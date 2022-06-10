https://ria.ru/20220610/bespilotnik-1794472797.html

Минобороны показало, как беспилотники наводят артиллерию

Минобороны показало, как беспилотники наводят артиллерию - РИА Новости, 10.06.2022

Минобороны показало, как беспилотники наводят артиллерию

Минобороны России в пятницу опубликовало кадры боевой работы расчетов беспилотных летательных аппаратов морской пехоты в ходе специальной военной операции на... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T10:23

2022-06-10T10:23

2022-06-10T10:23

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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Минобороны России в пятницу опубликовало кадры боевой работы расчетов беспилотных летательных аппаратов морской пехоты в ходе специальной военной операции на Украине.Как отметил начальник расчета беспилотников, они выдают целеуказание как российской артиллерии, так и артиллеристам-союзникам из ДНР и ЛНР."После того, как мы скорректировали артиллерию, осуществляем видеофиксацию поражения цели и после этого наблюдаем действия противника – либо отвод войск, либо отвод раненых подразделений и прочее", - рассказал он.На видео показана выдача команды на предполетную подготовку, старт беспилотника, а также кадры с его бортовой камеры, в том числе во время попадания снарядов по позициям противника. Кроме того, видно возвращение беспилотника и его приземление на парашюте.

https://radiosputnik.ria.ru/20220609/zavod-1794429096.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

безопасность, донецкая народная республика, луганская народная республика