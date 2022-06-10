https://ria.ru/20220610/arktika-1794559641.html

Захарова заявила об ущербности линии Запада в Арктике

Захарова заявила об ущербности линии Запада в Арктике - РИА Новости, 10.06.2022

Захарова заявила об ущербности линии Запада в Арктике

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в связи с решением стран-участниц Арктического совета возобновить его работу по части проектов без РФ заявила об РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T14:32

2022-06-10T14:32

2022-06-10T14:32

арктика

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

санкции

санкции в отношении россии

мария захарова

арктический совет

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в связи с решением стран-участниц Арктического совета возобновить его работу по части проектов без РФ заявила об ущербности линии Запада в Арктике.Ранее Канада, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Швеция и США опубликовали заявление, согласно которому они намерены ограниченно возобновить работу в совете, "в проектах, не предполагающих участия России". Отмечалось также, что работа совета была приостановлена 3 марта в ответ на российскую спецоперацию на Украине."Налицо чехарда в решениях, которые могут свидетельствовать лишь об одном – попытки изолировать Россию в Арктике иллюзорны, и западные партнёры пытаются хвататься за любые идеи, чтобы создать впечатление о некой своей самостоятельной роли в арктических делах", - говорится в заявлении Захаровой.Она подчеркнула, что Россия как безусловный главный фактор в Арктике и действующий председатель Арктического совета продолжает реализацию инициированных Москвой проектов с акцентом на российские регионы."Очевидно, что нынешняя политизированная линия Запада в Арктике ущербна и не способствует решению проблем, затрагивающих судьбу всего человечества", - добавила Захарова.Арктический совет был создан в 1996 году по инициативе Канады с целью сотрудничества в области охраны окружающей среды и обеспечения устойчивого развития приполярных районов. В его состав, помимо Канады, входят еще семь приарктических стран: Россия, США, Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия и Швеция.

https://ria.ru/20220609/diplomatiya-1794137374.html

https://ria.ru/20220522/arktika-1789979025.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

арктика, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), санкции, санкции в отношении россии, мария захарова, арктический совет, в мире