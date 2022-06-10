https://ria.ru/20220610/bumagi-1794592582.html

Набиуллина призвала учитывать риски при покупке иностранных ценных бумаг

Набиуллина призвала учитывать риски при покупке иностранных ценных бумаг - РИА Новости, 10.06.2022

Набиуллина призвала учитывать риски при покупке иностранных ценных бумаг

Российским инвесторам при покупке иностранных ценных бумаг нужно учитывать риски их блокировки, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T15:57

2022-06-10T15:57

2022-06-10T19:01

экономика

центральный банк рф (цб рф)

эльвира набиуллина

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Российским инвесторам при покупке иностранных ценных бумаг нужно учитывать риски их блокировки, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина."Про иностранные ценные бумаги еще раз: риски, о которых мы говорили, что эти ценные бумаги регулируются в зарубежных юрисдикциях, - они частично реализовались. Поэтому этот риск нужно учитывать. И на будущее, безусловно, нужно учитывать", - сказала она на пресс-конференции, отвечая на вопрос, насколько безопасно сейчас российским инвесторам приобретать иностранные ценные бумаги.

https://ria.ru/20220525/es-1790536359.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина