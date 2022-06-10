https://ria.ru/20220610/bespilotnik-1794472797.html
Минобороны показало, как беспилотники наводят артиллерию
Минобороны показало, как беспилотники наводят артиллерию - РИА Новости, 10.06.2022
Минобороны показало, как беспилотники наводят артиллерию
Минобороны России в пятницу опубликовало кадры боевой работы расчетов беспилотных летательных аппаратов морской пехоты в ходе специальной военной операции на... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T10:23
2022-06-10T10:23
2022-06-10T10:23
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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Минобороны России в пятницу опубликовало кадры боевой работы расчетов беспилотных летательных аппаратов морской пехоты в ходе специальной военной операции на Украине.Как отметил начальник расчета беспилотников, они выдают целеуказание как российской артиллерии, так и артиллеристам-союзникам из ДНР и ЛНР."После того, как мы скорректировали артиллерию, осуществляем видеофиксацию поражения цели и после этого наблюдаем действия противника – либо отвод войск, либо отвод раненых подразделений и прочее", - рассказал он.На видео показана выдача команды на предполетную подготовку, старт беспилотника, а также кадры с его бортовой камеры, в том числе во время попадания снарядов по позициям противника. Кроме того, видно возвращение беспилотника и его приземление на парашюте.
https://radiosputnik.ria.ru/20220609/zavod-1794429096.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, донецкая народная республика, луганская народная республика
Минобороны показало, как беспилотники наводят артиллерию
Минобороны показало, как беспилотники наводят артиллерию во время спецоперации
МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Минобороны России в пятницу опубликовало кадры боевой работы расчетов беспилотных летательных аппаратов морской пехоты в ходе специальной военной операции на Украине.
Как отметил начальник расчета беспилотников, они выдают целеуказание как российской артиллерии, так и артиллеристам-союзникам из ДНР
и ЛНР
.
"После того, как мы скорректировали артиллерию, осуществляем видеофиксацию поражения цели и после этого наблюдаем действия противника – либо отвод войск, либо отвод раненых подразделений и прочее", - рассказал он.
На видео показана выдача команды на предполетную подготовку, старт беспилотника, а также кадры с его бортовой камеры, в том числе во время попадания снарядов по позициям противника. Кроме того, видно возвращение беспилотника и его приземление на парашюте.