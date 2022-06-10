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На участке Транскама закрыли движение из-за угрозы селя
На участке Транскама закрыли движение из-за угрозы селя - РИА Новости, 10.06.2022
На участке Транскама закрыли движение из-за угрозы селя
Движение на примерно 30-километровом участке Транскавказской магистрали в Северной Осетии закрыто из-за угрозы селя, сообщило в четверг МЧС Южной Осетии. РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T00:18
2022-06-10T00:18
2022-06-10T00:18
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ЦХИНВАЛ, 10 июн — РИА Новости. Движение на примерно 30-километровом участке Транскавказской магистрали в Северной Осетии закрыто из-за угрозы селя, сообщило в четверг МЧС Южной Осетии."В связи с угрозой схода селевых масс на территории Транскавказской автомагистрали, невозможностью обеспечения безопасного проезда транспорта запрещено движение для всех видов транспорта на участке населенный пункт Бурон - Северный портал Рукского тоннеля в обоих направлениях", - говорится в сообщении.Транскавказская магистраль (Транскам) связывает Россию с Южной Осетией. Длина трассы составляет 164 километра, российская часть – 97 километров, участок от Южного портала Рукского тоннеля до Цхинвала – 33 километра.
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южная осетия, россия, общество
На участке Транскама закрыли движение из-за угрозы селя
На участке Транскама закрыли движение из-за угрозы селя