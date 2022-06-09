https://ria.ru/20220609/vymogatelstvo-1794189330.html

В Томске задержали напарников, вымогавших деньги за интимные фото

В Томске задержали напарников, вымогавших деньги за интимные фото - РИА Новости, 09.06.2022

В Томске задержали напарников, вымогавших деньги за интимные фото

Молодой человек с 18-летней напарницей три года вымогали у пользователей соцсетей деньги, шантажируя их интимными фотографиями, рассказали официальный... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T11:23

2022-06-09T11:23

2022-06-09T12:30

происшествия

томск

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Молодой человек с 18-летней напарницей три года вымогали у пользователей соцсетей деньги, шантажируя их интимными фотографиями, рассказали официальный представитель МВД РФ Ирина Волк и старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.Согласно данным правоохранителей, 20-летний уроженец Томска с напарницей создавали в соцсети фальшивые аккаунты девушек для знакомств с мужчинами, при этом она записывала голосовые сообщения для большей правдоподобности.Затем фигуранты высылали жертвам женские интимные фото и просили ответить взаимностью, а получив компромат, начинали шантажировать и требовать деньги.Иванова пояснила, что интернет-вымогатели "заработали" более 400 тысяч рублей с 2019 по 2022 годы."В Томске задержали подозреваемого, а также его 18-летнюю сообщницу", - сказала Волк."В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство)", - добавила Иванова.Сейчас мужчина арестован, девушка – под подпиской о невыезде.

https://ria.ru/20220609/medved-1794182196.html

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томск

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, томск