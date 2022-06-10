Рейтинг@Mail.ru
WSJ: Байдену угрожает неожиданный конфликт - РИА Новости, 10.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220610/bayden-1794472159.html
WSJ: Байдену угрожает неожиданный конфликт
WSJ: Байдену угрожает неожиданный конфликт - РИА Новости, 10.06.2022
WSJ: Байдену угрожает неожиданный конфликт
Президент Соединенных Штатов Джо Байден рискует потерять поддержку американских журналистов, поскольку отказывает им в неформальных интервью и избегает... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T10:21
2022-06-10T11:44
в мире
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/01/1792272927_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ae1724f5b9dbe11d3c013201829c5904.jpg
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Президент Соединенных Штатов Джо Байден рискует потерять поддержку американских журналистов, поскольку отказывает им в неформальных интервью и избегает публичных выступлений, пишет The Wall Street Journal.По мнению автора статьи Джеймса Фримана, глава государства упускает возможность сотрудничества со СМИ, что серьезно раздражает репортеров, не имеющих доступа к столь важному источнику информации.Так, журналисты Макс Тани и Алекс Томпсон из Politico рассказали, что во время одной из редких встреч с прессой Байден не отвечал на вопросы, а сразу начал критиковать то, как в медиа освещают работу его администрации.Кроме того, со времени вступления в должность президент не появлялся в так называемых сидячих интервью ни для газет (The New York Times, The Washington Post), ни для агентств (Associated Press и Reuters). Отдельное недоумение у Фримана вызывает тот факт, что лидер Демократической партии ни разу не провел полноценного разговора с главным партийным рупором — телеканалом CNN.Размышляя о причинах беспрецедентной "закрытости" президента для прессы, Фриман предположил, что Байдена ограничивают в общении с журналистами из-за неспособности контролировать заявления."Аргумент в пользу того, чтобы президент придерживался заранее подготовленных заявлений, — не рецепт для активного и здорового общественного дискурса, а лишь ситуативное решение проблемы безрассудной привычки президента делать странные заявления не по делу о державах, обладающих ядерным оружием. После подобных комментариев, как правило, он посылает сотрудников Белого дома заявить, что он не имел в виду то, что сказал", — напомнил Фриман.Такое положение дел, считает автор WSJ, напрямую влияет на падающий рейтинг президента. Последний опрос показал, что 58 процентов избирателей не одобряют его работу.Байден, которому в этом году исполняется 80 лет, — самый пожилой глава государства в истории США. Его частые оплошности заставляют многих подозревать, что у политика проблемы со здоровьем, и привлекают внимание пользователей социальных сетей, становясь поводом для насмешек.
https://ria.ru/20220610/geografiya-1794438163.html
https://ria.ru/20220609/bayden-1794174484.html
https://ria.ru/20220610/ugroza-1794403932.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Матыс
Ольга Матыс
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/01/1792272927_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_8ec15b6168affb2970c202415f219150.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша
10:21 10.06.2022 (обновлено: 11:44 10.06.2022)
 
WSJ: Байдену угрожает неожиданный конфликт

The Wall Street Journal: президенту США Байдену грозит разрыв с лояльными журналистами

© AP Photo / Manuel Balce CenetaПрезидент США Джо Байден возле Белого дома в Вашингтоне
Президент США Джо Байден возле Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Президент США Джо Байден возле Белого дома в Вашингтоне
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Президент Соединенных Штатов Джо Байден рискует потерять поддержку американских журналистов, поскольку отказывает им в неформальных интервью и избегает публичных выступлений, пишет The Wall Street Journal.
По мнению автора статьи Джеймса Фримана, глава государства упускает возможность сотрудничества со СМИ, что серьезно раздражает репортеров, не имеющих доступа к столь важному источнику информации.
Президент США Джо Байден на саммите Америк в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
Вчера, 00:28
Байден насчитал на Земле больше двух полушарий
Так, журналисты Макс Тани и Алекс Томпсон из Politico рассказали, что во время одной из редких встреч с прессой Байден не отвечал на вопросы, а сразу начал критиковать то, как в медиа освещают работу его администрации.
Кроме того, со времени вступления в должность президент не появлялся в так называемых сидячих интервью ни для газет (The New York Times, The Washington Post), ни для агентств (Associated Press и Reuters). Отдельное недоумение у Фримана вызывает тот факт, что лидер Демократической партии ни разу не провел полноценного разговора с главным партийным рупором — телеканалом CNN.

"Это пятый президент, работу которого я освещал, и первый, у которого я не взял интервью. Они не чувствуют ни обязанности, ни возможности! <...> Репортеры, ноющие о том, что им не дают интервью, — один из наименее привлекательных элементов пресс-корпуса Белого дома. Президент говорит о защите демократии, и это тоже часть демократии — отвечать на вопросы людей, которые не на вашей стороне", — поделился главный корреспондент The New York Times в пуле Белого дома Питер Бейкер.

Размышляя о причинах беспрецедентной "закрытости" президента для прессы, Фриман предположил, что Байдена ограничивают в общении с журналистами из-за неспособности контролировать заявления.
"Аргумент в пользу того, чтобы президент придерживался заранее подготовленных заявлений, — не рецепт для активного и здорового общественного дискурса, а лишь ситуативное решение проблемы безрассудной привычки президента делать странные заявления не по делу о державах, обладающих ядерным оружием. После подобных комментариев, как правило, он посылает сотрудников Белого дома заявить, что он не имел в виду то, что сказал", — напомнил Фриман.
Президент США Джо Байден на вечернем комедийном шоу Джимми Киммела - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
9 июня, 10:28
Американцы возмутились шутками Байдена в разгар кризиса
Такое положение дел, считает автор WSJ, напрямую влияет на падающий рейтинг президента. Последний опрос показал, что 58 процентов избирателей не одобряют его работу.
Байден, которому в этом году исполняется 80 лет, — самый пожилой глава государства в истории США. Его частые оплошности заставляют многих подозревать, что у политика проблемы со здоровьем, и привлекают внимание пользователей социальных сетей, становясь поводом для насмешек.
Президент США Джо Байден перед выступлением на Саммите Америк в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
Вчера, 08:00
Смертельная угроза для США возникла на их заднем дворе
 
В миреСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала