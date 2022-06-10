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Условия слияния "Открытия" и ВТБ еще обсуждаются, заявила Набиуллина
Условия слияния "Открытия" и ВТБ еще обсуждаются, заявила Набиуллина - РИА Новости, 10.06.2022
Условия слияния "Открытия" и ВТБ еще обсуждаются, заявила Набиуллина
Параметры возможной сделки по присоединению "Открытия" к ВТБ еще обсуждаются, о деталях можно будет говорить после завершения обсуждений, заявила глава Банка... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T16:12
2022-06-10T16:12
2022-06-10T16:15
экономика
россия
втб
открытие (банк)
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Параметры возможной сделки по присоединению "Открытия" к ВТБ еще обсуждаются, о деталях можно будет говорить после завершения обсуждений, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции."Параметры возможной сделки обсуждаются, и мы о деталях и сроках скажем после того, как это обсуждение завершится", - ответила она на соответствующий вопрос.В середине мая заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев заявил журналистам, что сделки по консолидации ВТБ, "Открытия" и РНКБ будут закрыты в этом году.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, втб, открытие (банк), центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина
16:12 10.06.2022 (обновлено: 16:15 10.06.2022)
Условия слияния "Открытия" и ВТБ еще обсуждаются, заявила Набиуллина
Набиуллина: условия присоединения "Открытия" к ВТБ еще обсуждаются