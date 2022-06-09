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Нижегородский губернатор встретился с Пушилиным в ДНР - РИА Новости, 09.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220609/vstrecha-1794286336.html
Нижегородский губернатор встретился с Пушилиным в ДНР
Нижегородский губернатор встретился с Пушилиным в ДНР - РИА Новости, 09.06.2022
Нижегородский губернатор встретился с Пушилиным в ДНР
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин приехал в Донецкую республику для обсуждения сотрудничества регионов с главой ДНР Денисом Пушилиным. РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T15:16
2022-06-09T15:16
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
денис пушилин
харцызск
нижегородская область
признание днр и лнр в россии
ситуация в днр и лнр
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 июня - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин приехал в Донецкую республику для обсуждения сотрудничества регионов с главой ДНР Денисом Пушилиным."Сегодня работаю в Донецкой Народной Республике. Встретились с Денисом Пушилиным. Обсудили взаимодействие Нижегородской области и ДНР. Раньше оно носило в основном гуманитарный характер. Мы принимали вынужденных переселенцев, направляли необходимую помощь в ДНР. Сейчас важно расширять сферы взаимодействия", - написал Никитин в своем Telegram-канале.Он отметил, что у Нижегородской области и Донецкой республики много общего, поскольку это промышленные регионы "с богатейшими производственными традициями". Экономика, образование, наука, культура, спорт – в каждом направлении есть где работать."Донбасс пережил очень непростые годы, сказавшиеся на деятельности крупных предприятий. Но у нас есть опыт преодоления различных сложностей, и, объединив усилия, можно добиться серьезных результатов. У нижегородского бизнеса есть планы и намерения развивать сотрудничество с партнерами, инвестировать, содействовать стабилизации рынка труда. Промышленная кооперация выгодна для нас всех", - подчеркнул Никитин.Он также сообщил, что сейчас регион концентрируется на сотрудничестве с Большим Харцызском - городом и рядом населенных пунктов поблизости.Ранее сообщалось, что Нижегородская область взяла шефство над городом Харцызском Донецкой народной республики.
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донецкая народная республика
харцызск
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донецкая народная республика, денис пушилин, харцызск, нижегородская область, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр
15:16 09.06.2022
 
Нижегородский губернатор встретился с Пушилиным в ДНР

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин обсудил с Пушилиным сотрудничество регионов

© Фото : Глеб Никитин/TelegramГубернатор Нижегородской области Глеб Никитин и глава ДНР Денис Пушилин во время встречи в Донецке
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и глава ДНР Денис Пушилин во время встречи в Донецке - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© Фото : Глеб Никитин/Telegram
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и глава ДНР Денис Пушилин во время встречи в Донецке. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 июня - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин приехал в Донецкую республику для обсуждения сотрудничества регионов с главой ДНР Денисом Пушилиным.
"Сегодня работаю в Донецкой Народной Республике. Встретились с Денисом Пушилиным. Обсудили взаимодействие Нижегородской области и ДНР. Раньше оно носило в основном гуманитарный характер. Мы принимали вынужденных переселенцев, направляли необходимую помощь в ДНР. Сейчас важно расширять сферы взаимодействия", - написал Никитин в своем Telegram-канале.
Виталий Хоценко - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
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Премьер ДНР заявил, что интеграция республики с Россией уже происходит
Он отметил, что у Нижегородской области и Донецкой республики много общего, поскольку это промышленные регионы "с богатейшими производственными традициями". Экономика, образование, наука, культура, спорт – в каждом направлении есть где работать.
"Донбасс пережил очень непростые годы, сказавшиеся на деятельности крупных предприятий. Но у нас есть опыт преодоления различных сложностей, и, объединив усилия, можно добиться серьезных результатов. У нижегородского бизнеса есть планы и намерения развивать сотрудничество с партнерами, инвестировать, содействовать стабилизации рынка труда. Промышленная кооперация выгодна для нас всех", - подчеркнул Никитин.
Он также сообщил, что сейчас регион концентрируется на сотрудничестве с Большим Харцызском - городом и рядом населенных пунктов поблизости.
Ранее сообщалось, что Нижегородская область взяла шефство над городом Харцызском Донецкой народной республики.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинХарцызскНижегородская областьПризнание ДНР и ЛНР в РоссииСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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