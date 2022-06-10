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Рядом с усадьбой Братцево в Москве нашли трупы животных - РИА Новости, 10.06.2022
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Рядом с усадьбой Братцево в Москве нашли трупы животных
Рядом с усадьбой Братцево в Москве нашли трупы животных - РИА Новости, 10.06.2022
Рядом с усадьбой Братцево в Москве нашли трупы животных
Склад мертвых домашних животных нашли в водоеме в районе усадьбы Братцево на северо-западе Москвы, полиция разбирается в инциденте, сообщил РИА Новости источник РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T14:03
2022-06-10T14:51
москва
происшествия
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Склад мертвых домашних животных нашли в водоеме в районе усадьбы Братцево на северо-западе Москвы, полиция разбирается в инциденте, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Накануне в полицию обратилась девушка. По ее словам, в районе усадьбы Братцево в воде лежат трупы домашних животных. Прибывшие на место сотрудники полиции насчитали 15 трупов", - рассказал источник."Вчера поступило заявление в полицию об обнаружении мертвых животных на территории парка усадьба Братцево. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего", - подтвердили позднее журналистам в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
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москва, происшествия
14:03 10.06.2022 (обновлено: 14:51 10.06.2022)
 
Рядом с усадьбой Братцево в Москве нашли трупы животных

Рядом с усадьбой Братцево в Москве нашли 15 трупов домашних животных

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Склад мертвых домашних животных нашли в водоеме в районе усадьбы Братцево на северо-западе Москвы, полиция разбирается в инциденте, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Накануне в полицию обратилась девушка. По ее словам, в районе усадьбы Братцево в воде лежат трупы домашних животных. Прибывшие на место сотрудники полиции насчитали 15 трупов", - рассказал источник.
"Вчера поступило заявление в полицию об обнаружении мертвых животных на территории парка усадьба Братцево. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего", - подтвердили позднее журналистам в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
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