https://ria.ru/20220610/bayden-1794697475.html

Байден обвинил нефтяников в погоне за сверхприбылью за счет американцев

Байден обвинил нефтяников в погоне за сверхприбылью за счет американцев - РИА Новости, 10.06.2022

Байден обвинил нефтяников в погоне за сверхприбылью за счет американцев

Президент США Джо Байден обвинил американские нефтяные компании в погоне за сверхприбылью за счет граждан, которые вынуждены платить рекордную цену за бензин. РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T22:23

2022-06-10T22:23

2022-06-10T22:23

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ВАШИНГТОН, 10 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден обвинил американские нефтяные компании в погоне за сверхприбылью за счет граждан, которые вынуждены платить рекордную цену за бензин."Exxon заработал больше денег, чем Господь, в этом году", - сказал Байден журналистам в порту Лос-Анджелеса.Он отметил, что хотя у нефтяных компаний есть восемь тысяч разрешений на разработку месторождений, они не занимаются этой деятельностью. "Почему они не бурят? Потому что они зарабатывают больше денег, не производя больше нефти, цена растет", - сказал Байден.По словам президента США, нефтяные компании не доплачивают налоги и не инвестируют, а должны начать делать и то и другое.

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

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