https://ria.ru/20220610/cruise-1794537248.html

Умерла Джули Круз, записавшая вокал музыкальной темы к "Твин Пикс"

Умерла Джули Круз, записавшая вокал музыкальной темы к "Твин Пикс" - РИА Новости, 10.06.2022

Умерла Джули Круз, записавшая вокал музыкальной темы к "Твин Пикс"

Американская певица Джули Круз скончалась в возрасте 65 лет, сообщает газета The Guardian со ссылкой на ее мужа Эдварда Гриннана. РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T13:36

2022-06-10T13:36

2022-06-10T23:25

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твин пикс

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Американская певица Джули Круз скончалась в возрасте 65 лет, сообщает газета The Guardian со ссылкой на ее мужа Эдварда Гриннана."Я исполнял ее песню "Roam" (с англ. "странствовать". — Прим. ред.), когда она отходила в мир иной. Теперь она будет странствовать вечно. Покойся с миром, любовь моя", — говорит Гриннан. По данным издания, в 2018 году у исполнительницы диагностировали волчанку. Кроме того, Круз жаловалась на хронические боли.Певица записала четыре студийных альбома, была заменяющим вокалистом во время тура группы B-52`s. Помимо этого, она совместно с режиссером Дэвидом Линчем участвовала в работе над сериалом "Твин Пикс", фильмом "Синий бархат" и авангардным концертом "Индустриальная симфония № 1: Сон девушки с разбитым сердцем". Ее самая известная песня — "Falling", легшая в основу музыкальной темы "Твин Пикса".

https://ria.ru/20220526/fletcher-1790991976.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, дэвид линч, кино и сериалы, твин пикс