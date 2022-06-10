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Умерла Джули Круз, записавшая вокал музыкальной темы к "Твин Пикс"
Умерла Джули Круз, записавшая вокал музыкальной темы к "Твин Пикс" - РИА Новости, 10.06.2022
Умерла Джули Круз, записавшая вокал музыкальной темы к "Твин Пикс"
Американская певица Джули Круз скончалась в возрасте 65 лет, сообщает газета The Guardian со ссылкой на ее мужа Эдварда Гриннана. РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T13:36
2022-06-10T13:36
2022-06-10T23:25
культура
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дэвид линч
кино и сериалы
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Американская певица Джули Круз скончалась в возрасте 65 лет, сообщает газета The Guardian со ссылкой на ее мужа Эдварда Гриннана."Я исполнял ее песню "Roam" (с англ. "странствовать". — Прим. ред.), когда она отходила в мир иной. Теперь она будет странствовать вечно. Покойся с миром, любовь моя", — говорит Гриннан. По данным издания, в 2018 году у исполнительницы диагностировали волчанку. Кроме того, Круз жаловалась на хронические боли.Певица записала четыре студийных альбома, была заменяющим вокалистом во время тура группы B-52`s. Помимо этого, она совместно с режиссером Дэвидом Линчем участвовала в работе над сериалом "Твин Пикс", фильмом "Синий бархат" и авангардным концертом "Индустриальная симфония № 1: Сон девушки с разбитым сердцем". Ее самая известная песня — "Falling", легшая в основу музыкальной темы "Твин Пикса".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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новости культуры, дэвид линч, кино и сериалы, твин пикс
13:36 10.06.2022 (обновлено: 23:25 10.06.2022)
Умерла Джули Круз, записавшая вокал музыкальной темы к "Твин Пикс"
В возрасте 65 лет скончалась Джули Круз, записавшая вокал музыкальной темы к "Твин Пикс"
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости.
Американская певица Джули Круз скончалась в возрасте 65 лет, сообщает
газета The Guardian со ссылкой на ее мужа Эдварда Гриннана.
"Я исполнял ее песню "Roam" (с англ. "странствовать". — Прим. ред.), когда она отходила в мир иной. Теперь она будет странствовать вечно. Покойся с миром, любовь моя", — говорит Гриннан.
По данным издания, в 2018 году у исполнительницы диагностировали волчанку. Кроме того, Круз жаловалась на хронические боли.
Певица записала четыре студийных альбома, была заменяющим вокалистом во время тура группы B-52`s. Помимо этого, она совместно с режиссером Дэвидом Линчем участвовала в работе над сериалом "Твин Пикс", фильмом "Синий бархат" и авангардным концертом "Индустриальная симфония № 1: Сон девушки с разбитым сердцем". Ее самая известная песня — "Falling", легшая в основу музыкальной темы "Твин Пикса".