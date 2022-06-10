https://ria.ru/20220610/chubar-1794615650.html

Владимир Чубарь покидает пост председателя правления МКБ

Владимир Чубарь покидает пост председателя правления МКБ - РИА Новости, 10.06.2022

Владимир Чубарь покидает пост председателя правления МКБ

Владимир Чубарь 10 июня покидает должность председателя правления Московского кредитного банка, а также выходит из состава Наблюдательного совета банка,... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T19:33

2022-06-10T19:33

2022-06-10T19:33

экономика

московский кредитный банк

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Владимир Чубарь 10 июня покидает должность председателя правления Московского кредитного банка, а также выходит из состава Наблюдательного совета банка, сообщается в пятницу на официальном сайте кредитной организации.При этом Владимир Чубарь выйдет на работу на позицию советника генерального директора ООО "Концерн Россиум", говорится в сообщении.Чубарь возглавлял МКБ с 2012 года.Наблюдательный совет МКБ принял решение одобрить кандидатуру Николая Каторжнова в качестве временно исполняющего обязанности председателя правления банка.

https://ria.ru/20220603/sanktsii-1792863517.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

экономика, московский кредитный банк, новости компаний - экономика