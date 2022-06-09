https://ria.ru/20220609/zagryazneniya-1794272812.html
"Мосводосток" после сообщений о белой пене на Чермянке не нашел загрязнений
"Мосводосток" после сообщений о белой пене на Чермянке не нашел загрязнений - РИА Новости, 09.06.2022
"Мосводосток" после сообщений о белой пене на Чермянке не нашел загрязнений
"Мосводосток" проверил реку Чермянку в районе Бибирево на севере Москвы из-за обращения о загрязнении, загрязняющих веществ не обнаружено, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T14:40
2022-06-09T14:40
2022-06-09T14:40
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. "Мосводосток" проверил реку Чермянку в районе Бибирево на севере Москвы из-за обращения о загрязнении, загрязняющих веществ не обнаружено, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУП "Мосводосток".Ранее в СМИ и социальных сетях появились видео, в которых вода реки была покрыта белой пеной. Как отметили в "Мосводостоке", обращение о загрязнении поступило в среду вечером.Там добавили, что в настоящий момент участок реки Чермянки принят "Мосводостоком" на дополнительный контроль.
https://ria.ru/20220530/utyata-1791746194.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, мосводосток, происшествия