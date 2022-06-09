12:16 09.06.2022 (обновлено: 13:37 09.06.2022)
Лавров выразил уверенность в нормализации отношений Баку и Еревана
Лавров: нет сомнений, что будет окончательная договоренность между Баку и Ереваном
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян на совместной пресс-конференции по итогам встречи в Ереване. 9 июня 2022
© Sputnik / Асатур Есаянц
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян на совместной пресс-конференции по итогам встречи в Ереване. 9 июня 2022
ЕРЕВАН, 9 июн - РИА Новости. Окончательные договоренности по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном будут достигнуты, в этом нет сомнений, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Наши лидеры трижды встречались для решения практических вопросов, связанных с завершением конфликта, нормализацией отношений… У нас есть, по-моему, общее понимание того, что процесс движется. Может быть, хотелось бы видеть темпы более быстрыми, но, тем не менее, процесс идет и достигаются существенные позитивные результаты - промежуточные пока еще", - сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Армении.
"Но нет сомнений, что будет и окончательная договоренность. Мы этому всячески стараемся способствовать... Убежден, что другого пути, кроме полной нормализации двусторонних отношений, не существует", - подчеркнул Лавров.