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Минобороны показало, как беспилотники наводят артиллерию - РИА Новости, 10.06.2022
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Минобороны показало, как беспилотники наводят артиллерию
Минобороны показало, как беспилотники наводят артиллерию - РИА Новости, 10.06.2022
Минобороны показало, как беспилотники наводят артиллерию
Минобороны России в пятницу опубликовало кадры боевой работы расчетов беспилотных летательных аппаратов морской пехоты в ходе специальной военной операции на... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T10:23
2022-06-10T10:23
безопасность
донецкая народная республика
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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Минобороны России в пятницу опубликовало кадры боевой работы расчетов беспилотных летательных аппаратов морской пехоты в ходе специальной военной операции на Украине.Как отметил начальник расчета беспилотников, они выдают целеуказание как российской артиллерии, так и артиллеристам-союзникам из ДНР и ЛНР."После того, как мы скорректировали артиллерию, осуществляем видеофиксацию поражения цели и после этого наблюдаем действия противника – либо отвод войск, либо отвод раненых подразделений и прочее", - рассказал он.На видео показана выдача команды на предполетную подготовку, старт беспилотника, а также кадры с его бортовой камеры, в том числе во время попадания снарядов по позициям противника. Кроме того, видно возвращение беспилотника и его приземление на парашюте.
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безопасность, донецкая народная республика, луганская народная республика
10:23 10.06.2022
 
Минобороны показало, как беспилотники наводят артиллерию

Минобороны показало, как беспилотники наводят артиллерию во время спецоперации

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкКарта военных учений
Карта военных учений - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Минобороны России в пятницу опубликовало кадры боевой работы расчетов беспилотных летательных аппаратов морской пехоты в ходе специальной военной операции на Украине.
Как отметил начальник расчета беспилотников, они выдают целеуказание как российской артиллерии, так и артиллеристам-союзникам из ДНР и ЛНР.
"После того, как мы скорректировали артиллерию, осуществляем видеофиксацию поражения цели и после этого наблюдаем действия противника – либо отвод войск, либо отвод раненых подразделений и прочее", - рассказал он.
На видео показана выдача команды на предполетную подготовку, старт беспилотника, а также кадры с его бортовой камеры, в том числе во время попадания снарядов по позициям противника. Кроме того, видно возвращение беспилотника и его приземление на парашюте.
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