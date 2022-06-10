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Константин Богомолов отреагировал на критику Милонова в адрес спектакля - РИА Новости, 10.06.2022
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Культура
https://ria.ru/20220610/bogomolov-1794481801.html
Константин Богомолов отреагировал на критику Милонова в адрес спектакля
Константин Богомолов отреагировал на критику Милонова в адрес спектакля - РИА Новости, 10.06.2022
Константин Богомолов отреагировал на критику Милонова в адрес спектакля
Константин Богомолов ответил на критику депутата Виталия Милонова в адрес спектакля по мотивам пьесы "Король Лир". Мнением он поделился в личном... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T11:31
2022-06-10T11:31
культура
новости культуры
приют комедианта
знаменитости
театр
константин богомолов
виталий милонов
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Константин Богомолов ответил на критику депутата Виталия Милонова в адрес спектакля по мотивам пьесы "Король Лир". Мнением он поделился в личном Telegram-канале.Богомолов написал, что не любит отвечать на выпады, но на "дезинформацию" отреагировал. "Депутат, как я понимаю, не видел спектакля, ибо считает что это премьера. Но депутат дезориентирован", — заявил постановщик. Он подчеркнул, что спектакль "завершил свое существование". "Совместным решением моим и театра "Приют комедианта", принятым еще в середине сезона, он был отыгран в последний раз в самом начале июня. После 10 лет успешного бытия", — утверждает Богомолов. Режиссер отметил, что постановка была создана в "в иную эпоху" и в то время он и "сам был иным." Ранее Милонов в комментарии "Пятому каналу" заявил, что "всей душой не желает видеть на театральных подмостках России" постановку Богомолова "Лир", назвав спектакль "отвратительным", а его суть — "омерзительной". Также он высказал предположение, что Богомолов планирует уехать за рубеж "с лицом мученика русофоба".Премьера спектакля "Лир" состоялась 23 сентября 2011 года. Он получил Национальную театральную премию "Золотая Маска" сезона 2011-2012. Женские роли в постановке исполняли мужчины, а мужские — женщины. события в ней перенесены по времени и разворачиваются не в эпоху Шекспира, а в1940–1945 годы.
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новости культуры, приют комедианта, знаменитости, театр, константин богомолов, виталий милонов
11:31 10.06.2022
 
Константин Богомолов отреагировал на критику Милонова в адрес спектакля

Константин Богомолов отреагировал на критику депутата Милонова в адрес постановки "Лир"

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкРежиссер, художественный руководитель Московского драматического театра на Малой Бронной Константин Богомолов
Режиссер, художественный руководитель Московского драматического театра на Малой Бронной Константин Богомолов - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Константин Богомолов ответил на критику депутата Виталия Милонова в адрес спектакля по мотивам пьесы "Король Лир". Мнением он поделился в личном Telegram-канале.
Богомолов написал, что не любит отвечать на выпады, но на "дезинформацию" отреагировал.
"Депутат, как я понимаю, не видел спектакля, ибо считает что это премьера. Но депутат дезориентирован", — заявил постановщик.
Он подчеркнул, что спектакль "завершил свое существование".
"Совместным решением моим и театра "Приют комедианта", принятым еще в середине сезона, он был отыгран в последний раз в самом начале июня. После 10 лет успешного бытия", — утверждает Богомолов.
Режиссер отметил, что постановка была создана в "в иную эпоху" и в то время он и "сам был иным."
Ранее Милонов в комментарии "Пятому каналу" заявил, что "всей душой не желает видеть на театральных подмостках России" постановку Богомолова "Лир", назвав спектакль "отвратительным", а его суть — "омерзительной". Также он высказал предположение, что Богомолов планирует уехать за рубеж "с лицом мученика русофоба".
Премьера спектакля "Лир" состоялась 23 сентября 2011 года. Он получил Национальную театральную премию "Золотая Маска" сезона 2011-2012. Женские роли в постановке исполняли мужчины, а мужские — женщины. события в ней перенесены по времени и разворачиваются не в эпоху Шекспира, а в1940–1945 годы.
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КультураНовости культурыПриют комедиантаЗнаменитостиТеатрКонстантин БогомоловВиталий Милонов
 
 
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