https://ria.ru/20220610/aktsiya-1794460720.html

Армянская оппозиция проводит акцию протеста в Ереване

Армянская оппозиция проводит акцию протеста в Ереване - РИА Новости, 10.06.2022

Армянская оппозиция проводит акцию протеста в Ереване

Оппозиционные силы Армении проводят в пятницу акцию протеста перед зданием резиденции президента в центре Еревана, где проходит заседание СМИД ОДКБ, передает... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T09:18

2022-06-10T09:18

2022-06-10T09:19

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ЕРЕВАН, 10 июн - РИА Новости. Оппозиционные силы Армении проводят в пятницу акцию протеста перед зданием резиденции президента в центре Еревана, где проходит заседание СМИД ОДКБ, передает корреспондент РИА Новости.Колонна протестующих прошла от площади Франции, где находится палаточный лагерь оппозиции, до здания резиденции президента на проспекте Баграмяна, требуя отставки премьера Никола Пашиняна.Ранее спикер парламента от оппозиции Ишхан Сагателян заявил, что оппозиция намерена проводить акции протеста каждый раз, когда Ереван посещают иностранные делегации, чтобы донести до них требования оппозиции.Девятого-десятого июня с двухневным рабочим визитом в Ереване находится министр иностранных дел России Сергей Лавров. В пятницу в Ереване Лавров участвует в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).Прошло уже больше месяца с начала массовых протестов в Армении с требованием отставки Пашиняна. Его противники считают, что он пытается пойти на новые уступки Азербайджану при демаркации армяно-азербайджанской границы, и заявляют, что намерены пресечь его планы.

https://ria.ru/20220609/armeniya-1794327274.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, ереван, армения, никол пашинян