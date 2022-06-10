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Суд оштрафовал жителя Удмуртии за поджог баннера с символом Z

Суд оштрафовал жителя Удмуртии за поджог баннера с символом Z - РИА Новости, 10.06.2022

Суд оштрафовал жителя Удмуртии за поджог баннера с символом Z

Суд в Удмуртии назначил штраф в размере 30 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил России жителю Воткинска, который сорвал со стены дома баннер с буквой Z РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T11:29

2022-06-10T11:29

2022-06-10T11:29

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

удмуртская республика (удмуртия)

воткинск

ситуация в днр и лнр

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УФА, 10 июн – РИА Новости. Суд в Удмуртии назначил штраф в размере 30 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил России жителю Воткинска, который сорвал со стены дома баннер с буквой Z и поджег, сообщила пресс-служба МВД региона."Воткинским районным судом Удмуртской республики административное правонарушение было рассмотрено в суде. Мужчине назначен штраф в размере 30 тысяч рублей", - сообщила пресс-служба МВД по региону.Ранее сообщалось, что фигурантом административного дела по статьям КоАП РФ "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности или исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий в указанных целях" и "Уничтожение или повреждение чужого имущества" стал 36-летний безработный житель Воткинска. Он сорвал со стены дома баннер с символикой Z, облил его жидкостью для розжига и поджёг. Позже он был задержан.В России буква Z стала неофициальным символом поддержки спецоперации по демилитаризации Украины.

https://ria.ru/20220316/sud-1778471509.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, удмуртская республика (удмуртия), воткинск, ситуация в днр и лнр