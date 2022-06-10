https://ria.ru/20220610/afganistan-1794596820.html

США должны взять обязательства по реконструкции в Афганистане, заявил Путин

США должны взять обязательства по реконструкции в Афганистане, заявил Путин - РИА Новости, 10.06.2022

США должны взять обязательства по реконструкции в Афганистане, заявил Путин

США и их союзники должны заняться восстановлением Афганистана, заявил президент России Владимир Путин после переговоров с президентом Туркменистана Сердаром... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T16:08

2022-06-10T16:08

2022-06-10T17:15

россия

в мире

афганистан

сша

туркмения

владимир путин

сердар бердымухамедов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790702052_0:111:3072:1839_1920x0_80_0_0_38999d63b16f4b9a5508ccf4473bc891.jpg

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. США и их союзники должны заняться восстановлением Афганистана, заявил президент России Владимир Путин после переговоров с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым."По нашему твердому убеждению, основные обязательства по реконструкции Афганистана, в первую очередь финансовые, должны взять на себя США и их союзники, чье 20-летнее присутствие и привело эту страну к критической черте", — подчеркнул российский лидер.Путин и его туркменский коллега обменялись мнениями по ситуации в регионе, в частности Афганистане."С обеих сторон была отмечена важность обеспечения стабильности и безопасности в этой стране, решения острых социально-экономических проблем, нейтрализации исходящих с афганской территории угроз. Прежде всего это, конечно, связано с терроризмом", — отметил президент России.Он подчеркнул, что Кремль не отказывается от совместной работы на этом направлении с другими странами."Готовы продолжать совместную с Туркменистаном и другими партнерами работу, в том числе в рамках московского формата консультаций Россия — Индия — Иран — США — КНДР — Пакистан и пять центральноазиатских республик, по постконфликтному восстановлению Афганистана, способствовать интеграции этой страны в региональные инфраструктурные и логистические проекты", — сказал Путин.Он также выразил готовность продолжить совместную работу по постконфликтному восстановлению Афганистана, способствовать интеграции этой страны в региональные инфраструктурные и логистические проекты.

https://ria.ru/20220527/afganistan-1791038064.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220522/ukraina-1790045731.html

россия

афганистан

сша

туркмения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, в мире, афганистан, сша, туркмения, владимир путин, сердар бердымухамедов