https://ria.ru/20220610/bayden-1794472159.html

WSJ: Байдену угрожает неожиданный конфликт

WSJ: Байдену угрожает неожиданный конфликт - РИА Новости, 10.06.2022

WSJ: Байдену угрожает неожиданный конфликт

Президент Соединенных Штатов Джо Байден рискует потерять поддержку американских журналистов, поскольку отказывает им в неформальных интервью и избегает... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T10:21

2022-06-10T10:21

2022-06-10T11:44

в мире

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/01/1792272927_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ae1724f5b9dbe11d3c013201829c5904.jpg

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Президент Соединенных Штатов Джо Байден рискует потерять поддержку американских журналистов, поскольку отказывает им в неформальных интервью и избегает публичных выступлений, пишет The Wall Street Journal.По мнению автора статьи Джеймса Фримана, глава государства упускает возможность сотрудничества со СМИ, что серьезно раздражает репортеров, не имеющих доступа к столь важному источнику информации.Так, журналисты Макс Тани и Алекс Томпсон из Politico рассказали, что во время одной из редких встреч с прессой Байден не отвечал на вопросы, а сразу начал критиковать то, как в медиа освещают работу его администрации.Кроме того, со времени вступления в должность президент не появлялся в так называемых сидячих интервью ни для газет (The New York Times, The Washington Post), ни для агентств (Associated Press и Reuters). Отдельное недоумение у Фримана вызывает тот факт, что лидер Демократической партии ни разу не провел полноценного разговора с главным партийным рупором — телеканалом CNN.Размышляя о причинах беспрецедентной "закрытости" президента для прессы, Фриман предположил, что Байдена ограничивают в общении с журналистами из-за неспособности контролировать заявления."Аргумент в пользу того, чтобы президент придерживался заранее подготовленных заявлений, — не рецепт для активного и здорового общественного дискурса, а лишь ситуативное решение проблемы безрассудной привычки президента делать странные заявления не по делу о державах, обладающих ядерным оружием. После подобных комментариев, как правило, он посылает сотрудников Белого дома заявить, что он не имел в виду то, что сказал", — напомнил Фриман.Такое положение дел, считает автор WSJ, напрямую влияет на падающий рейтинг президента. Последний опрос показал, что 58 процентов избирателей не одобряют его работу.Байден, которому в этом году исполняется 80 лет, — самый пожилой глава государства в истории США. Его частые оплошности заставляют многих подозревать, что у политика проблемы со здоровьем, и привлекают внимание пользователей социальных сетей, становясь поводом для насмешек.

https://ria.ru/20220610/geografiya-1794438163.html

https://ria.ru/20220609/bayden-1794174484.html

https://ria.ru/20220610/ugroza-1794403932.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Матыс

Ольга Матыс

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, сша