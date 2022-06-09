https://ria.ru/20220609/yasinovataya-1794276732.html
Украинские войска обстреляли Ясиноватую
Украинские войска обстреляли Ясиноватую - РИА Новости, 09.06.2022
Украинские войска обстреляли Ясиноватую
Украинские войска выпустили 14 снарядов калибром 152 миллиметра по городу Ясиноватой и восемь снарядов калибром 122 миллиметра по населенному пункту Гольмовский РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T14:54
2022-06-09T14:54
2022-06-09T14:54
специальная военная операция на украине
ясиноватая
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 9 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили 14 снарядов калибром 152 миллиметра по городу Ясиноватой и восемь снарядов калибром 122 миллиметра по населенному пункту Гольмовский в Донецкой Народной Республике, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 13:45 - н.п. Кодема - н.п. Гольмовский: выпущено 8 снарядов калибром 122 мм; 14:30 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено 14 снарядов калибром 152 мм", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
https://ria.ru/20220609/ukraina-1794262381.html
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ясиноватая, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
Украинские войска обстреляли Ясиноватую
В ДНР сообщили, что украинские войска выпустили 14 снарядов по Ясиноватой