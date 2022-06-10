Рейтинг@Mail.ru
Россия и Туркмения будут развивать сотрудничество по биобезопасности - РИА Новости, 10.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220610/biobezopasnost-1794611268.html
Россия и Туркмения будут развивать сотрудничество по биобезопасности
Россия и Туркмения будут развивать сотрудничество по биобезопасности - РИА Новости, 10.06.2022
Россия и Туркмения будут развивать сотрудничество по биобезопасности
РФ и Туркмения готовы развивать сотрудничество по вопросам обеспечения биологической безопасности, говорится в подписанной президентами двух стран декларации об РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T16:47
2022-06-10T16:47
туркмения
россия
владимир путин
сердар бердымухамедов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600766021_0:264:2380:1603_1920x0_80_0_0_db5fb75645414bac46b915d9dc4e7efa.jpg
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. РФ и Туркмения готовы развивать сотрудничество по вопросам обеспечения биологической безопасности, говорится в подписанной президентами двух стран декларации об углублении стратегического партнерства между странами."Россия и Туркменистан подтверждают готовность развивать сотрудничество на основе Меморандума о взаимопонимании между правительством Российской Федерации и правительством Туркменистана по вопросам обеспечения биологической безопасности от 1 апреля 2021 года, а также дорожной карты взаимодействия между Российской Федерацией и Туркменистаном по вопросам региональной безопасности от 22 февраля 2022 года", - говорится в документе.
https://ria.ru/20220610/kaspiy-1794599930.html
туркмения
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600766021_41:0:2380:1754_1920x0_80_0_0_f7ba2744eb74dd23195444e2c3f7b96c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туркмения, россия, владимир путин, сердар бердымухамедов
16:47 10.06.2022
 
Россия и Туркмения будут развивать сотрудничество по биобезопасности

Россия и Туркмения будут развивать сотрудничество по вопросам обеспечения биобезопасности

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗнак биологической опасности на входной двери в лабораторию
Знак биологической опасности на входной двери в лабораторию - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Знак биологической опасности на входной двери в лабораторию. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. РФ и Туркмения готовы развивать сотрудничество по вопросам обеспечения биологической безопасности, говорится в подписанной президентами двух стран декларации об углублении стратегического партнерства между странами.
"Россия и Туркменистан подтверждают готовность развивать сотрудничество на основе Меморандума о взаимопонимании между правительством Российской Федерации и правительством Туркменистана по вопросам обеспечения биологической безопасности от 1 апреля 2021 года, а также дорожной карты взаимодействия между Российской Федерацией и Туркменистаном по вопросам региональной безопасности от 22 февраля 2022 года", - говорится в документе.
Президент России Владимир Путин и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
Вчера, 16:16
Путин обсудил с президентом Туркмении сотрудничество по Каспию
 
ТуркменияРоссияВладимир ПутинСердар Бердымухамедов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала