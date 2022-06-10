https://ria.ru/20220610/banki-1794702678.html

В Запорожской области анонсировали начало работы российских банков

В Запорожской области анонсировали начало работы российских банков - РИА Новости, 10.06.2022

В Запорожской области анонсировали начало работы российских банков

Идут переговоры с крупнейшими системообразующими банками России, которые должны зайти в Запорожскую область, это дело ближайших дней, заявил член главного... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T23:31

2022-06-10T23:31

2022-06-10T23:31

экономика

запорожская область

россия

ближний восток

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Идут переговоры с крупнейшими системообразующими банками России, которые должны зайти в Запорожскую область, это дело ближайших дней, заявил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.Ранее он заявил, что все зернохранилища в Запорожской области загружены, есть договор о поставках на Ближний Восток, в Африку, в Северную Америку."Фермеры (за зерно) получают живые деньги. Платежи идут как безналом, так и наличной оплатой. В банковской системе Запорожской области представлен только один банк. Но я уверен, что это временно, потому что идут переговоры еще с несколькими крупнейшими системообразующими российскими банками, которые должны зайти в Запорожскую область. И это дело ближайших дней. Тогда уже совсем не будет никаких отличий от любого другого российского региона, где возможно пользование карточками, платежами, переводами денежными и так далее. Всей палитрой банковский услуг", - сказал Рогов в эфире телеканала "Россия 24".В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.

https://ria.ru/20220610/pasport-1794701595.html

запорожская область

россия

ближний восток

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, запорожская область, россия, ближний восток