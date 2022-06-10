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Замглавы ТПП Афганистана планирует участие в ПМЭФ, сообщил источник - РИА Новости, 10.06.2022
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Замглавы ТПП Афганистана планирует участие в ПМЭФ, сообщил источник
Замглавы ТПП Афганистана планирует участие в ПМЭФ, сообщил источник - РИА Новости, 10.06.2022
Замглавы ТПП Афганистана планирует участие в ПМЭФ, сообщил источник
Замглавы Торгово-промышленной палаты Афганистана планирует участвовать в Петербургском международном экономическом форуме, в делегацию войдут представители... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T10:39
2022-06-10T11:22
пмэф
афганистан
россия
джамал насир гарвал
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Замглавы Торгово-промышленной палаты Афганистана планирует участвовать в Петербургском международном экономическом форуме, в делегацию войдут представители бизнеса страны, заявил РИА Новости дипломатический источник в Кабуле."Замглавы ТПП Афганистана планирует участвовать в форуме. Также в делегацию должны войти около 10 бизнесменов, сейчас они ожидают визы", - сказал собеседник агентства.В состав делегации также войдет временный поверенный в делах Афганистана в РФ Джамал Насир Гарвал. В интервью РИА Новости дипломат ранее заявил, что правительство талибов (движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) "настроено развивать экономическое сотрудничество с Россией", в том числе по закупкам нефти и газа.ПМЭФ в этом году пройдет 15-18 июня.
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пмэф, афганистан, россия, джамал насир гарвал
10:39 10.06.2022 (обновлено: 11:22 10.06.2022)
 
Замглавы ТПП Афганистана планирует участие в ПМЭФ, сообщил источник

Замглавы Торгово-промышленной палаты Афганистана планирует участие в ПМЭФ

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкУчастники Петербургского международного экономического форума
Участники Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Участники Петербургского международного экономического форума. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Замглавы Торгово-промышленной палаты Афганистана планирует участвовать в Петербургском международном экономическом форуме, в делегацию войдут представители бизнеса страны, заявил РИА Новости дипломатический источник в Кабуле.
"Замглавы ТПП Афганистана планирует участвовать в форуме. Также в делегацию должны войти около 10 бизнесменов, сейчас они ожидают визы", - сказал собеседник агентства.
В состав делегации также войдет временный поверенный в делах Афганистана в РФ Джамал Насир Гарвал. В интервью РИА Новости дипломат ранее заявил, что правительство талибов (движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) "настроено развивать экономическое сотрудничество с Россией", в том числе по закупкам нефти и газа.
ПМЭФ в этом году пройдет 15-18 июня.
Участники рок-группы Би-2 - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
8 июня, 15:10Шоубиз
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ПМЭФАфганистанРоссияДжамал Насир Гарвал
 
 
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