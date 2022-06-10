https://ria.ru/20220610/donetsk-1794629071.html

Жительница Донецка рассказала, что с детства привыкла к взрывам в городе

Жительница Донецка рассказала, что с детства привыкла к взрывам в городе - РИА Новости, 10.06.2022

Жительница Донецка рассказала, что с детства привыкла к взрывам в городе

Жительница Донецка Анастасия рассказала РИА Новости, что с детства привыкла к взрывам в городе и уже не испытывает страха. РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T17:31

2022-06-10T17:31

2022-06-10T17:31

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

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вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 10 июн – РИА Новости. Жительница Донецка Анастасия рассказала РИА Новости, что с детства привыкла к взрывам в городе и уже не испытывает страха.В Донецке в пятницу прогремел взрыв в районе, где находится администрация главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина. По словам очевидцев, взорвались два боеприпаса, один из которых попал в верхний этаж жилого дома."Сидели с девочками, отмечали День рождения, услышали свист, взрыв, побежали, зашли в здание", - сказала Анастасия. По ее словам, на улице остались вещи, "пошла за сумками, прозвучал еще один взрыв, попадали осколки, схватила быстро вещи и побежала"."Привыкла, настолько надоело, что сильного страха не испытываешь. С детства привыкла, вообще не трогает, не рядом, не попало – хорошо", - отметила жительница Донецка.В последние дни Донецк неоднократно подвергался обстрелам со стороны украинских войск, в том числе с использованием поставленных западными странами гаубиц.

https://ria.ru/20220610/naemnik-1794552550.html

https://ria.ru/20220609/boepripasy-1794136404.html

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр