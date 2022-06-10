https://ria.ru/20220610/bogomolov-1794481801.html

Константин Богомолов отреагировал на критику Милонова в адрес спектакля

Константин Богомолов отреагировал на критику Милонова в адрес спектакля - РИА Новости, 10.06.2022

Константин Богомолов отреагировал на критику Милонова в адрес спектакля

Константин Богомолов ответил на критику депутата Виталия Милонова в адрес спектакля по мотивам пьесы "Король Лир". Мнением он поделился в личном... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T11:31

2022-06-10T11:31

2022-06-10T11:31

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приют комедианта

знаменитости

театр

константин богомолов

виталий милонов

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Константин Богомолов ответил на критику депутата Виталия Милонова в адрес спектакля по мотивам пьесы "Король Лир". Мнением он поделился в личном Telegram-канале.Богомолов написал, что не любит отвечать на выпады, но на "дезинформацию" отреагировал. "Депутат, как я понимаю, не видел спектакля, ибо считает что это премьера. Но депутат дезориентирован", — заявил постановщик. Он подчеркнул, что спектакль "завершил свое существование". "Совместным решением моим и театра "Приют комедианта", принятым еще в середине сезона, он был отыгран в последний раз в самом начале июня. После 10 лет успешного бытия", — утверждает Богомолов. Режиссер отметил, что постановка была создана в "в иную эпоху" и в то время он и "сам был иным." Ранее Милонов в комментарии "Пятому каналу" заявил, что "всей душой не желает видеть на театральных подмостках России" постановку Богомолова "Лир", назвав спектакль "отвратительным", а его суть — "омерзительной". Также он высказал предположение, что Богомолов планирует уехать за рубеж "с лицом мученика русофоба".Премьера спектакля "Лир" состоялась 23 сентября 2011 года. Он получил Национальную театральную премию "Золотая Маска" сезона 2011-2012. Женские роли в постановке исполняли мужчины, а мужские — женщины. события в ней перенесены по времени и разворачиваются не в эпоху Шекспира, а в1940–1945 годы.

https://ria.ru/20220602/teatr-1792528284.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, приют комедианта, знаменитости, театр, константин богомолов, виталий милонов