https://ria.ru/20220610/bayden-1794589760.html
Эксперт заявил о геополитическом поражении Байдена
Эксперт заявил о геополитическом поражении Байдена - РИА Новости, 10.06.2022
Эксперт заявил о геополитическом поражении Байдена
Рекордное количество не приехавших президентов на Саммит Америк - геополитический локальный проигрыш президента США Джо Байдена, считает директор Института... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T15:47
2022-06-10T15:47
2022-06-10T15:49
в мире
сша
куба
санкции в отношении россии
цены на нефть
венесуэла
джо байден
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МОСКВА, 10 июня - РИА Новости. Рекордное количество не приехавших президентов на Саммит Америк - геополитический локальный проигрыш президента США Джо Байдена, считает директор Института Латинской Америки РАН Дмитрий Разумовский.США отказались приглашать на Саммит Америк Кубу, Венесуэлу и Никарагуа. После этого ряд лидеров, включая президентов Мексики и Боливии, отказались приезжать на мероприятие."Идеологизированность подхода к отношениям с Латинской Америкой - это традиционная особенность отношений Соединенных Штатов со всем регионом", - отметил в ходе пресс-конференции на площадке медиагруппы "Россия сегодня" Разумовский.Эксперт пояснил, что идеологизированный подход подразумевает, что ценности демократии - в американском представлении - должны возноситься в некий абсолют и быть приоритетом. "Именно этим и объясняется то, что эти три страны приглашены не были", - пояснил спикер.По его мнению, в результате саммит можно расценивать как геополитический проигрыш Байдена."Рекордное количество не приехавших президентов никак не может восприниматься Соединенными Штатами как нечто само собой разумеющееся. Символично то, что Байден не позвал (венесуэльского оппозиционера Хуана) Гуайдо. То есть, в какой-то степени открестился от вроде бы своих протеже в регионе, но при этом ради кого? Ради того, чтобы потом не приехали 8 глав государств. Наверное, это геополитический локальный проигрыш Байдена", - заключил эксперт.
https://ria.ru/20220609/proval-1794134451.html
https://ria.ru/20220610/ugroza-1794403932.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, куба, санкции в отношении россии, цены на нефть, венесуэла, джо байден
15:47 10.06.2022 (обновлено: 15:49 10.06.2022)
Эксперт заявил о геополитическом поражении Байдена
Эксперт Разумовский: саммит Америк стал геополитическим проигрышем президента Байдена
МОСКВА, 10 июня - РИА Новости. Рекордное количество не приехавших президентов на Саммит Америк - геополитический локальный проигрыш президента США Джо Байдена, считает директор Института Латинской Америки РАН Дмитрий Разумовский.
США
отказались приглашать на Саммит Америк Кубу
, Венесуэлу
и Никарагуа
. После этого ряд лидеров, включая президентов Мексики
и Боливии
, отказались приезжать на мероприятие.
"Идеологизированность подхода к отношениям с Латинской Америкой
- это традиционная особенность отношений Соединенных Штатов со всем регионом", - отметил в ходе пресс-конференции на площадке медиагруппы "Россия сегодня" Разумовский.
Эксперт пояснил, что идеологизированный подход подразумевает, что ценности демократии - в американском представлении - должны возноситься в некий абсолют и быть приоритетом. "Именно этим и объясняется то, что эти три страны приглашены не были", - пояснил спикер.
По его мнению, в результате саммит можно расценивать как геополитический проигрыш Байдена.
"Рекордное количество не приехавших президентов никак не может восприниматься Соединенными Штатами как нечто само собой разумеющееся. Символично то, что Байден не позвал (венесуэльского оппозиционера Хуана) Гуайдо. То есть, в какой-то степени открестился от вроде бы своих протеже в регионе, но при этом ради кого? Ради того, чтобы потом не приехали 8 глав государств. Наверное, это геополитический локальный проигрыш Байдена", - заключил эксперт.