10:09 09.06.2022 (обновлено: 15:01 09.06.2022)
Трутнев рассказал о последствиях запрета на вылов рыбы у Курил для Японии
Вице-премьер Трутнев: Японию после запрета на вылов рыбы у Курил ждут проблемы с питанием
Рыба. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 9 июн — РИА Новости. Японию после запрета на вылов рыбы около Южных Курил ждут проблемы с питанием, сообщил вице-премьер Юрий Трутнев.
"Они же не увезут никуда продукцию, которая там плавает. Ее будут ловить наши рыбаки. Наш рыбный промысел квотирован. У нас определенный дефицит территорий, где можно продуктивно ловить рыбу. Поэтому я уверен, что на их место придут наши рыболовецкие компании, а у японцев возникнут определенные проблемы с питанием, но это их проблемы, они сами себе их придумали", - сказал Трутнев на пленарном заседании на Медиасаммите во Владивостоке.
Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва "неизменно рассматривала взаимодействие на основе соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Японии о некоторых вопросах сотрудничества в области промысла морских живых ресурсов 1998 года как одно из важных направлений российско-японских связей в сфере рыболовства". Однако, по ее словам, Токио взял линию на "заморозку" полагающихся по соглашению выплат, "затягивая с подписанием ежегодного исполнительного документа о предоставлении безвозмездной технической помощи Сахалинской области, который является неотъемлемым элементом обеспечения функционирования этой межправительственной договоренности". В связи с этим российской стороной было "принято решение о приостановке реализации соглашения 1998 года до выполнения японской стороной всех своих финансовых обязательств".