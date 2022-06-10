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Стоявшие за беспорядками у Капитолия действуют до сих пор, заявил Байден - РИА Новости, 10.06.2022
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Стоявшие за беспорядками у Капитолия действуют до сих пор, заявил Байден
Стоявшие за беспорядками у Капитолия действуют до сих пор, заявил Байден - РИА Новости, 10.06.2022
Стоявшие за беспорядками у Капитолия действуют до сих пор, заявил Байден
Силы, которые стояли за беспорядками у Капитолия 6 января 2021 года, действуют до сих пор, заявил в пятницу президент США Джо Байден во время выступления. РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T22:35
2022-06-10T22:35
в мире
джо байден
дональд трамп
сша
капитолий
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ВАШИНГТОН, 10 июн – РИА Новости. Силы, которые стояли за беспорядками у Капитолия 6 января 2021 года, действуют до сих пор, заявил в пятницу президент США Джо Байден во время выступления."Американцам важно понять, что произошло на самом деле, и осознать, что те силы, которые привели к 6 января, действуют до сих пор", - отметил Байден, комментируя прошедшие накануне слушания избранного комитета конгресса по расследованию беспорядков у Капитолия.Американский президент также назвал беспорядки 6 января самой тёмной главой в истории США, грубым покушением на демократию и брутальной атакой на систему правопорядка.Комитет по расследованию беспорядков у Капитолия провёл первые открытые слушания вечером в четверг, представив краткое изложение выводов о событиях того дня.Шестого января 2021 года толпа сторонников президента Дональда Трампа ворвалась в здание конгресса в попытке сорвать утверждение результатов президентских выборов, на которых победил кандидат-демократ Джо Байден.
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в мире, джо байден, дональд трамп, сша, капитолий
22:35 10.06.2022
 
Стоявшие за беспорядками у Капитолия действуют до сих пор, заявил Байден

Байден: силы, стоявшие за беспорядками у Капитолия в 2021 году, действуют до сих пор

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЛюди у здания Капитолия в Вашингтоне
Люди у здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Люди у здания Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 июн – РИА Новости. Силы, которые стояли за беспорядками у Капитолия 6 января 2021 года, действуют до сих пор, заявил в пятницу президент США Джо Байден во время выступления.
"Американцам важно понять, что произошло на самом деле, и осознать, что те силы, которые привели к 6 января, действуют до сих пор", - отметил Байден, комментируя прошедшие накануне слушания избранного комитета конгресса по расследованию беспорядков у Капитолия.
Американский президент также назвал беспорядки 6 января самой тёмной главой в истории США, грубым покушением на демократию и брутальной атакой на систему правопорядка.
Комитет по расследованию беспорядков у Капитолия провёл первые открытые слушания вечером в четверг, представив краткое изложение выводов о событиях того дня.
Шестого января 2021 года толпа сторонников президента Дональда Трампа ворвалась в здание конгресса в попытке сорвать утверждение результатов президентских выборов, на которых победил кандидат-демократ Джо Байден.
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
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В миреДжо БайденДональд ТрампСШАКапитолий
 
 
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