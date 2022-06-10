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Чехия планирует передать Украине материалы противохимической защиты - РИА Новости, 10.06.2022
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Чехия планирует передать Украине материалы противохимической защиты
Чехия планирует передать Украине материалы противохимической защиты - РИА Новости, 10.06.2022
Чехия планирует передать Украине материалы противохимической защиты
Чехия направила на Украину военные материалы в общей сложности более чем на 3,5 миллиарда крон (около 152 миллионов долларов) и готовится послать новые,... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T20:48
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в мире
чехия
украина
яна чернохова
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ПРАГА, 10 июн – РИА Новости. Чехия направила на Украину военные материалы в общей сложности более чем на 3,5 миллиарда крон (около 152 миллионов долларов) и готовится послать новые, сообщило в пятницу сетевое издание České noviny со ссылкой на главу минобороны Яну Чернохову.По словам Черноховой, речь в данном случае будет идти о материалах химзащиты, лежавших на складах минобороны, в которых чешская армия не испытывает дефицита.
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в мире, чехия, украина, яна чернохова
20:48 10.06.2022 (обновлено: 20:50 10.06.2022)
 
Чехия планирует передать Украине материалы противохимической защиты

Минобороны Чехии планирует передать Украине военные материалы на 347 тысяч долларов

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрага, Чехия
Прага, Чехия - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ПРАГА, 10 июн – РИА Новости. Чехия направила на Украину военные материалы в общей сложности более чем на 3,5 миллиарда крон (около 152 миллионов долларов) и готовится послать новые, сообщило в пятницу сетевое издание České noviny со ссылкой на главу минобороны Яну Чернохову.
"Чешское правительство до сих пор направило на Украину военные материалы более чем на 3,5 миллиарда крон. Эта сумма растет практически после каждого заседания кабмина. На следующей неделе минобороны предложит правительству послать на Украину материалы противохимической защиты на сумму примерно 8 миллионов крон (около 347 тысяч долларов)", - цитирует издание Чернохову.
По словам Черноховой, речь в данном случае будет идти о материалах химзащиты, лежавших на складах минобороны, в которых чешская армия не испытывает дефицита.
Украинские военные ведут огонь из миномета - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
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В миреЧехияУкраинаЯна Чернохова
 
 
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