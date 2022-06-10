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Подмосковью выделили деньги на помощь беженцам из Донбасса и с Украины - РИА Новости, 10.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220610/bezhentsy-1794576174.html
Подмосковью выделили деньги на помощь беженцам из Донбасса и с Украины
Подмосковью выделили деньги на помощь беженцам из Донбасса и с Украины - РИА Новости, 10.06.2022
Подмосковью выделили деньги на помощь беженцам из Донбасса и с Украины
Московская область получит более 100 миллионов рублей на покрытие расходов в связи с размещением беженцев из Донбасса и с Украины, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T15:10
2022-06-10T15:12
специальная военная операция на украине
общество
игорь брынцалов
московская область (подмосковье)
донбасс
украина
московская областная дума
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Московская область получит более 100 миллионов рублей на покрытие расходов в связи с размещением беженцев из Донбасса и с Украины, рассказали РИА Новости в пресс-службе Мособлдумы."Правительство РФ выделило регионам средства из резервного фонда на покрытие расходов, связанных с обеспечением приема беженцев из Донбасса и с Украины. Московская область получит 111,4 миллиона рублей", - говорится в сообщении.Отмечается, что речь идёт о расходах на размещение и питание беженцев в пунктах временного размещения. В том числе в Подмосковье оказывается помощь беженцам и в оформлении документов."Московская область одной из первых начала принимать людей из Донбасса. На территории Подмосковья организовано восемь пунктов временного пребывания. В пунктах люди обеспечены всем необходимым для комфортного проживания: питанием, сотовой связью для общения с близкими, лекарствами, необходимой одеждой, обувью, детским питанием, школьными принадлежностями, дети – книжками, игрушками", - приводятся слова председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова в сообщении.
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московская область (подмосковье)
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украина
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общество, игорь брынцалов, московская область (подмосковье), донбасс, украина, московская областная дума
15:10 10.06.2022 (обновлено: 15:12 10.06.2022)
 
Подмосковью выделили деньги на помощь беженцам из Донбасса и с Украины

Подмосковье получит более ста миллионов рублей для помощи беженцам из Донбасса и с Украины

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкАвтобусы с беженцами
Автобусы с беженцами - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Автобусы с беженцами. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Московская область получит более 100 миллионов рублей на покрытие расходов в связи с размещением беженцев из Донбасса и с Украины, рассказали РИА Новости в пресс-службе Мособлдумы.
"Правительство РФ выделило регионам средства из резервного фонда на покрытие расходов, связанных с обеспечением приема беженцев из Донбасса и с Украины. Московская область получит 111,4 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что речь идёт о расходах на размещение и питание беженцев в пунктах временного размещения. В том числе в Подмосковье оказывается помощь беженцам и в оформлении документов.
"Московская область одной из первых начала принимать людей из Донбасса. На территории Подмосковья организовано восемь пунктов временного пребывания. В пунктах люди обеспечены всем необходимым для комфортного проживания: питанием, сотовой связью для общения с близкими, лекарствами, необходимой одеждой, обувью, детским питанием, школьными принадлежностями, дети – книжками, игрушками", - приводятся слова председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова в сообщении.
Беженцы на границе Украины и Польши в пункте пропуска Медыка - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
5 июня, 08:00
Пора домой. Европа устала от украинских беженцев
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоИгорь БрынцаловМосковская область (Подмосковье)ДонбассУкраинаМосковская областная дума
 
 
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