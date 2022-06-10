https://ria.ru/20220610/bayden-1794700940.html

"Что он несет?" Американцы пришли в ярость из-за слов Байдена о Путине

"Что он несет?" Американцы пришли в ярость из-за слов Байдена о Путине - РИА Новости, 10.06.2022

"Что он несет?" Американцы пришли в ярость из-за слов Байдена о Путине

Пользователи Twitter из США бурно отреагировали на заявление американского президента Джо Байдена, который в очередной раз связал рекордную инфляцию в Штатах с... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T23:00

2022-06-10T23:00

2022-06-10T23:02

в мире

сша

джо байден

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Пользователи Twitter из США бурно отреагировали на заявление американского президента Джо Байдена, который в очередной раз связал рекордную инфляцию в Штатах с президентом России Владимиром Путиным."Что же ты несешь?" — спросил StockStalker."Практически никто не верит, что цены растут по вине Путина", — написал Liberty For Mankind."Я не знал, что российский лидер может вводить новые налоги в США", — сыронизировал пользователь с ником Y2KNW."Значит, Путин теперь стал президентом Соединенных Штатов?" — задался вопросом George A."О Боже, я начинаю верить, что даже Джимми Картер (39-й глава американского государства. — Прим. ред.) управлял бы экономикой лучше", — поделился мнением Jeff Campbell.В США уже несколько месяцев наблюдается рост стоимости энергоносителей и продовольствия. Цена бензина на сегодняшний день составляет выше пяти долларов за галлон, при этом еще год назад этот показатель держался на уровне трех долларов. Инфляция побила сорокалетние рекорды и достигла 8,5 процента. Попытки властей противостоять негативным тенденциям в экономике не принесли ощутимых результатов.

https://ria.ru/20220610/bayden-1794695186.html

https://ria.ru/20220610/ukraina-1794677351.html

сша

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2022

Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

в мире, сша, джо байден