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В Запорожской области анонсировали начало работы российских банков - РИА Новости, 10.06.2022
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В Запорожской области анонсировали начало работы российских банков
В Запорожской области анонсировали начало работы российских банков - РИА Новости, 10.06.2022
В Запорожской области анонсировали начало работы российских банков
Идут переговоры с крупнейшими системообразующими банками России, которые должны зайти в Запорожскую область, это дело ближайших дней, заявил член главного... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T23:31
2022-06-10T23:31
экономика
запорожская область
россия
ближний восток
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Идут переговоры с крупнейшими системообразующими банками России, которые должны зайти в Запорожскую область, это дело ближайших дней, заявил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.Ранее он заявил, что все зернохранилища в Запорожской области загружены, есть договор о поставках на Ближний Восток, в Африку, в Северную Америку."Фермеры (за зерно) получают живые деньги. Платежи идут как безналом, так и наличной оплатой. В банковской системе Запорожской области представлен только один банк. Но я уверен, что это временно, потому что идут переговоры еще с несколькими крупнейшими системообразующими российскими банками, которые должны зайти в Запорожскую область. И это дело ближайших дней. Тогда уже совсем не будет никаких отличий от любого другого российского региона, где возможно пользование карточками, платежами, переводами денежными и так далее. Всей палитрой банковский услуг", - сказал Рогов в эфире телеканала "Россия 24".В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
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запорожская область
россия
ближний восток
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экономика, запорожская область, россия, ближний восток
23:31 10.06.2022
 
В Запорожской области анонсировали начало работы российских банков

Власти Запорожской области: крупнейшие российские банки придут в регион в ближайшие дни

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкКарты национальной платежной системы "Мир"
Карты национальной платежной системы Мир - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Карты национальной платежной системы "Мир". Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Идут переговоры с крупнейшими системообразующими банками России, которые должны зайти в Запорожскую область, это дело ближайших дней, заявил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.
Ранее он заявил, что все зернохранилища в Запорожской области загружены, есть договор о поставках на Ближний Восток, в Африку, в Северную Америку.
"Фермеры (за зерно) получают живые деньги. Платежи идут как безналом, так и наличной оплатой. В банковской системе Запорожской области представлен только один банк. Но я уверен, что это временно, потому что идут переговоры еще с несколькими крупнейшими системообразующими российскими банками, которые должны зайти в Запорожскую область. И это дело ближайших дней. Тогда уже совсем не будет никаких отличий от любого другого российского региона, где возможно пользование карточками, платежами, переводами денежными и так далее. Всей палитрой банковский услуг", - сказал Рогов в эфире телеканала "Россия 24".
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
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ЭкономикаЗапорожская областьРоссияБлижний Восток
 
 
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