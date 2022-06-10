https://ria.ru/20220610/banki-1794598229.html

Условия слияния "Открытия" и ВТБ еще обсуждаются, заявила Набиуллина

Условия слияния "Открытия" и ВТБ еще обсуждаются, заявила Набиуллина - РИА Новости, 10.06.2022

Условия слияния "Открытия" и ВТБ еще обсуждаются, заявила Набиуллина

Параметры возможной сделки по присоединению "Открытия" к ВТБ еще обсуждаются, о деталях можно будет говорить после завершения обсуждений, заявила глава Банка... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T16:12

2022-06-10T16:12

2022-06-10T16:15

экономика

россия

втб

открытие (банк)

центральный банк рф (цб рф)

эльвира набиуллина

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Параметры возможной сделки по присоединению "Открытия" к ВТБ еще обсуждаются, о деталях можно будет говорить после завершения обсуждений, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции."Параметры возможной сделки обсуждаются, и мы о деталях и сроках скажем после того, как это обсуждение завершится", - ответила она на соответствующий вопрос.В середине мая заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев заявил журналистам, что сделки по консолидации ВТБ, "Открытия" и РНКБ будут закрыты в этом году.

https://ria.ru/20220526/kostin-1790856931.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, втб, открытие (банк), центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина