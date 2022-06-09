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Воробьев предложил подписать договор о сотрудничестве со школами Донбасса
Воробьев предложил подписать договор о сотрудничестве со школами Донбасса - РИА Новости, 09.06.2022
Воробьев предложил подписать договор о сотрудничестве со школами Донбасса
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв предложил подписать соглашение о сотрудничестве между региональными школами и школами Донбасса. РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T15:19
2022-06-09T15:19
2022-06-09T15:19
специальная военная операция на украине
общество
донбасс
московская область (подмосковье)
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 9 июня - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв предложил подписать соглашение о сотрудничестве между региональными школами и школами Донбасса."Мы хотели предложить сегодня... подписать соглашение с 33 флагманскими школами для того, чтобы было партнерство, для того, чтобы был взаимообмен. Это тоже интересная практика", - сказал он в ходе форума форума "Наша Родина - Россия. Доброе слово - образование и воспитание в новой реальности".Как уточнили РИА Новости в пресс-службе губернатора, соглашения подписываются между школами Подмосковья и Донбасса.
https://ria.ru/20220607/sotrudnichestvo-1793754109.html
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общество, донбасс, московская область (подмосковье), ситуация в днр и лнр
Воробьев предложил подписать договор о сотрудничестве со школами Донбасса
Губернатор Воробьев предложил подписать соглашение о сотрудничестве со школами Донбасса