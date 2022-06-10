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Байден обвинил нефтяников в погоне за сверхприбылью за счет американцев - РИА Новости, 10.06.2022
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https://ria.ru/20220610/bayden-1794697475.html
Байден обвинил нефтяников в погоне за сверхприбылью за счет американцев
Байден обвинил нефтяников в погоне за сверхприбылью за счет американцев - РИА Новости, 10.06.2022
Байден обвинил нефтяников в погоне за сверхприбылью за счет американцев
Президент США Джо Байден обвинил американские нефтяные компании в погоне за сверхприбылью за счет граждан, которые вынуждены платить рекордную цену за бензин. РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T22:23
2022-06-10T22:23
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
цены на нефть
сша
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в мире
джо байден
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ВАШИНГТОН, 10 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден обвинил американские нефтяные компании в погоне за сверхприбылью за счет граждан, которые вынуждены платить рекордную цену за бензин."Exxon заработал больше денег, чем Господь, в этом году", - сказал Байден журналистам в порту Лос-Анджелеса.Он отметил, что хотя у нефтяных компаний есть восемь тысяч разрешений на разработку месторождений, они не занимаются этой деятельностью. "Почему они не бурят? Потому что они зарабатывают больше денег, не производя больше нефти, цена растет", - сказал Байден.По словам президента США, нефтяные компании не доплачивают налоги и не инвестируют, а должны начать делать и то и другое.
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цены на нефть, сша, лос-анджелес, в мире, джо байден
22:23 10.06.2022
 
Байден обвинил нефтяников в погоне за сверхприбылью за счет американцев

Байден: нефтяные компании зарабатывают больше денег, не производя больше нефти

© AP Photo / Sue OgrockiНефтяной станок-качалка в Оклахома-Сити
Нефтяной станок-качалка в Оклахома-Сити - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© AP Photo / Sue Ogrocki
Нефтяной станок-качалка в Оклахома-Сити. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден обвинил американские нефтяные компании в погоне за сверхприбылью за счет граждан, которые вынуждены платить рекордную цену за бензин.
"Exxon заработал больше денег, чем Господь, в этом году", - сказал Байден журналистам в порту Лос-Анджелеса.
Он отметил, что хотя у нефтяных компаний есть восемь тысяч разрешений на разработку месторождений, они не занимаются этой деятельностью. "Почему они не бурят? Потому что они зарабатывают больше денег, не производя больше нефти, цена растет", - сказал Байден.
По словам президента США, нефтяные компании не доплачивают налоги и не инвестируют, а должны начать делать и то и другое.
Президент США Джо Байден в Восточном зале Белого дома - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
Вчера, 22:15
Байден заявил, что американцы платят "налог Путина" на еду и бензин
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦены на нефтьСШАЛос-АнджелесВ миреДжо Байден
 
 
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