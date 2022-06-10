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На участке Транскама закрыли движение из-за угрозы селя - РИА Новости, 10.06.2022
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На участке Транскама закрыли движение из-за угрозы селя
На участке Транскама закрыли движение из-за угрозы селя - РИА Новости, 10.06.2022
На участке Транскама закрыли движение из-за угрозы селя
Движение на примерно 30-километровом участке Транскавказской магистрали в Северной Осетии закрыто из-за угрозы селя, сообщило в четверг МЧС Южной Осетии. РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T00:18
2022-06-10T00:18
южная осетия
россия
общество
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ЦХИНВАЛ, 10 июн — РИА Новости. Движение на примерно 30-километровом участке Транскавказской магистрали в Северной Осетии закрыто из-за угрозы селя, сообщило в четверг МЧС Южной Осетии."В связи с угрозой схода селевых масс на территории Транскавказской автомагистрали, невозможностью обеспечения безопасного проезда транспорта запрещено движение для всех видов транспорта на участке населенный пункт Бурон - Северный портал Рукского тоннеля в обоих направлениях", - говорится в сообщении.Транскавказская магистраль (Транскам) связывает Россию с Южной Осетией. Длина трассы составляет 164 километра, российская часть – 97 километров, участок от Южного портала Рукского тоннеля до Цхинвала – 33 километра.
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южная осетия, россия, общество
00:18 10.06.2022
 
На участке Транскама закрыли движение из-за угрозы селя

На участке Транскама закрыли движение из-за угрозы селя

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС ГИБДД
Сотрудник ДПС ГИБДД - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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ЦХИНВАЛ, 10 июн — РИА Новости. Движение на примерно 30-километровом участке Транскавказской магистрали в Северной Осетии закрыто из-за угрозы селя, сообщило в четверг МЧС Южной Осетии.
"В связи с угрозой схода селевых масс на территории Транскавказской автомагистрали, невозможностью обеспечения безопасного проезда транспорта запрещено движение для всех видов транспорта на участке населенный пункт Бурон - Северный портал Рукского тоннеля в обоих направлениях", - говорится в сообщении.
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Транскавказская магистраль (Транскам) связывает Россию с Южной Осетией. Длина трассы составляет 164 километра, российская часть – 97 километров, участок от Южного портала Рукского тоннеля до Цхинвала – 33 километра.
 
Южная ОсетияРоссияОбщество
 
 
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