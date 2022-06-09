https://ria.ru/20220609/zaporozhe-1794332954.html

Русский язык в Запорожской области станет государственным

Русский язык в Запорожской области станет государственным - РИА Новости, 09.06.2022

Русский язык в Запорожской области станет государственным

Русский язык получит статус государственного в Запорожской области, сообщил РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T16:46

2022-06-09T16:46

2022-06-09T16:53

специальная военная операция на украине

русский язык в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости. Русский язык получит статус государственного в Запорожской области, сообщил РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.Ранее замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил РИА Новости, что русский язык в Херсонской области наравне с украинским получит статус государственного."Русский язык родной для Запорожской области. Больше 80% жителей региона считают русский язык родным, 100% понимают его, говорят, пишут и чаще всего используют его в любой деятельности. Русский язык уже де-факто можно считать государственным, де-юре он получит этот статус в ближайшем будущем", - сказал Рогов. По его словам, в регионе будет два государственных языка: русский и украинский."Мы не боремся с языками. Мы даем возможность людям говорить на всех языках, которые они используют. Если для человека украинский близок и родной, то он может писать заявления в органы власти и получит ответ на украинском языке. Наша главная задача, чтобы люди могли нормально жить и не чувствовать какого-то дискомфорта, запрета и угнетения, что происходило все 30 лет и особенно сильно последние восемь лет на Украине", - подчеркнул представитель администрации. По его словам, русский язык как официальный был запрещен в области киевским режимом после госпереворота на Украине в 2014 году.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.

https://ria.ru/20220609/pesni-1794159303.html

https://ria.ru/20220607/kherson-1793767053.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

русский язык в мире, в мире, украина, ситуация в днр и лнр, запорожская область