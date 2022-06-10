https://ria.ru/20220610/bezhentsy-1794576174.html

Подмосковью выделили деньги на помощь беженцам из Донбасса и с Украины

Подмосковью выделили деньги на помощь беженцам из Донбасса и с Украины - РИА Новости, 10.06.2022

Подмосковью выделили деньги на помощь беженцам из Донбасса и с Украины

Московская область получит более 100 миллионов рублей на покрытие расходов в связи с размещением беженцев из Донбасса и с Украины, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T15:10

2022-06-10T15:10

2022-06-10T15:12

специальная военная операция на украине

общество

игорь брынцалов

московская область (подмосковье)

донбасс

украина

московская областная дума

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Московская область получит более 100 миллионов рублей на покрытие расходов в связи с размещением беженцев из Донбасса и с Украины, рассказали РИА Новости в пресс-службе Мособлдумы."Правительство РФ выделило регионам средства из резервного фонда на покрытие расходов, связанных с обеспечением приема беженцев из Донбасса и с Украины. Московская область получит 111,4 миллиона рублей", - говорится в сообщении.Отмечается, что речь идёт о расходах на размещение и питание беженцев в пунктах временного размещения. В том числе в Подмосковье оказывается помощь беженцам и в оформлении документов."Московская область одной из первых начала принимать людей из Донбасса. На территории Подмосковья организовано восемь пунктов временного пребывания. В пунктах люди обеспечены всем необходимым для комфортного проживания: питанием, сотовой связью для общения с близкими, лекарствами, необходимой одеждой, обувью, детским питанием, школьными принадлежностями, дети – книжками, игрушками", - приводятся слова председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова в сообщении.

https://ria.ru/20220605/bezhentsy-1793154412.html

московская область (подмосковье)

донбасс

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, игорь брынцалов, московская область (подмосковье), донбасс, украина, московская областная дума