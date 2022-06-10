https://ria.ru/20220610/afganistan-1794596820.html
США должны взять обязательства по реконструкции в Афганистане, заявил Путин
США должны взять обязательства по реконструкции в Афганистане, заявил Путин - РИА Новости, 10.06.2022
США должны взять обязательства по реконструкции в Афганистане, заявил Путин
США и их союзники должны заняться восстановлением Афганистана, заявил президент России Владимир Путин после переговоров с президентом Туркменистана Сердаром... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T16:08
2022-06-10T16:08
2022-06-10T17:15
россия
в мире
афганистан
сша
туркмения
владимир путин
сердар бердымухамедов
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. США и их союзники должны заняться восстановлением Афганистана, заявил президент России Владимир Путин после переговоров с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым."По нашему твердому убеждению, основные обязательства по реконструкции Афганистана, в первую очередь финансовые, должны взять на себя США и их союзники, чье 20-летнее присутствие и привело эту страну к критической черте", — подчеркнул российский лидер.Путин и его туркменский коллега обменялись мнениями по ситуации в регионе, в частности Афганистане."С обеих сторон была отмечена важность обеспечения стабильности и безопасности в этой стране, решения острых социально-экономических проблем, нейтрализации исходящих с афганской территории угроз. Прежде всего это, конечно, связано с терроризмом", — отметил президент России.Он подчеркнул, что Кремль не отказывается от совместной работы на этом направлении с другими странами."Готовы продолжать совместную с Туркменистаном и другими партнерами работу, в том числе в рамках московского формата консультаций Россия — Индия — Иран — США — КНДР — Пакистан и пять центральноазиатских республик, по постконфликтному восстановлению Афганистана, способствовать интеграции этой страны в региональные инфраструктурные и логистические проекты", — сказал Путин.Он также выразил готовность продолжить совместную работу по постконфликтному восстановлению Афганистана, способствовать интеграции этой страны в региональные инфраструктурные и логистические проекты.
https://ria.ru/20220527/afganistan-1791038064.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220522/ukraina-1790045731.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, афганистан, сша, туркмения, владимир путин, сердар бердымухамедов
16:08 10.06.2022 (обновлено: 17:15 10.06.2022)
США должны взять обязательства по реконструкции в Афганистане, заявил Путин
Путин: США должны взять обязательства по реконструкции инфраструктуры в Афганистане
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. США и их союзники должны заняться восстановлением Афганистана, заявил президент России Владимир Путин после переговоров с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым.
"По нашему твердому убеждению, основные обязательства по реконструкции Афганистана, в первую очередь финансовые, должны взять на себя США и их союзники, чье 20-летнее присутствие и привело эту страну к критической черте", — подчеркнул российский лидер.
Путин и его туркменский коллега обменялись мнениями по ситуации в регионе, в частности Афганистане.
"С обеих сторон была отмечена важность обеспечения стабильности и безопасности в этой стране, решения острых социально-экономических проблем, нейтрализации исходящих с афганской территории угроз. Прежде всего это, конечно, связано с терроризмом", — отметил президент России.
Он подчеркнул, что Кремль не отказывается от совместной работы на этом направлении с другими странами.
"Готовы продолжать совместную с Туркменистаном
и другими партнерами работу, в том числе в рамках московского формата консультаций Россия — Индия — Иран — США — КНДР — Пакистан и пять центральноазиатских республик, по постконфликтному восстановлению Афганистана, способствовать интеграции этой страны в региональные инфраструктурные и логистические проекты", — сказал Путин.
Он также выразил готовность продолжить совместную работу по постконфликтному восстановлению Афганистана, способствовать интеграции этой страны в региональные инфраструктурные и логистические проекты.