https://ria.ru/20220610/doredos-1794503045.html

Молдавские участники Евровидения выпустили русскоязычную песню

Молдавские участники Евровидения выпустили русскоязычную песню - РИА Новости, 10.06.2022

Молдавские участники Евровидения выпустили русскоязычную песню

Молдавская группа DoReDos, которая представляла свою страну на Евровидении–2018, представила новую песню на русской языке "Падаю". РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T13:39

2022-06-10T13:39

2022-06-10T13:39

шоубиз

евровидение

музыка

филипп киркоров

сочи

молдавия

новости культуры

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Молдавская группа DoReDos, которая представляла свою страну на Евровидении–2018, представила новую песню на русской языке "Падаю". Кроме того, коллектив заявил об амбициях покорить российский шоубиз. "Мы приняли решение связать свою творческую жизнь с российским шоу-бизнесом и активно продвигать его в массы. Тем более судьба не раз толкала нас в этом направлении. Началось это в 2017 году, когда мы стали победителями престижного международного конкурса "Новая Волна" в Сочи, там мы познакомились с Филиппом Киркоровым и там завязались наша дружба и в дальнейшем сотрудничество", – отметил Андриянов. Группа состоит из трех участников: Марины Джундиет, Евгения Андриянова и Сергея Мыцы. В 2017 году они победили в конкурсе "Новая волна", а на следующий год представили Молдавию на Евровидении с песней My Lucky Day, одним из авторов которой стал Филипп Киркоров. Он же занимался продюсированием коллектива на музыкальном состязании.

https://radiosputnik.ria.ru/20220322/spirs-1779398642.html

сочи

молдавия

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2022

Роман Харрасов

Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

евровидение, музыка, филипп киркоров, сочи, молдавия, новости культуры