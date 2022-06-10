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Британцы высмеяли неожиданную реакцию президента Финляндии на слова Путина - РИА Новости, 10.06.2022
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Британцы высмеяли неожиданную реакцию президента Финляндии на слова Путина
Британцы высмеяли неожиданную реакцию президента Финляндии на слова Путина - РИА Новости, 10.06.2022
Британцы высмеяли неожиданную реакцию президента Финляндии на слова Путина
Читатели британской газеты Daily Mail прокомментировали статью о том, что президент Финляндии Саули Ниинистё неожиданно отменил ужин с королем Швеции Густавом... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T16:38
2022-06-10T17:25
в мире
петр i
финляндия
швеция
хельсинки
нато
саули ниинисте
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail прокомментировали статью о том, что президент Финляндии Саули Ниинистё неожиданно отменил ужин с королем Швеции Густавом XVI, находясь на праздновании столетия автономии Аландских островов.Как утверждало СМИ, инцидент случился после вчерашнего выступления Владимира Путина на встрече с молодыми предпринимателями: среди прочего президент рассказал, что Петр I, несмотря на войны со Швецией, ничего не отторгал, а возвращал. "Судя по всему, нам на нашу долю тоже выпало возвращать и укреплять", — отметил Путин.По версии британского таблоида, спустя несколько часов после этого Ниинистё вместе с супругой улетели в Хельсинки на вертолете, отменив запланированный ужин с королем и его женой. Комментаторы сочли такое поведение президента Финляндии закономерным и посоветовали перестать "флиртовать" с НАТО."Все перепугались, аж трясутся от страха. Если Путин захочет вернуть себе земли, то обязательно вернет. Вот и все", — отметил BidenFan."Побежал домой штаны переодевать", — пошутил LennyLion."Как я и подозревал, когда они только подали заявки на членство в НАТО, скандинавы так долго сохраняли нейтралитет, что теперь боятся настоящих битв. Прятаться за щитом НАТО и отсиживаться за чужими спинами не вариант, если запахнет жареным", — подчеркнул Joe blob."Из-за их глупого флирта с НАТО Швецию и Финляндию раскатают, как Украину. А НАТО и Запад будут сидеть в сторонке с улыбкой чеширского кота", — предположил FedUpWithBigGovt."На сей раз Америка и ее никчемные европейские марионетки из НАТО раздразнили Медведя не на шутку", — считает Zulu One-Four."Если бы Россия восстановила монархию, из Путина вышел бы идеальный царь. Он и президент-то легендарный. Смелости ему всяко не занимать", — подытожили читатели.В 11:30 по московскому времени, спустя десять часов после публикации, Daily Mail изменила заголовок и содержание материала. Из него почти полностью убрали описание "инцидента" с финским лидером.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;
https://ria.ru/20220608/nato-1794061165.html
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в мире, петр i, финляндия, швеция, хельсинки, нато, саули ниинисте
16:38 10.06.2022 (обновлено: 17:25 10.06.2022)
 
Британцы высмеяли неожиданную реакцию президента Финляндии на слова Путина

Читатели Daily Mail высмеяли президента Финляндии, "поменявшего планы" после слов Путина

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент Финляндии Саули Ниинистё
Президент Финляндии Саули Ниинистё - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент Финляндии Саули Ниинистё
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail прокомментировали статью о том, что президент Финляндии Саули Ниинистё неожиданно отменил ужин с королем Швеции Густавом XVI, находясь на праздновании столетия автономии Аландских островов.
Как утверждало СМИ, инцидент случился после вчерашнего выступления Владимира Путина на встрече с молодыми предпринимателями: среди прочего президент рассказал, что Петр I, несмотря на войны со Швецией, ничего не отторгал, а возвращал. "Судя по всему, нам на нашу долю тоже выпало возвращать и укреплять", — отметил Путин.
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По версии британского таблоида, спустя несколько часов после этого Ниинистё вместе с супругой улетели в Хельсинки на вертолете, отменив запланированный ужин с королем и его женой. Комментаторы сочли такое поведение президента Финляндии закономерным и посоветовали перестать "флиртовать" с НАТО.
"Все перепугались, аж трясутся от страха. Если Путин захочет вернуть себе земли, то обязательно вернет. Вот и все", — отметил BidenFan.
"Побежал домой штаны переодевать", — пошутил LennyLion.
"Как я и подозревал, когда они только подали заявки на членство в НАТО, скандинавы так долго сохраняли нейтралитет, что теперь боятся настоящих битв. Прятаться за щитом НАТО и отсиживаться за чужими спинами не вариант, если запахнет жареным", — подчеркнул Joe blob.
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"Из-за их глупого флирта с НАТО Швецию и Финляндию раскатают, как Украину. А НАТО и Запад будут сидеть в сторонке с улыбкой чеширского кота", — предположил FedUpWithBigGovt.
"На сей раз Америка и ее никчемные европейские марионетки из НАТО раздразнили Медведя не на шутку", — считает Zulu One-Four.
"Если бы Россия восстановила монархию, из Путина вышел бы идеальный царь. Он и президент-то легендарный. Смелости ему всяко не занимать", — подытожили читатели.
В 11:30 по московскому времени, спустя десять часов после публикации, Daily Mail изменила заголовок и содержание материала. Из него почти полностью убрали описание "инцидента" с финским лидером.
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Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>
 
В миреПетр IФинляндияШвецияХельсинкиНАТОСаули Ниинисте
 
 
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