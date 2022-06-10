Рейтинг@Mail.ru
Условия слияния "Открытия" и ВТБ еще обсуждаются, заявила Набиуллина - РИА Новости, 10.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220610/banki-1794598229.html
Условия слияния "Открытия" и ВТБ еще обсуждаются, заявила Набиуллина
Условия слияния "Открытия" и ВТБ еще обсуждаются, заявила Набиуллина - РИА Новости, 10.06.2022
Условия слияния "Открытия" и ВТБ еще обсуждаются, заявила Набиуллина
Параметры возможной сделки по присоединению "Открытия" к ВТБ еще обсуждаются, о деталях можно будет говорить после завершения обсуждений, заявила глава Банка... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T16:12
2022-06-10T16:15
экономика
россия
втб
открытие (банк)
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775118981_0:232:3067:1957_1920x0_80_0_0_f64113594d0a45404a06fec95a1f400d.jpg
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Параметры возможной сделки по присоединению "Открытия" к ВТБ еще обсуждаются, о деталях можно будет говорить после завершения обсуждений, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции."Параметры возможной сделки обсуждаются, и мы о деталях и сроках скажем после того, как это обсуждение завершится", - ответила она на соответствующий вопрос.В середине мая заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев заявил журналистам, что сделки по консолидации ВТБ, "Открытия" и РНКБ будут закрыты в этом году.
https://ria.ru/20220526/kostin-1790856931.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775118981_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_3243357a036d0593a4d28b68111e0183.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, втб, открытие (банк), центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина
16:12 10.06.2022 (обновлено: 16:15 10.06.2022)
 
Условия слияния "Открытия" и ВТБ еще обсуждаются, заявила Набиуллина

Набиуллина: условия присоединения "Открытия" к ВТБ еще обсуждаются

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкОфис банка "Открытие" в Москве
Офис банка Открытие в Москве - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Офис банка "Открытие" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Параметры возможной сделки по присоединению "Открытия" к ВТБ еще обсуждаются, о деталях можно будет говорить после завершения обсуждений, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
"Параметры возможной сделки обсуждаются, и мы о деталях и сроках скажем после того, как это обсуждение завершится", - ответила она на соответствующий вопрос.
В середине мая заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев заявил журналистам, что сделки по консолидации ВТБ, "Открытия" и РНКБ будут закрыты в этом году.
Глава ВТБ Андрей Костин - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
26 мая, 14:43
Костин заявил, что для него вопрос объединения ВТБ с "Открытием" решен
 
ЭкономикаРоссияВТБОткрытие (банк)Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)Эльвира Набиуллина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала