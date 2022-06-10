https://ria.ru/20220610/biobezopasnost-1794611268.html

Россия и Туркмения будут развивать сотрудничество по биобезопасности

Россия и Туркмения будут развивать сотрудничество по биобезопасности - РИА Новости, 10.06.2022

Россия и Туркмения будут развивать сотрудничество по биобезопасности

РФ и Туркмения готовы развивать сотрудничество по вопросам обеспечения биологической безопасности, говорится в подписанной президентами двух стран декларации об РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T16:47

2022-06-10T16:47

2022-06-10T16:47

туркмения

россия

владимир путин

сердар бердымухамедов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600766021_0:264:2380:1603_1920x0_80_0_0_db5fb75645414bac46b915d9dc4e7efa.jpg

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. РФ и Туркмения готовы развивать сотрудничество по вопросам обеспечения биологической безопасности, говорится в подписанной президентами двух стран декларации об углублении стратегического партнерства между странами."Россия и Туркменистан подтверждают готовность развивать сотрудничество на основе Меморандума о взаимопонимании между правительством Российской Федерации и правительством Туркменистана по вопросам обеспечения биологической безопасности от 1 апреля 2021 года, а также дорожной карты взаимодействия между Российской Федерацией и Туркменистаном по вопросам региональной безопасности от 22 февраля 2022 года", - говорится в документе.

https://ria.ru/20220610/kaspiy-1794599930.html

туркмения

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

туркмения, россия, владимир путин, сердар бердымухамедов