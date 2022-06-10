https://ria.ru/20220610/bezhentsy-1794464101.html
Границу Ростовской области за сутки пересекли более 18,5 тысячи беженцев
Границу Ростовской области за сутки пересекли более 18,5 тысячи беженцев - РИА Новости, 10.06.2022
Границу Ростовской области за сутки пересекли более 18,5 тысячи беженцев
Более 18,5 тысячи беженцев из Донбасса пересекли пункты пропуска на границе в Ростовской области за минувшие сутки, сообщает Погрануправление ФСБ РФ по области. РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T09:40
2022-06-10T09:40
2022-06-10T09:40
специальная военная операция на украине
ростовская область
россия
донбасс
общество
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ВОЛГОГРАД, 10 июн - РИА Новости. Более 18,5 тысячи беженцев из Донбасса пересекли пункты пропуска на границе в Ростовской области за минувшие сутки, сообщает Погрануправление ФСБ РФ по области."За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 18,5 тысячи граждан", - говорится в сообщении.Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения в середине февраля. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации.По данным властей Ростовской области на начало июня, с февраля границу региона пересекли почти 1,3 миллиона беженцев, в том числе более 200 тысяч детей.
https://ria.ru/20220603/bezhentsy-1793020265.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростовская область, россия, донбасс, общество
Границу Ростовской области за сутки пересекли более 18,5 тысячи беженцев
Границу Ростовской области за сутки пересекли более 18,5 тысячи беженцев из Донбасса