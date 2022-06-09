https://ria.ru/20220609/vsu-1794267300.html

В ДНР заявили, что ВСУ беспорядочно стреляют из американских гаубиц

В ДНР заявили, что ВСУ беспорядочно стреляют из американских гаубиц - РИА Новости, 09.06.2022

В ДНР заявили, что ВСУ беспорядочно стреляют из американских гаубиц

Украинские войска оказались не подготовленными к стрельбе из поставленных США гаубиц M-777 калибра 155 мм, стрельбу ведут неприцельно, беспорядочно бьют по... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T14:31

2022-06-09T14:31

2022-06-09T14:54

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

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украина

донецкая народная республика

ситуация в днр и лнр

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ПОПАСНАЯ (ЛНР), 9 июня – РИА Новости. Украинские войска оказались не подготовленными к стрельбе из поставленных США гаубиц M-777 калибра 155 мм, стрельбу ведут неприцельно, беспорядочно бьют по населенным пунктам, в том числе в районе Попасной в Луганской Народной республике, рассказал РИА Новости артиллерист 1-й Славянской бригады ДНР с позывным "Шева" (бригада оказывает поддержку военным ЛНР).Ранее США поставили дальнобойные гаубицы M-777, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители."Появились новые поставки иностранного происхождения, такие как M777. Подготовки у них (украинских войск – ред.), я так понимаю, особой нет. Ведут они огонь не более прицельно, просто лупят по городам, сёлам, населенным пунктам, уничтожая инфраструктуру", - сказал артиллерист. По его словам, украинские войска ведут огонь по жилому сектору "просто от безысходности", при этом урон гражданскому населению от американских гаубиц наносится серьёзный."Снаряд калибра 155 мм просто разбирает обычный дом до фундамента", - сказал боец армии ДНР.Буксируемые гаубицы M777 разработаны британской компанией BAE Systems. Орудия поступили на вооружение армии США в 2005 году. Гаубицы имеют стандартный натовский калибр 155-мм и способны стрелять обычным осколочно-фугасным снарядом на дальность до 24 км.По данным открытых источников, США поставили Украине M777 без цифровой системы управления огнем, что снижает эффективность их применения. Кроме того, не ясно, насколько качественно американской стороне удалось подготовить украинский персонал к применению и обслуживанию гаубиц.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220609/ssha-1794118411.html

сша

украина

донецкая народная республика

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"Они ведут огонь неприцельно" – артиллерист ДНР о подготовке украинских военных Украинские войска оказались не подготовленными к стрельбе из поставленных США гаубиц M-777, стрельбу ведут неприцельно, беспорядочно бьют по населенным пунктам, рассказал РИА Новости артиллерист ДНР 2022-06-09T14:31 true PT0M57S

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в мире, владимир путин, сша, bae systems, украина, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр