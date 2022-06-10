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Владимир Чубарь покидает пост председателя правления МКБ
Владимир Чубарь покидает пост председателя правления МКБ - РИА Новости, 10.06.2022
Владимир Чубарь покидает пост председателя правления МКБ
Владимир Чубарь 10 июня покидает должность председателя правления Московского кредитного банка, а также выходит из состава Наблюдательного совета банка,... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T19:33
2022-06-10T19:33
2022-06-10T19:33
экономика
московский кредитный банк
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Владимир Чубарь 10 июня покидает должность председателя правления Московского кредитного банка, а также выходит из состава Наблюдательного совета банка, сообщается в пятницу на официальном сайте кредитной организации.При этом Владимир Чубарь выйдет на работу на позицию советника генерального директора ООО "Концерн Россиум", говорится в сообщении.Чубарь возглавлял МКБ с 2012 года.Наблюдательный совет МКБ принял решение одобрить кандидатуру Николая Каторжнова в качестве временно исполняющего обязанности председателя правления банка.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, московский кредитный банк, новости компаний - экономика