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Владимир Путин посетил выставку на ВДНХ, посвященную Петру I - РИА Новости, 09.06.2022
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Морская держава
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Владимир Путин посетил выставку на ВДНХ, посвященную Петру I
Владимир Путин посетил выставку на ВДНХ, посвященную Петру I - РИА Новости, 09.06.2022
Владимир Путин посетил выставку на ВДНХ, посвященную Петру I
Президент России Владимир Путин осмотрел выставку, посвященную Петру I, которая откроется на ВДНХ. РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T18:30
2022-06-09T18:30
морская держава
петр i
россия
владимир путин
морская держава
вднх
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МОСКВА, 9 июн ― РИА Новости. Президент России Владимир Путин осмотрел выставку, посвященную Петру I, которая откроется на ВДНХ.Экспозиция приурочена к 350-летию со дня рождения Петра I. Выставку можно будет посетить с 10 по 30 июня.Проект создан в жанре иммерсивного спектакля-биографии. В 18 залах размещены десять тематических зон, объединенных единой линией, ― пути развития России, которые определил сам Петр I. Среди них ― развитие государственности, новое слово в дипломатии, создание гражданского общества, попечение о населении и забота о его нуждах, реформы в области науки и образования, инновационные технологии и новые профессии, культура и быт. Каждая из них рассмотрена под неожиданным углом — через призму личности государя и его сподвижников.Глава государства посетил несколько залов. В ходе осмотра экспозиции президенту рассказали об интересных фактах из биографии первого российского императора. В завершении Владимир Путин оставил запись в книге отзывов."Важно, интересно, познавательно", ― написал президент.
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петр i, россия, владимир путин, морская держава, вднх
18:30 09.06.2022
 

Владимир Путин посетил выставку на ВДНХ, посвященную Петру I

© РИА Новости / Михаил МетцельПрезидент РФ Владимир Путин на мультимедийной выставке "Пётр I. Рождение империи", приуроченной к 350-летию со дня рождения первого российского императора
Президент РФ Владимир Путин на мультимедийной выставке Пётр I. Рождение империи, приуроченной к 350-летию со дня рождения первого российского императора - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июн ― РИА Новости. Президент России Владимир Путин осмотрел выставку, посвященную Петру I, которая откроется на ВДНХ.
Экспозиция приурочена к 350-летию со дня рождения Петра I. Выставку можно будет посетить с 10 по 30 июня.
Проект создан в жанре иммерсивного спектакля-биографии. В 18 залах размещены десять тематических зон, объединенных единой линией, ― пути развития России, которые определил сам Петр I. Среди них ― развитие государственности, новое слово в дипломатии, создание гражданского общества, попечение о населении и забота о его нуждах, реформы в области науки и образования, инновационные технологии и новые профессии, культура и быт. Каждая из них рассмотрена под неожиданным углом — через призму личности государя и его сподвижников.
Памятник В ознаменование 300-летия российского флота работы Зураба Церетели на Берсеневской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
8 июня, 11:42Морская держава
Более 20 мероприятий пройдет в июне в Москве в честь 350-летия Петра I
Глава государства посетил несколько залов. В ходе осмотра экспозиции президенту рассказали об интересных фактах из биографии первого российского императора. В завершении Владимир Путин оставил запись в книге отзывов.
"Важно, интересно, познавательно", ― написал президент.
 
Морская державаПетр IРоссияВладимир ПутинМорская державаВДНХ
 
 
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