https://ria.ru/20220609/yaponiya-1794170431.html

Трутнев рассказал о последствиях запрета на вылов рыбы у Курил для Японии

Трутнев рассказал о последствиях запрета на вылов рыбы у Курил для Японии - РИА Новости, 09.06.2022

Трутнев рассказал о последствиях запрета на вылов рыбы у Курил для Японии

Японию после запрета на вылов рыбы около Южных Курил ждут проблемы с питанием, сообщил вице-премьер Юрий Трутнев. РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T10:09

2022-06-09T10:09

2022-06-09T15:01

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ВЛАДИВОСТОК, 9 июн — РИА Новости. Японию после запрета на вылов рыбы около Южных Курил ждут проблемы с питанием, сообщил вице-премьер Юрий Трутнев."Они же не увезут никуда продукцию, которая там плавает. Ее будут ловить наши рыбаки. Наш рыбный промысел квотирован. У нас определенный дефицит территорий, где можно продуктивно ловить рыбу. Поэтому я уверен, что на их место придут наши рыболовецкие компании, а у японцев возникнут определенные проблемы с питанием, но это их проблемы, они сами себе их придумали", - сказал Трутнев на пленарном заседании на Медиасаммите во Владивостоке.Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва "неизменно рассматривала взаимодействие на основе соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Японии о некоторых вопросах сотрудничества в области промысла морских живых ресурсов 1998 года как одно из важных направлений российско-японских связей в сфере рыболовства". Однако, по ее словам, Токио взял линию на "заморозку" полагающихся по соглашению выплат, "затягивая с подписанием ежегодного исполнительного документа о предоставлении безвозмездной технической помощи Сахалинской области, который является неотъемлемым элементом обеспечения функционирования этой межправительственной договоренности". В связи с этим российской стороной было "принято решение о приостановке реализации соглашения 1998 года до выполнения японской стороной всех своих финансовых обязательств".

https://ria.ru/20220607/toplivo-1793778352.html

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Варвара Скокшина

экономика, мария захарова, япония, владивосток, россия