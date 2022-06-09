https://ria.ru/20220609/vorobev-1794287995.html

Воробьев предложил подписать договор о сотрудничестве со школами Донбасса

Воробьев предложил подписать договор о сотрудничестве со школами Донбасса - РИА Новости, 09.06.2022

Воробьев предложил подписать договор о сотрудничестве со школами Донбасса

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв предложил подписать соглашение о сотрудничестве между региональными школами и школами Донбасса. РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T15:19

2022-06-09T15:19

2022-06-09T15:19

специальная военная операция на украине

общество

донбасс

московская область (подмосковье)

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789386095_0:80:1280:800_1920x0_80_0_0_4050c55709c8b7c72b5001e5ea8f3127.jpg

МОСКВА, 9 июня - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв предложил подписать соглашение о сотрудничестве между региональными школами и школами Донбасса."Мы хотели предложить сегодня... подписать соглашение с 33 флагманскими школами для того, чтобы было партнерство, для того, чтобы был взаимообмен. Это тоже интересная практика", - сказал он в ходе форума форума "Наша Родина - Россия. Доброе слово - образование и воспитание в новой реальности".Как уточнили РИА Новости в пресс-службе губернатора, соглашения подписываются между школами Подмосковья и Донбасса.

https://ria.ru/20220607/sotrudnichestvo-1793754109.html

донбасс

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, донбасс, московская область (подмосковье), ситуация в днр и лнр