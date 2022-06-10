https://ria.ru/20220610/doredos-1794503045.html
Молдавские участники Евровидения выпустили русскоязычную песню
Молдавские участники Евровидения выпустили русскоязычную песню - РИА Новости, 10.06.2022
Молдавские участники Евровидения выпустили русскоязычную песню
Молдавская группа DoReDos, которая представляла свою страну на Евровидении–2018, представила новую песню на русской языке "Падаю". РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T13:39
2022-06-10T13:39
2022-06-10T13:39
шоубиз
евровидение
музыка
филипп киркоров
сочи
молдавия
новости культуры
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Молдавская группа DoReDos, которая представляла свою страну на Евровидении–2018, представила новую песню на русской языке "Падаю". Кроме того, коллектив заявил об амбициях покорить российский шоубиз. "Мы приняли решение связать свою творческую жизнь с российским шоу-бизнесом и активно продвигать его в массы. Тем более судьба не раз толкала нас в этом направлении. Началось это в 2017 году, когда мы стали победителями престижного международного конкурса "Новая Волна" в Сочи, там мы познакомились с Филиппом Киркоровым и там завязались наша дружба и в дальнейшем сотрудничество", – отметил Андриянов. Группа состоит из трех участников: Марины Джундиет, Евгения Андриянова и Сергея Мыцы. В 2017 году они победили в конкурсе "Новая волна", а на следующий год представили Молдавию на Евровидении с песней My Lucky Day, одним из авторов которой стал Филипп Киркоров. Он же занимался продюсированием коллектива на музыкальном состязании.
https://radiosputnik.ria.ru/20220322/spirs-1779398642.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евровидение, музыка, филипп киркоров, сочи, молдавия, новости культуры
Молдавские участники Евровидения выпустили русскоязычную песню
Молдавские участники Евровидения группа DoReDos выпустили русскоязычную песню
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Молдавская группа DoReDos, которая представляла свою страну на Евровидении–2018, представила новую песню на русской языке "Падаю".
"Падаю" – это одна из песен, авторами которой стали мы сами. В сотрудничестве с опытным аранжировщиком и Dj Андреем FoxBanger мы начали создавать этот трек, и, на наш взгляд, удачно. Автор текста – это наша солистка Марина. Ее родной язык – русский, и именно, создавая стихи на нем, она может быть по-настоящему искренней. Мы хотим, чтобы наши песни были услышаны в России и русскоязычными по всему миру. Только русские люди, если любят, то на все 100%", – рассказал РИА Новости солист коллектива Евгений Андриянов.
Кроме того, коллектив заявил об амбициях покорить российский шоубиз.
"Мы приняли решение связать свою творческую жизнь с российским шоу-бизнесом и активно продвигать его в массы. Тем более судьба не раз толкала нас в этом направлении. Началось это в 2017 году, когда мы стали победителями престижного международного конкурса "Новая Волна" в Сочи, там мы познакомились с Филиппом Киркоровым и там завязались наша дружба и в дальнейшем сотрудничество", – отметил Андриянов.
Группа состоит из трех участников: Марины Джундиет, Евгения Андриянова и Сергея Мыцы. В 2017 году они победили в конкурсе "Новая волна", а на следующий год представили Молдавию на Евровидении с песней My Lucky Day, одним из авторов которой стал Филипп Киркоров. Он же занимался продюсированием коллектива на музыкальном состязании.