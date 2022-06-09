https://ria.ru/20220609/voyska-1794159140.html

СМИ: российские войска превосходят украинские в 20 раз по артиллерии

СМИ: российские войска превосходят украинские в 20 раз по артиллерии - РИА Новости, 09.06.2022

СМИ: российские войска превосходят украинские в 20 раз по артиллерии

Российская армия превосходит ВСУ по мощности артиллерии и запасам боеприпасов в десятки раз, пишет британская газета Independent со ссылкой на попавший в ее... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T09:38

2022-06-09T09:38

2022-06-09T14:13

специальная военная операция на украине

владимир путин

россия

украина

донбасс

в мире

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Российская армия превосходит ВСУ по мощности артиллерии и запасам боеприпасов в десятки раз, пишет британская газета Independent со ссылкой на попавший в ее распоряжение отчет разведки.Так, по информации из отчета, украинские войска ограничены дальностью стрельбы в 15,5 миль (24,9 километра), в то время как российские могут нанести удар с расстояния в 12 раз больше."Совершенно очевидно, что <…> нельзя выиграть, если у вашей стороны в несколько раз меньше оружия, ваше оружие поражает противника на меньшем расстоянии и у вас значительно меньше боеприпасов, чем у противника", — цитирует газета фрагмент доклада.По данным разведки, у украинской стороны практически закончились запасы ракет для РСЗО типа "Смерч" и "Ураган".Кроме того, тяжелые бои деморализуют украинские войска, из-за чего растет число случаев дезертирства.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Как подчеркивают в Минобороны, российская армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220608/ekonomika-1794083562.html

https://ria.ru/20220608/evakuatsiya-1794119157.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

владимир путин, россия, украина, донбасс, в мире