать", — пошутил LennyLion."Как я и подозревал, когда они только подали заявки на членство в НАТО, скандинавы так долго сохраняли нейтралитет, что теперь боятся настоящих битв. Прятаться за щитом НАТО и отсиживаться за чужими спинами не вариант, если запахнет жареным", — подчеркнул Joe blob."Из-за их глупого флирта с НАТО Швецию и Финляндию раскатают, как Украину. А НАТО и Запад будут сидеть в сторонке с улыбкой чеширского кота", — предположил FedUpWithBigGovt."На сей раз Америка и ее никчемные европейские марионетки из НАТО раздразнили Медведя не на шутку", — считает Zulu One-Four."Если бы Россия восстановила монархию, из Путина вышел бы идеальный царь. Он и президент-то легендарный. Смелости ему всяко не занимать", — подытожили читатели.В 11:30 по московскому времени, спустя десять часов после публикации, Daily Mail изменила заголовок и содержание материала. Из него почти полностью убрали описание "инцидента" с финским лидером.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>

https://ria.ru/20220608/nato-1794061165.html

https://ria.ru/20220610/petr-1794493910.html

https://ria.ru/20220608/nato-1793883159.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

в мире, петр i, финляндия, швеция, хельсинки, нато, саули ниинисте