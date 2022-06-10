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Литва закупит вооружение для "Байрактара", которое передаст Украине - РИА Новости, 10.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220610/bayraktar-1794648684.html
Литва закупит вооружение для "Байрактара", которое передаст Украине
Литва закупит вооружение для "Байрактара", которое передаст Украине - РИА Новости, 10.06.2022
Литва закупит вооружение для "Байрактара", которое передаст Украине
Министерство обороны Литвы сообщило, что до конца июня приобретет управляемые ракеты "воздух-земля" для беспилотника "Байрактар ТБ-2", который планируется... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T18:19
2022-06-10T18:20
специальная военная операция на украине
арвидас анушаускас
в мире
космос - риа наука
владимир путин
турция
украина
литва
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МОСКВА, 10 июня - РИА Новости. Министерство обороны Литвы сообщило, что до конца июня приобретет управляемые ракеты "воздух-земля" для беспилотника "Байрактар ТБ-2", который планируется передать Украине.Ранее литовский министр обороны Арвидас Анушаускас сообщил, что Турция решила подарить Литве ударный беспилотный летательный аппарат "Байрактар" для Украины, на который в республике уже были собраны деньги. Он отмечал, что 1,5 миллиона евро из собранной суммы поступят в министерство обороны Литвы и пойдут на вооружение к "Байрактару", а оставшиеся 4,4 миллиона евро по пожеланию Турции будут направлены "на гуманитарную и иную помощь Украине"."Министерство обороны до конца июня инициирует покупку управляемых ракет "воздух-земля" для дрона, которые после получения вместе с беспилотным летательным аппаратом передаст Украине", - говорится в сообщении.Отмечается, что министерство обороны уже подписало договор, обязующий его закупить вооружение для "Байрактара".Анушаускас в своем аккаунте в соцсетях представил логотип для беспилотника, названного Vanagas (Ястреб), и анонсировал, что тот поступит в Литву в первые дни июля.На Украине 24 февраля началась российская военная операция. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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арвидас анушаускас, в мире, космос - риа наука, владимир путин, турция, украина, литва, ситуация в днр и лнр
18:19 10.06.2022 (обновлено: 18:20 10.06.2022)
 
Литва закупит вооружение для "Байрактара", которое передаст Украине

МО Литвы: Вильнюс до конца июня закупит ракеты для "Байрактара", которые передаст Киеву

© AP Photo / Efrem LukatskyБоевой дрон Bayraktar турецкого производства на военном параде в Киеве
Боевой дрон Bayraktar турецкого производства на военном параде в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Боевой дрон Bayraktar турецкого производства на военном параде в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июня - РИА Новости. Министерство обороны Литвы сообщило, что до конца июня приобретет управляемые ракеты "воздух-земля" для беспилотника "Байрактар ТБ-2", который планируется передать Украине.
Ранее литовский министр обороны Арвидас Анушаускас сообщил, что Турция решила подарить Литве ударный беспилотный летательный аппарат "Байрактар" для Украины, на который в республике уже были собраны деньги. Он отмечал, что 1,5 миллиона евро из собранной суммы поступят в министерство обороны Литвы и пойдут на вооружение к "Байрактару", а оставшиеся 4,4 миллиона евро по пожеланию Турции будут направлены "на гуманитарную и иную помощь Украине".
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"Министерство обороны до конца июня инициирует покупку управляемых ракет "воздух-земля" для дрона, которые после получения вместе с беспилотным летательным аппаратом передаст Украине", - говорится в сообщении.
Отмечается, что министерство обороны уже подписало договор, обязующий его закупить вооружение для "Байрактара".
Анушаускас в своем аккаунте в соцсетях представил логотип для беспилотника, названного Vanagas (Ястреб), и анонсировал, что тот поступит в Литву в первые дни июля.
На Украине 24 февраля началась российская военная операция. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеАрвидас АнушаускасВ миреКосмос - РИА НаукаВладимир ПутинТурцияУкраинаЛитваСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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