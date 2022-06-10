https://ria.ru/20220610/berdyansk-1794655653.html

В Бердянске сократят комендантский час

В Бердянске сократят комендантский час - РИА Новости, 10.06.2022

В Бердянске сократят комендантский час

Комендантский час в Бердянске Запорожской области сократят с 12 июня на два часа, он будет 23.00 до 05.00, сообщил исполняющий обязанности главы... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T18:41

2022-06-10T18:41

2022-06-10T19:17

специальная военная операция на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости. Комендантский час в Бердянске Запорожской области сократят с 12 июня на два часа, он будет 23.00 до 05.00, сообщил исполняющий обязанности главы военно-гражданской администрации города Александр Сауленко."В Бердянске сокращается комендантский час. Решением военно-гражданской администрации города с 12 июня в День России и в целом на весь курортный сезон комендантский час в Бердянске устанавливается с 23.00 до 5.00, то есть сокращается на два часа", - сказал Сауленко в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале администрации.По его словам, Бердянск является курортный городом."Уже есть первые отдыхающие", - подчеркнул глава города.Кроме того, по его словам, также в городе продлено движение маршрутных автобусов: 12 июня - до 22.30, с 13 июня - до 21.00.

https://ria.ru/20220609/pasporta-1794238645.html

бердянск

запорожская область

украина

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Кирилл Волков

бердянск, запорожская область, в мире, украина