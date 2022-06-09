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Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР

Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР - РИА Новости, 09.06.2022

Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР

Украинские войска выпустили 10 снарядов калибром 122 миллиметра по Ясиноватой, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T09:44

2022-06-09T09:44

2022-06-09T09:44

специальная военная операция на украине

в мире

ясиноватая

донецкая народная республика

украина

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ДОНЕЦК, 9 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили 10 снарядов калибром 122 миллиметра по Ясиноватой, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) по направлению: 09:10 (совпадает с мск) - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено 10 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.

ясиноватая

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, украина