https://ria.ru/20220610/chekhiya-1794686059.html

Чехия планирует передать Украине материалы противохимической защиты

Чехия планирует передать Украине материалы противохимической защиты - РИА Новости, 10.06.2022

Чехия планирует передать Украине материалы противохимической защиты

Чехия направила на Украину военные материалы в общей сложности более чем на 3,5 миллиарда крон (около 152 миллионов долларов) и готовится послать новые,... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T20:48

2022-06-10T20:48

2022-06-10T20:50

в мире

чехия

украина

яна чернохова

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ПРАГА, 10 июн – РИА Новости. Чехия направила на Украину военные материалы в общей сложности более чем на 3,5 миллиарда крон (около 152 миллионов долларов) и готовится послать новые, сообщило в пятницу сетевое издание České noviny со ссылкой на главу минобороны Яну Чернохову.По словам Черноховой, речь в данном случае будет идти о материалах химзащиты, лежавших на складах минобороны, в которых чешская армия не испытывает дефицита.

https://ria.ru/20220608/chekhiya-1794121106.html

чехия

украина

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в мире, чехия, украина, яна чернохова