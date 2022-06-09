https://ria.ru/20220609/vymogatelstvo-1794189330.html
В Томске задержали напарников, вымогавших деньги за интимные фото
В Томске задержали напарников, вымогавших деньги за интимные фото - РИА Новости, 09.06.2022
В Томске задержали напарников, вымогавших деньги за интимные фото
Молодой человек с 18-летней напарницей три года вымогали у пользователей соцсетей деньги, шантажируя их интимными фотографиями, рассказали официальный... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T11:23
2022-06-09T11:23
2022-06-09T12:30
происшествия
томск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/09/1794212700_0:0:2280:1284_1920x0_80_0_0_7ddc96b376266d8fd1a7b26c53287159.jpg
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Молодой человек с 18-летней напарницей три года вымогали у пользователей соцсетей деньги, шантажируя их интимными фотографиями, рассказали официальный представитель МВД РФ Ирина Волк и старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.Согласно данным правоохранителей, 20-летний уроженец Томска с напарницей создавали в соцсети фальшивые аккаунты девушек для знакомств с мужчинами, при этом она записывала голосовые сообщения для большей правдоподобности.Затем фигуранты высылали жертвам женские интимные фото и просили ответить взаимностью, а получив компромат, начинали шантажировать и требовать деньги.Иванова пояснила, что интернет-вымогатели "заработали" более 400 тысяч рублей с 2019 по 2022 годы."В Томске задержали подозреваемого, а также его 18-летнюю сообщницу", - сказала Волк."В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство)", - добавила Иванова.Сейчас мужчина арестован, девушка – под подпиской о невыезде.
https://ria.ru/20220609/medved-1794182196.html
https://ria.ru/20220609/dtp-1794145431.html
томск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/09/1794212700_0:0:2280:1710_1920x0_80_0_0_9b6506dde7cc78d563a71ab28f24f34e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, томск
11:23 09.06.2022 (обновлено: 12:30 09.06.2022)
В Томске задержали напарников, вымогавших деньги за интимные фото
В Томске задержали напарников, три года вымогавших деньги в соцсетях за интимные фото
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Молодой человек с 18-летней напарницей три года вымогали у пользователей соцсетей деньги, шантажируя их интимными фотографиями, рассказали официальный представитель МВД РФ Ирина Волк и старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.
Согласно данным правоохранителей, 20-летний уроженец Томска
с напарницей создавали в соцсети фальшивые аккаунты девушек для знакомств с мужчинами, при этом она записывала голосовые сообщения для большей правдоподобности.
Затем фигуранты высылали жертвам женские интимные фото и просили ответить взаимностью, а получив компромат, начинали шантажировать и требовать деньги.
Иванова пояснила, что интернет-вымогатели "заработали" более 400 тысяч рублей с 2019 по 2022 годы.
"В Томске задержали подозреваемого, а также его 18-летнюю сообщницу", - сказала Волк.
"В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 2 ст. 163 УК РФ
(вымогательство)", - добавила Иванова.
Сейчас мужчина арестован, девушка – под подпиской о невыезде.