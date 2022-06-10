https://ria.ru/20220610/bumagi-1794592582.html
Набиуллина призвала учитывать риски при покупке иностранных ценных бумаг
Набиуллина призвала учитывать риски при покупке иностранных ценных бумаг - РИА Новости, 10.06.2022
Набиуллина призвала учитывать риски при покупке иностранных ценных бумаг
Российским инвесторам при покупке иностранных ценных бумаг нужно учитывать риски их блокировки, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T15:57
2022-06-10T15:57
2022-06-10T19:01
экономика
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774418618_0:208:3078:1939_1920x0_80_0_0_18c6fdcc3527f4adc09396f71f44d299.jpg
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Российским инвесторам при покупке иностранных ценных бумаг нужно учитывать риски их блокировки, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина."Про иностранные ценные бумаги еще раз: риски, о которых мы говорили, что эти ценные бумаги регулируются в зарубежных юрисдикциях, - они частично реализовались. Поэтому этот риск нужно учитывать. И на будущее, безусловно, нужно учитывать", - сказала она на пресс-конференции, отвечая на вопрос, насколько безопасно сейчас российским инвесторам приобретать иностранные ценные бумаги.
https://ria.ru/20220525/es-1790536359.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774418618_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_6bbc2e4d06400114eaa6dbce06b3f353.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина
15:57 10.06.2022 (обновлено: 19:01 10.06.2022)
Набиуллина призвала учитывать риски при покупке иностранных ценных бумаг
Набиуллина призвала учитывать риски заморозки при покупке иностранных ценных бумаг
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Российским инвесторам при покупке иностранных ценных бумаг нужно учитывать риски их блокировки, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
"Про иностранные ценные бумаги еще раз: риски, о которых мы говорили, что эти ценные бумаги регулируются в зарубежных юрисдикциях, - они частично реализовались. Поэтому этот риск нужно учитывать. И на будущее, безусловно, нужно учитывать", - сказала она на пресс-конференции, отвечая на вопрос, насколько безопасно сейчас российским инвесторам приобретать иностранные ценные бумаги.