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Лавров выразил уверенность в нормализации отношений Баку и Еревана - РИА Новости, 09.06.2022
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Лавров выразил уверенность в нормализации отношений Баку и Еревана
Лавров выразил уверенность в нормализации отношений Баку и Еревана - РИА Новости, 09.06.2022
Лавров выразил уверенность в нормализации отношений Баку и Еревана
Окончательные договоренности по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном будут достигнуты, в этом нет сомнений, заявил в четверг глава МИД РФ... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T12:16
2022-06-09T13:37
в мире
армения
азербайджан
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
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ЕРЕВАН, 9 июн - РИА Новости. Окончательные договоренности по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном будут достигнуты, в этом нет сомнений, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров."Наши лидеры трижды встречались для решения практических вопросов, связанных с завершением конфликта, нормализацией отношений… У нас есть, по-моему, общее понимание того, что процесс движется. Может быть, хотелось бы видеть темпы более быстрыми, но, тем не менее, процесс идет и достигаются существенные позитивные результаты - промежуточные пока еще", - сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Армении."Но нет сомнений, что будет и окончательная договоренность. Мы этому всячески стараемся способствовать... Убежден, что другого пути, кроме полной нормализации двусторонних отношений, не существует", - подчеркнул Лавров.
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в мире, армения, азербайджан, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
12:16 09.06.2022 (обновлено: 13:37 09.06.2022)
 
Лавров выразил уверенность в нормализации отношений Баку и Еревана

Лавров: нет сомнений, что будет окончательная договоренность между Баку и Ереваном

© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян на совместной пресс-конференции по итогам встречи в Ереване. 9 июня 2022
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян на совместной пресс-конференции по итогам встречи в Ереване. 9 июня 2022 - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян на совместной пресс-конференции по итогам встречи в Ереване. 9 июня 2022
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ЕРЕВАН, 9 июн - РИА Новости. Окончательные договоренности по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном будут достигнуты, в этом нет сомнений, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Наши лидеры трижды встречались для решения практических вопросов, связанных с завершением конфликта, нормализацией отношений… У нас есть, по-моему, общее понимание того, что процесс движется. Может быть, хотелось бы видеть темпы более быстрыми, но, тем не менее, процесс идет и достигаются существенные позитивные результаты - промежуточные пока еще", - сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Армении.
"Но нет сомнений, что будет и окончательная договоренность. Мы этому всячески стараемся способствовать... Убежден, что другого пути, кроме полной нормализации двусторонних отношений, не существует", - подчеркнул Лавров.
Вид на Ереван - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
28 марта, 21:32
Ереван предложил Баку немедленно начать переговоры по мирному договору
 
В миреАрменияАзербайджанРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровУрегулирование армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе
 
 
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