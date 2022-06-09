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Лавров призвал Киев перестать затягивать процесс вывоза зерна
Лавров призвал Киев перестать затягивать процесс вывоза зерна - РИА Новости, 09.06.2022
Лавров призвал Киев перестать затягивать процесс вывоза зерна
Киев должен перестать затягивать процесс вывоза украинского зерна, призывы к Западу вооружить его до зубов контрпродуктивны, заявил министр иностранных дел... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T12:04
2022-06-09T12:04
2022-06-09T12:21
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сергей лавров
киев
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ЕРЕВАН, 9 июн - РИА Новости. Киев должен перестать затягивать процесс вывоза украинского зерна, призывы к Западу вооружить его до зубов контрпродуктивны, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.По словам министра, российские военные объявляют коридоры безопасности, которыми могут воспользоваться без угроз любые суда с грузами, ожидающие выход из черноморских портов - однако при условии, что украинцы разминируют прибрежную полосу, находящуюся под их контролем."То, что наши турецкие коллеги пытаются убедить Киев в необходимости перестать затягивать этот процесс, я считаю весьма позитивным. Надеюсь, что украинцы осознают безальтернативность решения этого вопроса именно на этой основе, которая понятна, разумна и объективна", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров в Ереване.Он также выразил надежду на то, что в Киеве перестанут искать выход из ситуации в требованиях к Западу "вооружить их до зубов", в том числе поставками противокорабельных систем, которыми, "как заявляют украинские официальные лица, они хотят действовать против кораблей российского Черноморского флота".По словам Лаврова, надо отказаться от такой риторики и заниматься "не нагнетанием страстей в медийном пространстве... а заниматься конкретными делами", потакание же Запада милитаристским настроениям Киева ни к чему хорошему не приведет.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сергей лавров, киев
12:04 09.06.2022 (обновлено: 12:21 09.06.2022)
Лавров призвал Киев перестать затягивать процесс вывоза зерна
Глава МИД Лавров призвал Киев перестать затягивать процесс вывоза зерна
ЕРЕВАН, 9 июн - РИА Новости. Киев должен перестать затягивать процесс вывоза украинского зерна, призывы к Западу вооружить его до зубов контрпродуктивны, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
По словам министра, российские военные объявляют коридоры безопасности, которыми могут воспользоваться без угроз любые суда с грузами, ожидающие выход из черноморских портов - однако при условии, что украинцы разминируют прибрежную полосу, находящуюся под их контролем.
"То, что наши турецкие коллеги пытаются убедить Киев
в необходимости перестать затягивать этот процесс, я считаю весьма позитивным. Надеюсь, что украинцы осознают безальтернативность решения этого вопроса именно на этой основе, которая понятна, разумна и объективна", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров в Ереване
.
Он также выразил надежду на то, что в Киеве перестанут искать выход из ситуации в требованиях к Западу "вооружить их до зубов", в том числе поставками противокорабельных систем, которыми, "как заявляют украинские официальные лица, они хотят действовать против кораблей российского Черноморского флота".
По словам Лаврова, надо отказаться от такой риторики и заниматься "не нагнетанием страстей в медийном пространстве... а заниматься конкретными делами", потакание же Запада милитаристским настроениям Киева ни к чему хорошему не приведет.