https://ria.ru/20220610/brattsevo-1794549616.html

Рядом с усадьбой Братцево в Москве нашли трупы животных

Рядом с усадьбой Братцево в Москве нашли трупы животных - РИА Новости, 10.06.2022

Рядом с усадьбой Братцево в Москве нашли трупы животных

Склад мертвых домашних животных нашли в водоеме в районе усадьбы Братцево на северо-западе Москвы, полиция разбирается в инциденте, сообщил РИА Новости источник РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T14:03

2022-06-10T14:03

2022-06-10T14:51

москва

происшествия

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Склад мертвых домашних животных нашли в водоеме в районе усадьбы Братцево на северо-западе Москвы, полиция разбирается в инциденте, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Накануне в полицию обратилась девушка. По ее словам, в районе усадьбы Братцево в воде лежат трупы домашних животных. Прибывшие на место сотрудники полиции насчитали 15 трупов", - рассказал источник."Вчера поступило заявление в полицию об обнаружении мертвых животных на территории парка усадьба Братцево. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего", - подтвердили позднее журналистам в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

https://ria.ru/20220610/sobaki-1794533345.html

москва

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, происшествия