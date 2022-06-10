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Суд оштрафовал жителя Удмуртии за поджог баннера с символом Z
Суд оштрафовал жителя Удмуртии за поджог баннера с символом Z - РИА Новости, 10.06.2022
Суд оштрафовал жителя Удмуртии за поджог баннера с символом Z
Суд в Удмуртии назначил штраф в размере 30 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил России жителю Воткинска, который сорвал со стены дома баннер с буквой Z РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T11:29
2022-06-10T11:29
2022-06-10T11:29
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
удмуртская республика (удмуртия)
воткинск
ситуация в днр и лнр
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УФА, 10 июн – РИА Новости. Суд в Удмуртии назначил штраф в размере 30 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил России жителю Воткинска, который сорвал со стены дома баннер с буквой Z и поджег, сообщила пресс-служба МВД региона."Воткинским районным судом Удмуртской республики административное правонарушение было рассмотрено в суде. Мужчине назначен штраф в размере 30 тысяч рублей", - сообщила пресс-служба МВД по региону.Ранее сообщалось, что фигурантом административного дела по статьям КоАП РФ "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности или исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий в указанных целях" и "Уничтожение или повреждение чужого имущества" стал 36-летний безработный житель Воткинска. Он сорвал со стены дома баннер с символикой Z, облил его жидкостью для розжига и поджёг. Позже он был задержан.В России буква Z стала неофициальным символом поддержки спецоперации по демилитаризации Украины.
https://ria.ru/20220316/sud-1778471509.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, удмуртская республика (удмуртия), воткинск, ситуация в днр и лнр
Суд оштрафовал жителя Удмуртии за поджог баннера с символом Z
Суд оштрафовал на 30 тысяч рублей жителя Воткинска за поджог баннера с символом Z