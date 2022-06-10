https://ria.ru/20220610/chekhiya-1794686059.html
Чехия планирует передать Украине материалы противохимической защиты
Чехия планирует передать Украине материалы противохимической защиты - РИА Новости, 10.06.2022
Чехия планирует передать Украине материалы противохимической защиты
Чехия направила на Украину военные материалы в общей сложности более чем на 3,5 миллиарда крон (около 152 миллионов долларов) и готовится послать новые,... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T20:48
2022-06-10T20:48
2022-06-10T20:50
в мире
чехия
украина
яна чернохова
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ПРАГА, 10 июн – РИА Новости. Чехия направила на Украину военные материалы в общей сложности более чем на 3,5 миллиарда крон (около 152 миллионов долларов) и готовится послать новые, сообщило в пятницу сетевое издание České noviny со ссылкой на главу минобороны Яну Чернохову.По словам Черноховой, речь в данном случае будет идти о материалах химзащиты, лежавших на складах минобороны, в которых чешская армия не испытывает дефицита.
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в мире, чехия, украина, яна чернохова
20:48 10.06.2022 (обновлено: 20:50 10.06.2022)
Чехия планирует передать Украине материалы противохимической защиты
Минобороны Чехии планирует передать Украине военные материалы на 347 тысяч долларов