https://ria.ru/20220609/voyska-1794159140.html
СМИ: российские войска превосходят украинские в 20 раз по артиллерии
СМИ: российские войска превосходят украинские в 20 раз по артиллерии - РИА Новости, 09.06.2022
СМИ: российские войска превосходят украинские в 20 раз по артиллерии
Российская армия превосходит ВСУ по мощности артиллерии и запасам боеприпасов в десятки раз, пишет британская газета Independent со ссылкой на попавший в ее... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T09:38
2022-06-09T09:38
2022-06-09T14:13
специальная военная операция на украине
владимир путин
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украина
донбасс
в мире
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Российская армия превосходит ВСУ по мощности артиллерии и запасам боеприпасов в десятки раз, пишет британская газета Independent со ссылкой на попавший в ее распоряжение отчет разведки.Так, по информации из отчета, украинские войска ограничены дальностью стрельбы в 15,5 миль (24,9 километра), в то время как российские могут нанести удар с расстояния в 12 раз больше."Совершенно очевидно, что <…> нельзя выиграть, если у вашей стороны в несколько раз меньше оружия, ваше оружие поражает противника на меньшем расстоянии и у вас значительно меньше боеприпасов, чем у противника", — цитирует газета фрагмент доклада.По данным разведки, у украинской стороны практически закончились запасы ракет для РСЗО типа "Смерч" и "Ураган".Кроме того, тяжелые бои деморализуют украинские войска, из-за чего растет число случаев дезертирства.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Как подчеркивают в Минобороны, российская армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220608/ekonomika-1794083562.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, россия, украина, донбасс, в мире
09:38 09.06.2022 (обновлено: 14:13 09.06.2022)
СМИ: российские войска превосходят украинские в 20 раз по артиллерии
Independent: российские войска превосходят украинские в 20 раз по артиллерии
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости.
Российская армия превосходит ВСУ по мощности артиллерии и запасам боеприпасов в десятки раз, пишет британская газета Independent
со ссылкой на попавший в ее распоряжение отчет разведки.
"Согласно новым разведданным <…> украинские войска несут огромные потери, поскольку российские войска превосходят их по артиллерии 20 к одному и по боеприпасам 40 к одному", — говорится в статье.
Так, по информации из отчета, украинские войска ограничены дальностью стрельбы в 15,5 миль (24,9 километра), в то время как российские могут нанести удар с расстояния в 12 раз больше.
"Совершенно очевидно, что <…> нельзя выиграть, если у вашей стороны в несколько раз меньше оружия, ваше оружие поражает противника на меньшем расстоянии и у вас значительно меньше боеприпасов, чем у противника", — цитирует газета фрагмент доклада.
По данным разведки, у украинской стороны практически закончились запасы ракет для РСЗО типа "Смерч" и "Ураган".
"Это создает ситуацию абсолютного неравенства на поле боя, не говоря уже о полном господстве самолетов противника в воздухе", — говорится в отчете.
Кроме того, тяжелые бои деморализуют украинские войска, из-за чего растет число случаев дезертирства.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Как подчеркивают в Минобороны, российская армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.