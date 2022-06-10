https://ria.ru/20220610/biobezopasnost-1794611268.html
Россия и Туркмения будут развивать сотрудничество по биобезопасности
Россия и Туркмения будут развивать сотрудничество по биобезопасности - РИА Новости, 10.06.2022
Россия и Туркмения будут развивать сотрудничество по биобезопасности
РФ и Туркмения готовы развивать сотрудничество по вопросам обеспечения биологической безопасности, говорится в подписанной президентами двух стран декларации об РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T16:47
2022-06-10T16:47
2022-06-10T16:47
туркмения
россия
владимир путин
сердар бердымухамедов
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. РФ и Туркмения готовы развивать сотрудничество по вопросам обеспечения биологической безопасности, говорится в подписанной президентами двух стран декларации об углублении стратегического партнерства между странами."Россия и Туркменистан подтверждают готовность развивать сотрудничество на основе Меморандума о взаимопонимании между правительством Российской Федерации и правительством Туркменистана по вопросам обеспечения биологической безопасности от 1 апреля 2021 года, а также дорожной карты взаимодействия между Российской Федерацией и Туркменистаном по вопросам региональной безопасности от 22 февраля 2022 года", - говорится в документе.
https://ria.ru/20220610/kaspiy-1794599930.html
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туркмения, россия, владимир путин, сердар бердымухамедов
Россия и Туркмения будут развивать сотрудничество по биобезопасности
Россия и Туркмения будут развивать сотрудничество по вопросам обеспечения биобезопасности