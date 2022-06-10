09:18 10.06.2022 (обновлено: 09:19 10.06.2022)
Армянская оппозиция проводит акцию протеста в Ереване
Армянская оппозиция проводит акцию протеста перед резиденцией президента в центре Еревана
© Sputnik / Арам Нерсесян
Участник шествия оппозиции в Ереване. Архивное фото
ЕРЕВАН, 10 июн - РИА Новости. Оппозиционные силы Армении проводят в пятницу акцию протеста перед зданием резиденции президента в центре Еревана, где проходит заседание СМИД ОДКБ, передает корреспондент РИА Новости.
Колонна протестующих прошла от площади Франции, где находится палаточный лагерь оппозиции, до здания резиденции президента на проспекте Баграмяна, требуя отставки премьера Никола Пашиняна.
Ранее спикер парламента от оппозиции Ишхан Сагателян заявил, что оппозиция намерена проводить акции протеста каждый раз, когда Ереван посещают иностранные делегации, чтобы донести до них требования оппозиции.
Девятого-десятого июня с двухневным рабочим визитом в Ереване находится министр иностранных дел России Сергей Лавров. В пятницу в Ереване Лавров участвует в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Прошло уже больше месяца с начала массовых протестов в Армении с требованием отставки Пашиняна. Его противники считают, что он пытается пойти на новые уступки Азербайджану при демаркации армяно-азербайджанской границы, и заявляют, что намерены пресечь его планы.