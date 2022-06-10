https://ria.ru/20220610/biznes-1794444337.html

Исследование: бизнес половины предпринимателей не изменился на фоне санкций

Исследование: бизнес половины предпринимателей не изменился на фоне санкций - РИА Новости, 10.06.2022

Исследование: бизнес половины предпринимателей не изменился на фоне санкций

Половина компаний из сферы малого и среднего предпринимательства в России не почувствовали в их работе изменений, связанных с санкциями или спецоперацией РФ на... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T03:46

2022-06-10T03:46

2022-06-10T03:46

экономика

россия

украина

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Половина компаний из сферы малого и среднего предпринимательства в России не почувствовали в их работе изменений, связанных с санкциями или спецоперацией РФ на Украине, в то же время некоторые компании все-таки отмечают негативные последствия, главные из которых - рост цен на импортные комплектующие или отсутствие их поставок, выяснили аналитики банка "Открытие" в ходе исследования, результаты которого есть у РИА Новости.Так, специалисты указали, что "50% компаний малого и среднего бизнеса заявили, что специальная операция России на территории Украины и санкции не повлияли на их бизнес".В то же время почти каждой пятой (19%) компании пришлось сокращать бизнес из-за кризиса, 18% заняли выжидательную позицию, а 7% временно приостановили работу или собираются закрываться. Напротив, еще 7% респондентов заявили, что в последние три месяца их бизнес начал развиваться.При этом чуть более чем у трети (35%) опрошенных компаний выручка за последние месяцы незначительно снизилась, еще у трети (33%) - не изменилась. Однако 22% предпринимателей стали зарабатывать существенно меньше. "Рост выручки на фоне санкций заметили 8% респондентов", - отметили аналитики.Предприниматели, говоря о факторах, оказывающих наибольшее влияние на их работу, чаще всего (42%) называли рост цен на импортные комплектующие, сырье и оборудование. На треть (28%) бизнесов повлияли отсутствие поставок, дефицит импортных комплектующих, сырья, оборудования, на 18% фирм - уход и ограничение деятельности иностранных поставщиков товаров и сырья, на 16% компаний – снижение спроса на выпускаемую продукцию в России, на 15% предпринимателей – прекращение работы платежных систем MasterCard и Visa.Исследование провели в мае 2022 года в форме онлайн-интервью по репрезентативной выборке среди 400 компаний микро-, малого и среднего бизнеса в городах с населением свыше 100 тысяч человек.

https://ria.ru/20220608/promyshlennost-1793987295.html

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экономика, россия, украина