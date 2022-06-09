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"Мосводосток" после сообщений о белой пене на Чермянке не нашел загрязнений - РИА Новости, 09.06.2022
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"Мосводосток" после сообщений о белой пене на Чермянке не нашел загрязнений
"Мосводосток" после сообщений о белой пене на Чермянке не нашел загрязнений - РИА Новости, 09.06.2022
"Мосводосток" после сообщений о белой пене на Чермянке не нашел загрязнений
"Мосводосток" проверил реку Чермянку в районе Бибирево на севере Москвы из-за обращения о загрязнении, загрязняющих веществ не обнаружено, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T14:40
2022-06-09T14:40
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мосводосток
происшествия
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. "Мосводосток" проверил реку Чермянку в районе Бибирево на севере Москвы из-за обращения о загрязнении, загрязняющих веществ не обнаружено, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУП "Мосводосток".Ранее в СМИ и социальных сетях появились видео, в которых вода реки была покрыта белой пеной. Как отметили в "Мосводостоке", обращение о загрязнении поступило в среду вечером.Там добавили, что в настоящий момент участок реки Чермянки принят "Мосводостоком" на дополнительный контроль.
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москва, мосводосток, происшествия
14:40 09.06.2022
 

"Мосводосток" после сообщений о белой пене на Чермянке не нашел загрязнений

CC BY-SA 3.0 / / Chermyanka river, Moscow, RussiaРека Чермянка, Москва
Река Чермянка, Москва - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
CC BY-SA 3.0 / / Chermyanka river, Moscow, Russia
Река Чермянка, Москва. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. "Мосводосток" проверил реку Чермянку в районе Бибирево на севере Москвы из-за обращения о загрязнении, загрязняющих веществ не обнаружено, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУП "Мосводосток".
Ранее в СМИ и социальных сетях появились видео, в которых вода реки была покрыта белой пеной. Как отметили в "Мосводостоке", обращение о загрязнении поступило в среду вечером.
"Бригада "Мосводостока" прибыла на место, где было проведено обследование русла реки. Загрязняющих веществ не обнаружено, посторонних запахов не зафиксировано. Угрозы для флоры и фауны отсутствуют", - рассказали в пресс-службе.
Там добавили, что в настоящий момент участок реки Чермянки принят "Мосводостоком" на дополнительный контроль.
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