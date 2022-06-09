https://ria.ru/20220609/zakavkaze-1794211900.html

Лавров выразил уверенность в нормализации отношений Баку и Еревана

Лавров выразил уверенность в нормализации отношений Баку и Еревана - РИА Новости, 09.06.2022

Лавров выразил уверенность в нормализации отношений Баку и Еревана

Окончательные договоренности по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном будут достигнуты, в этом нет сомнений, заявил в четверг глава МИД РФ... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T12:16

2022-06-09T12:16

2022-06-09T13:37

в мире

армения

азербайджан

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе

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ЕРЕВАН, 9 июн - РИА Новости. Окончательные договоренности по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном будут достигнуты, в этом нет сомнений, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров."Наши лидеры трижды встречались для решения практических вопросов, связанных с завершением конфликта, нормализацией отношений… У нас есть, по-моему, общее понимание того, что процесс движется. Может быть, хотелось бы видеть темпы более быстрыми, но, тем не менее, процесс идет и достигаются существенные позитивные результаты - промежуточные пока еще", - сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Армении."Но нет сомнений, что будет и окончательная договоренность. Мы этому всячески стараемся способствовать... Убежден, что другого пути, кроме полной нормализации двусторонних отношений, не существует", - подчеркнул Лавров.

https://ria.ru/20220328/peregovory-1780571681.html

армения

азербайджан

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Кирилл Волков

в мире, армения, азербайджан, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе