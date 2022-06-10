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Российские следователи в Мариуполе проверили на месте показания боевика ВСУ - РИА Новости, 10.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220610/boevik-1794643498.html
Российские следователи в Мариуполе проверили на месте показания боевика ВСУ
Российские следователи в Мариуполе проверили на месте показания боевика ВСУ - РИА Новости, 10.06.2022
Российские следователи в Мариуполе проверили на месте показания боевика ВСУ
Следователи СК РФ провели на месте проверку показаний боевика вооруженных формирований Украины, который, предположительно, совершил убийство в Мариуполе,... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T18:10
2022-06-10T18:10
специальная военная операция на украине
мариуполь
украина
следственный комитет россии (ск рф)
донбасс
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 10 июн - РИА Новости. Следователи СК РФ провели на месте проверку показаний боевика вооруженных формирований Украины, который, предположительно, совершил убийство в Мариуполе, передает корреспондент РИА Новости.В рамках следственных действий была обнаружена гильза от патрона, с помощью которого, предположительно, была убита мирная жительница Мариуполя. Боевик ВФУ подтвердил свои показания и рассказал на месте, как и при каких обстоятельствах совершил убийство женщины.Следователи СК РФ ведут в Мариуполе полномасштабные следственные мероприятия: осуществляют осмотр повреждений городской инфраструктуры и жилых домов, собирают показания жителей города о фактах мародерства и насилия, совершенных в их адрес украинскими боевиками.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220610/komandir-1794545459.html
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мариуполь
украина
донбасс
донецкая народная республика
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мариуполь, украина, следственный комитет россии (ск рф), донбасс, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
18:10 10.06.2022
 
Российские следователи в Мариуполе проверили на месте показания боевика ВСУ

Российские следователи в Мариуполе проверили показания обвиняемого в убийстве боевика ВСУ

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль следственного комитета
Автомобиль следственного комитета - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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ДОНЕЦК, 10 июн - РИА Новости. Следователи СК РФ провели на месте проверку показаний боевика вооруженных формирований Украины, который, предположительно, совершил убийство в Мариуполе, передает корреспондент РИА Новости.
В рамках следственных действий была обнаружена гильза от патрона, с помощью которого, предположительно, была убита мирная жительница Мариуполя. Боевик ВФУ подтвердил свои показания и рассказал на месте, как и при каких обстоятельствах совершил убийство женщины.
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Следователи СК РФ ведут в Мариуполе полномасштабные следственные мероприятия: осуществляют осмотр повреждений городской инфраструктуры и жилых домов, собирают показания жителей города о фактах мародерства и насилия, совершенных в их адрес украинскими боевиками.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеМариупольУкраинаСледственный комитет России (СК РФ)ДонбассДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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