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Набиуллина призвала учитывать риски при покупке иностранных ценных бумаг - РИА Новости, 10.06.2022
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Набиуллина призвала учитывать риски при покупке иностранных ценных бумаг
Набиуллина призвала учитывать риски при покупке иностранных ценных бумаг - РИА Новости, 10.06.2022
Набиуллина призвала учитывать риски при покупке иностранных ценных бумаг
Российским инвесторам при покупке иностранных ценных бумаг нужно учитывать риски их блокировки, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T15:57
2022-06-10T19:01
экономика
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Российским инвесторам при покупке иностранных ценных бумаг нужно учитывать риски их блокировки, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина."Про иностранные ценные бумаги еще раз: риски, о которых мы говорили, что эти ценные бумаги регулируются в зарубежных юрисдикциях, - они частично реализовались. Поэтому этот риск нужно учитывать. И на будущее, безусловно, нужно учитывать", - сказала она на пресс-конференции, отвечая на вопрос, насколько безопасно сейчас российским инвесторам приобретать иностранные ценные бумаги.
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экономика, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина
15:57 10.06.2022 (обновлено: 19:01 10.06.2022)
 
Набиуллина призвала учитывать риски при покупке иностранных ценных бумаг

Набиуллина призвала учитывать риски заморозки при покупке иностранных ценных бумаг

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГрафики на планшете трейдера
Графики на планшете трейдера - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Российским инвесторам при покупке иностранных ценных бумаг нужно учитывать риски их блокировки, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
"Про иностранные ценные бумаги еще раз: риски, о которых мы говорили, что эти ценные бумаги регулируются в зарубежных юрисдикциях, - они частично реализовались. Поэтому этот риск нужно учитывать. И на будущее, безусловно, нужно учитывать", - сказала она на пресс-конференции, отвечая на вопрос, насколько безопасно сейчас российским инвесторам приобретать иностранные ценные бумаги.
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ЕС заморозил активы российских бизнесменов на сумму десять миллиардов евро
 
ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Эльвира Набиуллина
 
 
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