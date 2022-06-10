https://ria.ru/20220610/ballonchik-1794678203.html

В Подмосковье из-за распыления баллончика пострадали женщина и трое детей

В Подмосковье из-за распыления баллончика пострадали женщина и трое детей - РИА Новости, 10.06.2022

В Подмосковье из-за распыления баллончика пострадали женщина и трое детей

Девочка из Подмосковья распылила газовый баллончик в подъезде жилого дома, в результате на медобследование в больницу отправилась женщина с тремя детьми,... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T20:10

2022-06-10T20:10

2022-06-10T20:16

происшествия

долгопрудный

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Девочка из Подмосковья распылила газовый баллончик в подъезде жилого дома, в результате на медобследование в больницу отправилась женщина с тремя детьми, которые в тот момент были в подъезде, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по Московской области.Отмечается, что в пятницу днем в полицию Долгопрудного поступило сообщение о распылении газового баллончика."Предварительно установлено, что в одной из квартир, расположенных на улице Госпитальная, находились две несовершеннолетние, одна из которых распылила газовый баллончик в сторону открытой входной двери, после чего убежала на улицу. В этом время в подъезде находилась женщина с тремя детьми, которые почувствовали недомогание и были доставлены в медицинское учреждение для обследования", - рассказали в пресс-службе.В ведомстве добавили, что в обстоятельствах инцидента разбираются полицейские.

https://ria.ru/20220610/ballonchik-1794656562.html

долгопрудный

московская область (подмосковье)

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, долгопрудный, московская область (подмосковье)