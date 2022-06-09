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Русский язык в Запорожской области станет государственным - РИА Новости, 09.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220609/zaporozhe-1794332954.html
Русский язык в Запорожской области станет государственным
Русский язык в Запорожской области станет государственным - РИА Новости, 09.06.2022
Русский язык в Запорожской области станет государственным
Русский язык получит статус государственного в Запорожской области, сообщил РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T16:46
2022-06-09T16:53
специальная военная операция на украине
русский язык в мире
в мире
украина
ситуация в днр и лнр
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости. Русский язык получит статус государственного в Запорожской области, сообщил РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.Ранее замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил РИА Новости, что русский язык в Херсонской области наравне с украинским получит статус государственного."Русский язык родной для Запорожской области. Больше 80% жителей региона считают русский язык родным, 100% понимают его, говорят, пишут и чаще всего используют его в любой деятельности. Русский язык уже де-факто можно считать государственным, де-юре он получит этот статус в ближайшем будущем", - сказал Рогов. По его словам, в регионе будет два государственных языка: русский и украинский."Мы не боремся с языками. Мы даем возможность людям говорить на всех языках, которые они используют. Если для человека украинский близок и родной, то он может писать заявления в органы власти и получит ответ на украинском языке. Наша главная задача, чтобы люди могли нормально жить и не чувствовать какого-то дискомфорта, запрета и угнетения, что происходило все 30 лет и особенно сильно последние восемь лет на Украине", - подчеркнул представитель администрации. По его словам, русский язык как официальный был запрещен в области киевским режимом после госпереворота на Украине в 2014 году.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
https://ria.ru/20220609/pesni-1794159303.html
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русский язык в мире, в мире, украина, ситуация в днр и лнр, запорожская область
16:46 09.06.2022 (обновлено: 16:53 09.06.2022)
 
Русский язык в Запорожской области станет государственным

Член Запорожской ВГА Рогов пообещал сделать русский язык государственным в регионе

© РИА Новости / Перейти в фотобанкРоссийский флаг у входа в отделение полиции в Мелитополе
Российский флаг у входа в отделение полиции в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости. Русский язык получит статус государственного в Запорожской области, сообщил РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.
Ранее замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил РИА Новости, что русский язык в Херсонской области наравне с украинским получит статус государственного.
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"Русский язык родной для Запорожской области. Больше 80% жителей региона считают русский язык родным, 100% понимают его, говорят, пишут и чаще всего используют его в любой деятельности. Русский язык уже де-факто можно считать государственным, де-юре он получит этот статус в ближайшем будущем", - сказал Рогов. По его словам, в регионе будет два государственных языка: русский и украинский.
"Мы не боремся с языками. Мы даем возможность людям говорить на всех языках, которые они используют. Если для человека украинский близок и родной, то он может писать заявления в органы власти и получит ответ на украинском языке. Наша главная задача, чтобы люди могли нормально жить и не чувствовать какого-то дискомфорта, запрета и угнетения, что происходило все 30 лет и особенно сильно последние восемь лет на Украине", - подчеркнул представитель администрации. По его словам, русский язык как официальный был запрещен в области киевским режимом после госпереворота на Украине в 2014 году.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеРусский язык в миреВ миреУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРЗапорожская область
 
 
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