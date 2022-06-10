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Границу Ростовской области за сутки пересекли более 18,5 тысячи беженцев - РИА Новости, 10.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Границу Ростовской области за сутки пересекли более 18,5 тысячи беженцев
Границу Ростовской области за сутки пересекли более 18,5 тысячи беженцев - РИА Новости, 10.06.2022
Границу Ростовской области за сутки пересекли более 18,5 тысячи беженцев
Более 18,5 тысячи беженцев из Донбасса пересекли пункты пропуска на границе в Ростовской области за минувшие сутки, сообщает Погрануправление ФСБ РФ по области. РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T09:40
2022-06-10T09:40
специальная военная операция на украине
ростовская область
россия
донбасс
общество
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ВОЛГОГРАД, 10 июн - РИА Новости. Более 18,5 тысячи беженцев из Донбасса пересекли пункты пропуска на границе в Ростовской области за минувшие сутки, сообщает Погрануправление ФСБ РФ по области."За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 18,5 тысячи граждан", - говорится в сообщении.Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения в середине февраля. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации.По данным властей Ростовской области на начало июня, с февраля границу региона пересекли почти 1,3 миллиона беженцев, в том числе более 200 тысяч детей.
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ростовская область
россия
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ростовская область, россия, донбасс, общество
09:40 10.06.2022
 
Границу Ростовской области за сутки пересекли более 18,5 тысячи беженцев

Границу Ростовской области за сутки пересекли более 18,5 тысячи беженцев из Донбасса

© РИА Новости / Перейти в фотобанкБеженцы из Мариуполя на блок-посту при въезде в Мелитополь
Беженцы из Мариуполя на блок-посту при въезде в Мелитополь - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
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Беженцы из Мариуполя на блок-посту при въезде в Мелитополь. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 10 июн - РИА Новости. Более 18,5 тысячи беженцев из Донбасса пересекли пункты пропуска на границе в Ростовской области за минувшие сутки, сообщает Погрануправление ФСБ РФ по области.
"За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 18,5 тысячи граждан", - говорится в сообщении.
Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения в середине февраля. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации.
По данным властей Ростовской области на начало июня, с февраля границу региона пересекли почти 1,3 миллиона беженцев, в том числе более 200 тысяч детей.
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Специальная военная операция на УкраинеРостовская областьРоссияДонбассОбщество
 
 
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