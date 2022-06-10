Рейтинг@Mail.ru
Жительница Донецка рассказала, что с детства привыкла к взрывам в городе - РИА Новости, 10.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220610/donetsk-1794629071.html
Жительница Донецка рассказала, что с детства привыкла к взрывам в городе
Жительница Донецка рассказала, что с детства привыкла к взрывам в городе - РИА Новости, 10.06.2022
Жительница Донецка рассказала, что с детства привыкла к взрывам в городе
Жительница Донецка Анастасия рассказала РИА Новости, что с детства привыкла к взрывам в городе и уже не испытывает страха. РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T17:31
2022-06-10T17:31
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794614961_0:0:3172:1785_1920x0_80_0_0_fe8b8e36f45bd40150875d7802214366.jpg
ДОНЕЦК, 10 июн – РИА Новости. Жительница Донецка Анастасия рассказала РИА Новости, что с детства привыкла к взрывам в городе и уже не испытывает страха.В Донецке в пятницу прогремел взрыв в районе, где находится администрация главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина. По словам очевидцев, взорвались два боеприпаса, один из которых попал в верхний этаж жилого дома."Сидели с девочками, отмечали День рождения, услышали свист, взрыв, побежали, зашли в здание", - сказала Анастасия. По ее словам, на улице остались вещи, "пошла за сумками, прозвучал еще один взрыв, попадали осколки, схватила быстро вещи и побежала"."Привыкла, настолько надоело, что сильного страха не испытываешь. С детства привыкла, вообще не трогает, не рядом, не попало – хорошо", - отметила жительница Донецка.В последние дни Донецк неоднократно подвергался обстрелам со стороны украинских войск, в том числе с использованием поставленных западными странами гаубиц.
https://ria.ru/20220610/naemnik-1794552550.html
https://ria.ru/20220609/boepripasy-1794136404.html
донецк (днр)
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794614961_441:0:3172:2048_1920x0_80_0_0_71fab45e5510032f0089c141839ecd59.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
17:31 10.06.2022
 
Жительница Донецка рассказала, что с детства привыкла к взрывам в городе

Жительница Донецка рассказала, что уже не испытывает страха от взрывов в городе

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПовреждения фасада жилого дома в результате обстрела ВСУ одного из районов в Донецке
Повреждения фасада жилого дома в результате обстрела ВСУ одного из районов в Донецке - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Повреждения фасада жилого дома в результате обстрела ВСУ одного из районов в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 10 июн – РИА Новости. Жительница Донецка Анастасия рассказала РИА Новости, что с детства привыкла к взрывам в городе и уже не испытывает страха.
В Донецке в пятницу прогремел взрыв в районе, где находится администрация главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина. По словам очевидцев, взорвались два боеприпаса, один из которых попал в верхний этаж жилого дома.
Осужденный в ДНР британский наемник Эйден Аслин - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
Вчера, 14:08Специальная военная операция на Украине
Британский наемник Аслин объяснил причины обстрелов центра Донецка
"Сидели с девочками, отмечали День рождения, услышали свист, взрыв, побежали, зашли в здание", - сказала Анастасия. По ее словам, на улице остались вещи, "пошла за сумками, прозвучал еще один взрыв, попадали осколки, схватила быстро вещи и побежала".
"Привыкла, настолько надоело, что сильного страха не испытываешь. С детства привыкла, вообще не трогает, не рядом, не попало – хорошо", - отметила жительница Донецка.
В последние дни Донецк неоднократно подвергался обстрелам со стороны украинских войск, в том числе с использованием поставленных западными странами гаубиц.
СК зафиксировал факт обстрелов Донецка боеприпасами НАТО - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
9 июня, 04:06Специальная военная операция на Украине
Следственный комитет зафиксировал факт обстрелов Донецка боеприпасами НАТО
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала