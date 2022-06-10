16:38 10.06.2022 (обновлено: 17:25 10.06.2022)
Британцы высмеяли неожиданную реакцию президента Финляндии на слова Путина
Читатели Daily Mail высмеяли президента Финляндии, "поменявшего планы" после слов Путина
Президент Финляндии Саули Ниинистё
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail прокомментировали статью о том, что президент Финляндии Саули Ниинистё неожиданно отменил ужин с королем Швеции Густавом XVI, находясь на праздновании столетия автономии Аландских островов.
Как утверждало СМИ, инцидент случился после вчерашнего выступления Владимира Путина на встрече с молодыми предпринимателями: среди прочего президент рассказал, что Петр I, несмотря на войны со Швецией, ничего не отторгал, а возвращал. "Судя по всему, нам на нашу долю тоже выпало возвращать и укреплять", — отметил Путин.
"Все перепугались, аж трясутся от страха. Если Путин захочет вернуть себе земли, то обязательно вернет. Вот и все", — отметил BidenFan.
"Побежал домой штаны переодевать", — пошутил LennyLion.
"Как я и подозревал, когда они только подали заявки на членство в НАТО, скандинавы так долго сохраняли нейтралитет, что теперь боятся настоящих битв. Прятаться за щитом НАТО и отсиживаться за чужими спинами не вариант, если запахнет жареным", — подчеркнул Joe blob.
"Из-за их глупого флирта с НАТО Швецию и Финляндию раскатают, как Украину. А НАТО и Запад будут сидеть в сторонке с улыбкой чеширского кота", — предположил FedUpWithBigGovt.
"На сей раз Америка и ее никчемные европейские марионетки из НАТО раздразнили Медведя не на шутку", — считает Zulu One-Four.
"Если бы Россия восстановила монархию, из Путина вышел бы идеальный царь. Он и президент-то легендарный. Смелости ему всяко не занимать", — подытожили читатели.
В 11:30 по московскому времени, спустя десять часов после публикации, Daily Mail изменила заголовок и содержание материала. Из него почти полностью убрали описание "инцидента" с финским лидером.
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