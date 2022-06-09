https://ria.ru/20220609/yasinovataya-1794276732.html

Украинские войска обстреляли Ясиноватую

Украинские войска обстреляли Ясиноватую - РИА Новости, 09.06.2022

Украинские войска обстреляли Ясиноватую

Украинские войска выпустили 14 снарядов калибром 152 миллиметра по городу Ясиноватой и восемь снарядов калибром 122 миллиметра по населенному пункту Гольмовский РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T14:54

2022-06-09T14:54

2022-06-09T14:54

специальная военная операция на украине

ясиноватая

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0d/1763529617_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e317e587d7e5206b7ee5655f9cab843a.jpg

ДОНЕЦК, 9 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили 14 снарядов калибром 152 миллиметра по городу Ясиноватой и восемь снарядов калибром 122 миллиметра по населенному пункту Гольмовский в Донецкой Народной Республике, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 13:45 - н.п. Кодема - н.п. Гольмовский: выпущено 8 снарядов калибром 122 мм; 14:30 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено 14 снарядов калибром 152 мм", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.

https://ria.ru/20220609/ukraina-1794262381.html

ясиноватая

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ясиноватая, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины