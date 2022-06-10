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WSJ: Байдену угрожает неожиданный конфликт
WSJ: Байдену угрожает неожиданный конфликт - РИА Новости, 10.06.2022
WSJ: Байдену угрожает неожиданный конфликт
Президент Соединенных Штатов Джо Байден рискует потерять поддержку американских журналистов, поскольку отказывает им в неформальных интервью и избегает... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T10:21
2022-06-10T10:21
2022-06-10T11:44
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Президент Соединенных Штатов Джо Байден рискует потерять поддержку американских журналистов, поскольку отказывает им в неформальных интервью и избегает публичных выступлений, пишет The Wall Street Journal.По мнению автора статьи Джеймса Фримана, глава государства упускает возможность сотрудничества со СМИ, что серьезно раздражает репортеров, не имеющих доступа к столь важному источнику информации.Так, журналисты Макс Тани и Алекс Томпсон из Politico рассказали, что во время одной из редких встреч с прессой Байден не отвечал на вопросы, а сразу начал критиковать то, как в медиа освещают работу его администрации.Кроме того, со времени вступления в должность президент не появлялся в так называемых сидячих интервью ни для газет (The New York Times, The Washington Post), ни для агентств (Associated Press и Reuters). Отдельное недоумение у Фримана вызывает тот факт, что лидер Демократической партии ни разу не провел полноценного разговора с главным партийным рупором — телеканалом CNN.Размышляя о причинах беспрецедентной "закрытости" президента для прессы, Фриман предположил, что Байдена ограничивают в общении с журналистами из-за неспособности контролировать заявления."Аргумент в пользу того, чтобы президент придерживался заранее подготовленных заявлений, — не рецепт для активного и здорового общественного дискурса, а лишь ситуативное решение проблемы безрассудной привычки президента делать странные заявления не по делу о державах, обладающих ядерным оружием. После подобных комментариев, как правило, он посылает сотрудников Белого дома заявить, что он не имел в виду то, что сказал", — напомнил Фриман.Такое положение дел, считает автор WSJ, напрямую влияет на падающий рейтинг президента. Последний опрос показал, что 58 процентов избирателей не одобряют его работу.Байден, которому в этом году исполняется 80 лет, — самый пожилой глава государства в истории США. Его частые оплошности заставляют многих подозревать, что у политика проблемы со здоровьем, и привлекают внимание пользователей социальных сетей, становясь поводом для насмешек.
https://ria.ru/20220610/geografiya-1794438163.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, сша
10:21 10.06.2022 (обновлено: 11:44 10.06.2022)
WSJ: Байдену угрожает неожиданный конфликт
The Wall Street Journal: президенту США Байдену грозит разрыв с лояльными журналистами
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости.
Президент Соединенных Штатов Джо Байден рискует потерять поддержку американских журналистов, поскольку отказывает им в неформальных интервью и избегает публичных выступлений, пишет The Wall Street Journal
.
По мнению автора статьи Джеймса Фримана, глава государства упускает возможность сотрудничества со СМИ, что серьезно раздражает репортеров, не имеющих доступа к столь важному источнику информации.
Так, журналисты Макс Тани и Алекс Томпсон из Politico рассказали, что во время одной из редких встреч с прессой Байден не отвечал на вопросы, а сразу начал критиковать то, как в медиа освещают работу его администрации.
Кроме того, со времени вступления в должность президент не появлялся в так называемых сидячих интервью ни для газет (The New York Times, The Washington Post), ни для агентств (Associated Press и Reuters). Отдельное недоумение у Фримана вызывает тот факт, что лидер Демократической партии ни разу не провел полноценного разговора с главным партийным рупором — телеканалом CNN.
"Это пятый президент, работу которого я освещал, и первый, у которого я не взял интервью. Они не чувствуют ни обязанности, ни возможности! <...> Репортеры, ноющие о том, что им не дают интервью, — один из наименее привлекательных элементов пресс-корпуса Белого дома. Президент говорит о защите демократии, и это тоже часть демократии — отвечать на вопросы людей, которые не на вашей стороне", — поделился главный корреспондент The New York Times в пуле Белого дома Питер Бейкер.
Размышляя о причинах беспрецедентной "закрытости" президента для прессы, Фриман предположил, что Байдена ограничивают в общении с журналистами из-за неспособности контролировать заявления.
"Аргумент в пользу того, чтобы президент придерживался заранее подготовленных заявлений, — не рецепт для активного и здорового общественного дискурса, а лишь ситуативное решение проблемы безрассудной привычки президента делать странные заявления не по делу о державах, обладающих ядерным оружием. После подобных комментариев, как правило, он посылает сотрудников Белого дома заявить, что он не имел в виду то, что сказал", — напомнил Фриман.
Такое положение дел, считает автор WSJ, напрямую влияет на падающий рейтинг президента. Последний опрос показал, что 58 процентов избирателей не одобряют его работу.
Байден, которому в этом году исполняется 80 лет, — самый пожилой глава государства в истории США
. Его частые оплошности заставляют многих подозревать, что у политика проблемы со здоровьем, и привлекают внимание пользователей социальных сетей, становясь поводом для насмешек.