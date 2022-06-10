https://ria.ru/20220610/dnr-1794476574.html

Силы ДНР за сутки уничтожили до 70 украинских военных

Силы ДНР за сутки уничтожили до 70 украинских военных - РИА Новости, 10.06.2022

Силы ДНР за сутки уничтожили до 70 украинских военных

Народная милиция Донецкой Народной Республики заявляет, что совместно с Вооруженными силами РФ за сутки уничтожены одна РСЗО "Град", два танка и более 70... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T10:34

2022-06-10T10:34

2022-06-10T10:43

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 10 июн - РИА Новости. Народная милиция Донецкой Народной Республики заявляет, что совместно с Вооруженными силами РФ за сутки уничтожены одна РСЗО "Град", два танка и более 70 украинских силовиков.В четверг Народная милиция ДНР заявляла, что за минувшие сутки уничтожены два танка и до 50 украинских силовиков."Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены одна установка РСЗО БМ-21 "Град", два танка, три БТР-2, две машины подвоза боеприпасов, один украинский пункт управления БПЛА и более 70 человек личного состава, подавлены три огневые точки противника в районе населенных пунктов Авдеевка и Пески", - говорится в сообщении Народной милиции ДНР, опубликованном в ее Telegram-канале.

https://ria.ru/20220606/pushki-1792948384.html

донецкая народная республика

авдеевка

россия

украина

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Кирилл Волков

в мире, донецкая народная республика, авдеевка, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр