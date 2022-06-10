https://ria.ru/20220610/bezhentsy-1794576174.html
Подмосковью выделили деньги на помощь беженцам из Донбасса и с Украины
Подмосковью выделили деньги на помощь беженцам из Донбасса и с Украины - РИА Новости, 10.06.2022
Подмосковью выделили деньги на помощь беженцам из Донбасса и с Украины
Московская область получит более 100 миллионов рублей на покрытие расходов в связи с размещением беженцев из Донбасса и с Украины, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T15:10
2022-06-10T15:10
2022-06-10T15:12
специальная военная операция на украине
общество
игорь брынцалов
московская область (подмосковье)
донбасс
украина
московская областная дума
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Московская область получит более 100 миллионов рублей на покрытие расходов в связи с размещением беженцев из Донбасса и с Украины, рассказали РИА Новости в пресс-службе Мособлдумы."Правительство РФ выделило регионам средства из резервного фонда на покрытие расходов, связанных с обеспечением приема беженцев из Донбасса и с Украины. Московская область получит 111,4 миллиона рублей", - говорится в сообщении.Отмечается, что речь идёт о расходах на размещение и питание беженцев в пунктах временного размещения. В том числе в Подмосковье оказывается помощь беженцам и в оформлении документов."Московская область одной из первых начала принимать людей из Донбасса. На территории Подмосковья организовано восемь пунктов временного пребывания. В пунктах люди обеспечены всем необходимым для комфортного проживания: питанием, сотовой связью для общения с близкими, лекарствами, необходимой одеждой, обувью, детским питанием, школьными принадлежностями, дети – книжками, игрушками", - приводятся слова председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова в сообщении.
https://ria.ru/20220605/bezhentsy-1793154412.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, игорь брынцалов, московская область (подмосковье), донбасс, украина, московская областная дума
15:10 10.06.2022 (обновлено: 15:12 10.06.2022)
Подмосковью выделили деньги на помощь беженцам из Донбасса и с Украины
Подмосковье получит более ста миллионов рублей для помощи беженцам из Донбасса и с Украины