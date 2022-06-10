https://ria.ru/20220610/bayden-1794698830.html

Стоявшие за беспорядками у Капитолия действуют до сих пор, заявил Байден

Стоявшие за беспорядками у Капитолия действуют до сих пор, заявил Байден - РИА Новости, 10.06.2022

Стоявшие за беспорядками у Капитолия действуют до сих пор, заявил Байден

Силы, которые стояли за беспорядками у Капитолия 6 января 2021 года, действуют до сих пор, заявил в пятницу президент США Джо Байден во время выступления. РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T22:35

2022-06-10T22:35

2022-06-10T22:35

в мире

джо байден

дональд трамп

сша

капитолий

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ВАШИНГТОН, 10 июн – РИА Новости. Силы, которые стояли за беспорядками у Капитолия 6 января 2021 года, действуют до сих пор, заявил в пятницу президент США Джо Байден во время выступления."Американцам важно понять, что произошло на самом деле, и осознать, что те силы, которые привели к 6 января, действуют до сих пор", - отметил Байден, комментируя прошедшие накануне слушания избранного комитета конгресса по расследованию беспорядков у Капитолия.Американский президент также назвал беспорядки 6 января самой тёмной главой в истории США, грубым покушением на демократию и брутальной атакой на систему правопорядка.Комитет по расследованию беспорядков у Капитолия провёл первые открытые слушания вечером в четверг, представив краткое изложение выводов о событиях того дня.Шестого января 2021 года толпа сторонников президента Дональда Трампа ворвалась в здание конгресса в попытке сорвать утверждение результатов президентских выборов, на которых победил кандидат-демократ Джо Байден.

https://ria.ru/20220610/kapitoliy-1794444529.html

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Наталья Макарова

в мире, джо байден, дональд трамп, сша, капитолий