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Россиянка впервые подала в суд за незаконную экстрадицию в США - РИА Новости, 10.06.2022
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Россиянка впервые подала в суд за незаконную экстрадицию в США
Россиянка впервые подала в суд за незаконную экстрадицию в США - РИА Новости, 10.06.2022
Россиянка впервые подала в суд за незаконную экстрадицию в США
Российская правозащитница Мира Тэрада рассказала, что подала в суд на правительство Финляндии, экстрадировавшее ее в США – для России этот иск прецедентный. РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T14:32
2022-06-10T14:32
в мире
иван мельников
сша
финляндия
либерия
мира тэрада
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Российская правозащитница Мира Тэрада рассказала, что подала в суд на правительство Финляндии, экстрадировавшее ее в США – для России этот иск прецедентный.По ее словам, в 2018 году ее задержали в финском аэропорту по запросу США, обвинили в отмывании денег, и она "вынуждена была признать вину".Американский суд в итоге приговорил ее к 46 месяцам лишения свободы, но в тюрьме она провела на четыре месяца дольше, ожидая депортации.При этом ее перевозили в кандалах, год держали в одиночной камере, не оказывали медицинскую помощь – все это правозащитница считает нарушениями."В иске я требую восстановления прав, компенсации и привлечения виновных к ответственности", - сказала она на пресс-конференции в пятницу.В частности, она просит привлечь к ответственности бывшего министра юстиции Финляндии, капитана полиции, который проигнорировал некорректно, по ее мнению, составленные документы, и других чиновников.Иск, по ее словам, уже поступил в один из финских судов местного значения. Тэрада предположила, что после первой инстанции предстоит и дальнейшая борьба, в том числе в международных судах.В ходе той же пресс-конференции правозащитник Иван Мельников пояснил, что страна, выдавшая обвиняемого, несет ответственность за нарушения, которые случились в стране экстрадиции. По его данным, этот иск - прецедент."Это первый случай, когда после экстрадиции российский заключенный защищает свои права на территории третьей страны, это важный прецедент, чтобы третьи страны понимали, что будут отвечать за нарушения", - отметил правозащитник.Российский летчик Константин Ярошенко, который провел в американской тюрьме 12 лет, на пресс-конференции пожелал Тэраде успехов. В случае выигрыша он намерен подать собственный иск."Я пока только строю планы, чтобы привлечь к ответственности и власти США, и власти Либерии. Они нарушили практически все фундаментальные законы, которые существуют ... меня осудили по вымышленным обвинениям. Американцы используют свои законы экстерриториально, почему я не могу как российский гражданин использовать свои законы и права, которые у меня существуют, не только в Российской Федерации, но и в Европе?" – задался он вопросом.Ярошенко добавил, что составление иска - "большая фундаментальная работа", которую усложняет утеря всех его документов.
https://ria.ru/20200221/1565079556.html
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в мире, иван мельников, сша, финляндия, либерия, мира тэрада
14:32 10.06.2022
 
Россиянка впервые подала в суд за незаконную экстрадицию в США

Российская правозащитница Тэрада подала в суд за незаконную экстрадицию в США

Мира Тэрада
Мира Тэрада
Мира Тэрада . Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Российская правозащитница Мира Тэрада рассказала, что подала в суд на правительство Финляндии, экстрадировавшее ее в США – для России этот иск прецедентный.
По ее словам, в 2018 году ее задержали в финском аэропорту по запросу США, обвинили в отмывании денег, и она "вынуждена была признать вину".
Американский суд в итоге приговорил ее к 46 месяцам лишения свободы, но в тюрьме она провела на четыре месяца дольше, ожидая депортации.
При этом ее перевозили в кандалах, год держали в одиночной камере, не оказывали медицинскую помощь – все это правозащитница считает нарушениями.
"В иске я требую восстановления прав, компенсации и привлечения виновных к ответственности", - сказала она на пресс-конференции в пятницу.
В частности, она просит привлечь к ответственности бывшего министра юстиции Финляндии, капитана полиции, который проигнорировал некорректно, по ее мнению, составленные документы, и других чиновников.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 21.02.2020
21 февраля 2020, 19:08
Суд в США приговорил россиянку Тэраду к 2,5 года тюрьмы
Иск, по ее словам, уже поступил в один из финских судов местного значения. Тэрада предположила, что после первой инстанции предстоит и дальнейшая борьба, в том числе в международных судах.
В ходе той же пресс-конференции правозащитник Иван Мельников пояснил, что страна, выдавшая обвиняемого, несет ответственность за нарушения, которые случились в стране экстрадиции. По его данным, этот иск - прецедент.
"Это первый случай, когда после экстрадиции российский заключенный защищает свои права на территории третьей страны, это важный прецедент, чтобы третьи страны понимали, что будут отвечать за нарушения", - отметил правозащитник.
Российский летчик Константин Ярошенко, который провел в американской тюрьме 12 лет, на пресс-конференции пожелал Тэраде успехов. В случае выигрыша он намерен подать собственный иск.
"Я пока только строю планы, чтобы привлечь к ответственности и власти США, и власти Либерии. Они нарушили практически все фундаментальные законы, которые существуют ... меня осудили по вымышленным обвинениям. Американцы используют свои законы экстерриториально, почему я не могу как российский гражданин использовать свои законы и права, которые у меня существуют, не только в Российской Федерации, но и в Европе?" – задался он вопросом.
Ярошенко добавил, что составление иска - "большая фундаментальная работа", которую усложняет утеря всех его документов.
Российский летчик Константин Ярошенко - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
4 мая, 16:26Сказано в эфире
"Как в фильме ужасов". Ярошенко рассказал об аресте в Либерии
 
В миреИван МельниковСШАФинляндияЛиберияМира Тэрада
 
 
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