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Байден обвинил нефтяников в погоне за сверхприбылью за счет американцев
Байден обвинил нефтяников в погоне за сверхприбылью за счет американцев - РИА Новости, 10.06.2022
Байден обвинил нефтяников в погоне за сверхприбылью за счет американцев
Президент США Джо Байден обвинил американские нефтяные компании в погоне за сверхприбылью за счет граждан, которые вынуждены платить рекордную цену за бензин. РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T22:23
2022-06-10T22:23
2022-06-10T22:23
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ВАШИНГТОН, 10 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден обвинил американские нефтяные компании в погоне за сверхприбылью за счет граждан, которые вынуждены платить рекордную цену за бензин."Exxon заработал больше денег, чем Господь, в этом году", - сказал Байден журналистам в порту Лос-Анджелеса.Он отметил, что хотя у нефтяных компаний есть восемь тысяч разрешений на разработку месторождений, они не занимаются этой деятельностью. "Почему они не бурят? Потому что они зарабатывают больше денег, не производя больше нефти, цена растет", - сказал Байден.По словам президента США, нефтяные компании не доплачивают налоги и не инвестируют, а должны начать делать и то и другое.
https://ria.ru/20220610/bayden-1794697162.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены на нефть, сша, лос-анджелес, в мире, джо байден
Байден обвинил нефтяников в погоне за сверхприбылью за счет американцев
Байден: нефтяные компании зарабатывают больше денег, не производя больше нефти