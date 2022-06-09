Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР
ДНР: украинские войска выпустили десять снарядов по Ясиноватой
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкБойцы Народной милиции ДНР на самоходной артиллерийской установке (САУ) "Гвоздика" в районе Ясиноватой
Бойцы Народной милиции ДНР на самоходной артиллерийской установке (САУ) "Гвоздика" в районе Ясиноватой. Архивное фото
ДОНЕЦК, 9 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили 10 снарядов калибром 122 миллиметра по Ясиноватой, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) по направлению: 09:10 (совпадает с мск) - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено 10 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.