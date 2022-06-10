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В Подмосковье из-за распыления баллончика пострадали женщина и трое детей - РИА Новости, 10.06.2022
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В Подмосковье из-за распыления баллончика пострадали женщина и трое детей
В Подмосковье из-за распыления баллончика пострадали женщина и трое детей - РИА Новости, 10.06.2022
В Подмосковье из-за распыления баллончика пострадали женщина и трое детей
Девочка из Подмосковья распылила газовый баллончик в подъезде жилого дома, в результате на медобследование в больницу отправилась женщина с тремя детьми,... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T20:10
2022-06-10T20:16
происшествия
долгопрудный
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Девочка из Подмосковья распылила газовый баллончик в подъезде жилого дома, в результате на медобследование в больницу отправилась женщина с тремя детьми, которые в тот момент были в подъезде, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по Московской области.Отмечается, что в пятницу днем в полицию Долгопрудного поступило сообщение о распылении газового баллончика."Предварительно установлено, что в одной из квартир, расположенных на улице Госпитальная, находились две несовершеннолетние, одна из которых распылила газовый баллончик в сторону открытой входной двери, после чего убежала на улицу. В этом время в подъезде находилась женщина с тремя детьми, которые почувствовали недомогание и были доставлены в медицинское учреждение для обследования", - рассказали в пресс-службе.В ведомстве добавили, что в обстоятельствах инцидента разбираются полицейские.
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долгопрудный
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происшествия, долгопрудный, московская область (подмосковье)
20:10 10.06.2022 (обновлено: 20:16 10.06.2022)
 
В Подмосковье из-за распыления баллончика пострадали женщина и трое детей

Девочка в Долгопрудном распылила перцовый баллончик, пострадали женщина и трое детей

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Девочка из Подмосковья распылила газовый баллончик в подъезде жилого дома, в результате на медобследование в больницу отправилась женщина с тремя детьми, которые в тот момент были в подъезде, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по Московской области.
Отмечается, что в пятницу днем в полицию Долгопрудного поступило сообщение о распылении газового баллончика.
"Предварительно установлено, что в одной из квартир, расположенных на улице Госпитальная, находились две несовершеннолетние, одна из которых распылила газовый баллончик в сторону открытой входной двери, после чего убежала на улицу. В этом время в подъезде находилась женщина с тремя детьми, которые почувствовали недомогание и были доставлены в медицинское учреждение для обследования", - рассказали в пресс-службе.
В ведомстве добавили, что в обстоятельствах инцидента разбираются полицейские.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
Вчера, 18:46
В Подмосковье четыре ребенка пострадали при распылении перцового баллончика
 
ПроисшествияДолгопрудныйМосковская область (Подмосковье)
 
 
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