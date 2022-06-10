https://ria.ru/20220610/donetsk-1794629071.html
Жительница Донецка рассказала, что с детства привыкла к взрывам в городе
Жительница Донецка рассказала, что с детства привыкла к взрывам в городе - РИА Новости, 10.06.2022
Жительница Донецка рассказала, что с детства привыкла к взрывам в городе
Жительница Донецка Анастасия рассказала РИА Новости, что с детства привыкла к взрывам в городе и уже не испытывает страха. РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T17:31
2022-06-10T17:31
2022-06-10T17:31
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
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вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 10 июн – РИА Новости. Жительница Донецка Анастасия рассказала РИА Новости, что с детства привыкла к взрывам в городе и уже не испытывает страха.В Донецке в пятницу прогремел взрыв в районе, где находится администрация главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина. По словам очевидцев, взорвались два боеприпаса, один из которых попал в верхний этаж жилого дома."Сидели с девочками, отмечали День рождения, услышали свист, взрыв, побежали, зашли в здание", - сказала Анастасия. По ее словам, на улице остались вещи, "пошла за сумками, прозвучал еще один взрыв, попадали осколки, схватила быстро вещи и побежала"."Привыкла, настолько надоело, что сильного страха не испытываешь. С детства привыкла, вообще не трогает, не рядом, не попало – хорошо", - отметила жительница Донецка.В последние дни Донецк неоднократно подвергался обстрелам со стороны украинских войск, в том числе с использованием поставленных западными странами гаубиц.
https://ria.ru/20220610/naemnik-1794552550.html
https://ria.ru/20220609/boepripasy-1794136404.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Жительница Донецка рассказала, что с детства привыкла к взрывам в городе
Жительница Донецка рассказала, что уже не испытывает страха от взрывов в городе
ДОНЕЦК, 10 июн – РИА Новости. Жительница Донецка Анастасия рассказала РИА Новости, что с детства привыкла к взрывам в городе и уже не испытывает страха.
В Донецке
в пятницу прогремел взрыв в районе, где находится администрация главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина
. По словам очевидцев, взорвались два боеприпаса, один из которых попал в верхний этаж жилого дома.
"Сидели с девочками, отмечали День рождения, услышали свист, взрыв, побежали, зашли в здание", - сказала Анастасия. По ее словам, на улице остались вещи, "пошла за сумками, прозвучал еще один взрыв, попадали осколки, схватила быстро вещи и побежала".
"Привыкла, настолько надоело, что сильного страха не испытываешь. С детства привыкла, вообще не трогает, не рядом, не попало – хорошо", - отметила жительница Донецка.
В последние дни Донецк неоднократно подвергался обстрелам со стороны украинских войск, в том числе с использованием поставленных западными странами гаубиц.