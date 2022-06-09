https://ria.ru/20220609/vystavka-1794368717.html
Владимир Путин посетил выставку на ВДНХ, посвященную Петру I
Владимир Путин посетил выставку на ВДНХ, посвященную Петру I - РИА Новости, 09.06.2022
Владимир Путин посетил выставку на ВДНХ, посвященную Петру I
Президент России Владимир Путин осмотрел выставку, посвященную Петру I, которая откроется на ВДНХ. РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T18:30
2022-06-09T18:30
2022-06-09T18:30
морская держава
петр i
россия
владимир путин
морская держава
вднх
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/09/1794367006_0:269:2001:1394_1920x0_80_0_0_d8e2e1d568005abd0b38191db5a5b952.jpg
МОСКВА, 9 июн ― РИА Новости. Президент России Владимир Путин осмотрел выставку, посвященную Петру I, которая откроется на ВДНХ.Экспозиция приурочена к 350-летию со дня рождения Петра I. Выставку можно будет посетить с 10 по 30 июня.Проект создан в жанре иммерсивного спектакля-биографии. В 18 залах размещены десять тематических зон, объединенных единой линией, ― пути развития России, которые определил сам Петр I. Среди них ― развитие государственности, новое слово в дипломатии, создание гражданского общества, попечение о населении и забота о его нуждах, реформы в области науки и образования, инновационные технологии и новые профессии, культура и быт. Каждая из них рассмотрена под неожиданным углом — через призму личности государя и его сподвижников.Глава государства посетил несколько залов. В ходе осмотра экспозиции президенту рассказали об интересных фактах из биографии первого российского императора. В завершении Владимир Путин оставил запись в книге отзывов."Важно, интересно, познавательно", ― написал президент.
https://ria.ru/20220608/petr-1793925070.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/09/1794367006_125:0:2000:1406_1920x0_80_0_0_b4317175c2725a4bf62fcc73b09dceea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
петр i, россия, владимир путин, морская держава, вднх
МОСКВА, 9 июн ― РИА Новости. Президент России Владимир Путин осмотрел выставку, посвященную Петру I, которая откроется на ВДНХ.
Экспозиция приурочена к 350-летию со дня рождения Петра I. Выставку можно будет посетить с 10 по 30 июня.
Проект создан в жанре иммерсивного спектакля-биографии. В 18 залах размещены десять тематических зон, объединенных единой линией, ― пути развития России, которые определил сам Петр I. Среди них ― развитие государственности, новое слово в дипломатии, создание гражданского общества, попечение о населении и забота о его нуждах, реформы в области науки и образования, инновационные технологии и новые профессии, культура и быт. Каждая из них рассмотрена под неожиданным углом — через призму личности государя и его сподвижников.
Глава государства посетил несколько залов. В ходе осмотра экспозиции президенту рассказали об интересных фактах из биографии первого российского императора. В завершении Владимир Путин оставил запись в книге отзывов.
"Важно, интересно, познавательно", ― написал президент.