https://ria.ru/20220610/afganistan-1794477651.html

Замглавы ТПП Афганистана планирует участие в ПМЭФ, сообщил источник

Замглавы ТПП Афганистана планирует участие в ПМЭФ, сообщил источник - РИА Новости, 10.06.2022

Замглавы ТПП Афганистана планирует участие в ПМЭФ, сообщил источник

Замглавы Торгово-промышленной палаты Афганистана планирует участвовать в Петербургском международном экономическом форуме, в делегацию войдут представители... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T10:39

2022-06-10T10:39

2022-06-10T11:22

пмэф

афганистан

россия

джамал насир гарвал

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Замглавы Торгово-промышленной палаты Афганистана планирует участвовать в Петербургском международном экономическом форуме, в делегацию войдут представители бизнеса страны, заявил РИА Новости дипломатический источник в Кабуле."Замглавы ТПП Афганистана планирует участвовать в форуме. Также в делегацию должны войти около 10 бизнесменов, сейчас они ожидают визы", - сказал собеседник агентства.В состав делегации также войдет временный поверенный в делах Афганистана в РФ Джамал Насир Гарвал. В интервью РИА Новости дипломат ранее заявил, что правительство талибов (движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) "настроено развивать экономическое сотрудничество с Россией", в том числе по закупкам нефти и газа.ПМЭФ в этом году пройдет 15-18 июня.

https://ria.ru/20220608/bi-2-1794011566.html

афганистан

россия

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Влада Копылова

пмэф, афганистан, россия, джамал насир гарвал