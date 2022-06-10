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Армянская оппозиция проводит акцию протеста в Ереване - РИА Новости, 10.06.2022
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Армянская оппозиция проводит акцию протеста в Ереване
Армянская оппозиция проводит акцию протеста в Ереване - РИА Новости, 10.06.2022
Армянская оппозиция проводит акцию протеста в Ереване
Оппозиционные силы Армении проводят в пятницу акцию протеста перед зданием резиденции президента в центре Еревана, где проходит заседание СМИД ОДКБ, передает... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T09:18
2022-06-10T09:19
в мире
ереван
армения
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 10 июн - РИА Новости. Оппозиционные силы Армении проводят в пятницу акцию протеста перед зданием резиденции президента в центре Еревана, где проходит заседание СМИД ОДКБ, передает корреспондент РИА Новости.Колонна протестующих прошла от площади Франции, где находится палаточный лагерь оппозиции, до здания резиденции президента на проспекте Баграмяна, требуя отставки премьера Никола Пашиняна.Ранее спикер парламента от оппозиции Ишхан Сагателян заявил, что оппозиция намерена проводить акции протеста каждый раз, когда Ереван посещают иностранные делегации, чтобы донести до них требования оппозиции.Девятого-десятого июня с двухневным рабочим визитом в Ереване находится министр иностранных дел России Сергей Лавров. В пятницу в Ереване Лавров участвует в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).Прошло уже больше месяца с начала массовых протестов в Армении с требованием отставки Пашиняна. Его противники считают, что он пытается пойти на новые уступки Азербайджану при демаркации армяно-азербайджанской границы, и заявляют, что намерены пресечь его планы.
https://ria.ru/20220609/armeniya-1794327274.html
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в мире, ереван, армения, никол пашинян
09:18 10.06.2022 (обновлено: 09:19 10.06.2022)
 
Армянская оппозиция проводит акцию протеста в Ереване

Армянская оппозиция проводит акцию протеста перед резиденцией президента в центре Еревана

© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанкУчастник шествия оппозиции в Ереване
Участник шествия оппозиции в Ереване - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© Sputnik / Арам Нерсесян
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Участник шествия оппозиции в Ереване. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 10 июн - РИА Новости. Оппозиционные силы Армении проводят в пятницу акцию протеста перед зданием резиденции президента в центре Еревана, где проходит заседание СМИД ОДКБ, передает корреспондент РИА Новости.
Колонна протестующих прошла от площади Франции, где находится палаточный лагерь оппозиции, до здания резиденции президента на проспекте Баграмяна, требуя отставки премьера Никола Пашиняна.
Ранее спикер парламента от оппозиции Ишхан Сагателян заявил, что оппозиция намерена проводить акции протеста каждый раз, когда Ереван посещают иностранные делегации, чтобы донести до них требования оппозиции.
Девятого-десятого июня с двухневным рабочим визитом в Ереване находится министр иностранных дел России Сергей Лавров. В пятницу в Ереване Лавров участвует в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Прошло уже больше месяца с начала массовых протестов в Армении с требованием отставки Пашиняна. Его противники считают, что он пытается пойти на новые уступки Азербайджану при демаркации армяно-азербайджанской границы, и заявляют, что намерены пресечь его планы.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
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Испортить союзнические отношения Еревана и Москвы не удастся, заявил Лавров
 
В миреЕреванАрменияНикол Пашинян
 
 
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