https://ria.ru/20220610/bayden-1794700940.html
"Что он несет?" Американцы пришли в ярость из-за слов Байдена о Путине
"Что он несет?" Американцы пришли в ярость из-за слов Байдена о Путине - РИА Новости, 10.06.2022
"Что он несет?" Американцы пришли в ярость из-за слов Байдена о Путине
Пользователи Twitter из США бурно отреагировали на заявление американского президента Джо Байдена, который в очередной раз связал рекордную инфляцию в Штатах с... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T23:00
2022-06-10T23:00
2022-06-10T23:02
в мире
сша
джо байден
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Пользователи Twitter из США бурно отреагировали на заявление американского президента Джо Байдена, который в очередной раз связал рекордную инфляцию в Штатах с президентом России Владимиром Путиным."Что же ты несешь?" — спросил StockStalker."Практически никто не верит, что цены растут по вине Путина", — написал Liberty For Mankind."Я не знал, что российский лидер может вводить новые налоги в США", — сыронизировал пользователь с ником Y2KNW."Значит, Путин теперь стал президентом Соединенных Штатов?" — задался вопросом George A."О Боже, я начинаю верить, что даже Джимми Картер (39-й глава американского государства. — Прим. ред.) управлял бы экономикой лучше", — поделился мнением Jeff Campbell.В США уже несколько месяцев наблюдается рост стоимости энергоносителей и продовольствия. Цена бензина на сегодняшний день составляет выше пяти долларов за галлон, при этом еще год назад этот показатель держался на уровне трех долларов. Инфляция побила сорокалетние рекорды и достигла 8,5 процента. Попытки властей противостоять негативным тенденциям в экономике не принесли ощутимых результатов.
https://ria.ru/20220610/bayden-1794695186.html
https://ria.ru/20220610/ukraina-1794677351.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, джо байден
23:00 10.06.2022 (обновлено: 23:02 10.06.2022)
"Что он несет?" Американцы пришли в ярость из-за слов Байдена о Путине
Американцев возмутило новое заявление Байдена о президенте России Путине
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости.
Пользователи Twitter из США бурно отреагировали
на заявление американского президента Джо Байдена, который в очередной раз связал рекордную инфляцию в Штатах с президентом России Владимиром Путиным.
"Он отправил миллиарды долларов Украине, но не может найти денег, чтобы помочь собственной стране. <…> Когда уже Украина станет частью нашего государства? Мы за это слишком дорого заплатили!" — возмутился Tommy.
"Что же ты несешь?" — спросил StockStalker.
"Практически никто не верит, что цены растут по вине Путина", — написал Liberty For Mankind.
"Я не знал, что российский лидер может вводить новые налоги в США", — сыронизировал пользователь с ником Y2KNW.
"Значит, Путин теперь стал президентом Соединенных Штатов?" — задался вопросом George A.
"О Боже, я начинаю верить, что даже Джимми Картер (39-й глава американского государства. — Прим. ред.) управлял бы экономикой лучше", — поделился мнением Jeff Campbell.
В США
уже несколько месяцев наблюдается рост стоимости энергоносителей и продовольствия. Цена бензина на сегодняшний день составляет выше пяти долларов за галлон, при этом еще год назад этот показатель держался на уровне трех долларов. Инфляция побила сорокалетние рекорды и достигла 8,5 процента. Попытки властей противостоять негативным тенденциям в экономике не принесли ощутимых результатов.